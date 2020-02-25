От Азара ждали, что он заменит Роналду. Но пока над ним смеются в Испании

«Реал» вновь лишился из-за травмы Эдена Азара, купленного летом у «Челси» за 100 млн евро. Напомним, бельгиец захромал и вынужден был покинуть поле в ходе второго тайма матча 25-го тура Примеры с «Леванте». Сразу же после игры главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сообщил: у него плохие ощущения по поводу повреждения. Действительно, обследование показало, что у Азара трещина в дистальной части малоберцовой кости правой ноги, поэтому он пропустит не менее 2-2,5 месяца. Это при консервативном лечении. Если же Эден перенесёт операцию, то не сыграет до конца сезона.

Разумеется, потеря Азара тревожит не только Зидана, но и Роберто Мартинеса. Главный тренер сборной Бельгии, первого соперника России на Евро-2020, прокомментировал вчера травму 29-летнего игрока: «У нас отлично налажен контакт с медицинским штабом «Реала», и мы беспокоимся об Эдене. Жаль, что это произошло прямо перед важным матчем с «Манчестер Сити». Мы очень расстроены, потому что повреждение оставит его без футбола как минимум на три месяца. Такой футболист, как Азар, должен всегда быть на поле».

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Зидан очень хотел получить Азара в «Реал», настаивал на его трансфере. Очевидно, что в какой-то степени француз видел в звезде «Челси» замену Криштиану Роналду. Бельгиец взял себе «семёрку», но в первых 15 матчах за «сливочных» забил всего один мяч и поучаствовал ещё в пяти голах. Эден и сыграл мало, и результативностью, мягко говоря, не потрясает. Азар выбывает уже в четвёртый раз по ходу нынешнего сезона. В августе-сентябре он пропустил 25 дней из-за травмы подколенного сухожилия, в ноябре-декабре неделю из-за повреждения лодыжки, а в декабре-феврале 64 дня из-за трещины в ноге. Эден не успевает набрать нормальную форму, как опять попадает в руки врачей.



Один из лучших игроков мира превратился после перехода в «Реал» в объект насмешек болельщиков в соцсетях. Критикуют Азара и хейтеры Мадрида, и глоры Роналду, и свои. Вот некоторые из постов, чьи авторы убеждены, что «сливочные» просто выкинули 100 млн евро.



«Эден Азар против «Леванте». Все касания мяча и лучшие моменты».

«Хорошая замена Роналду в «Реале».

Как видите, Азара по-прежнему высмеивают за лишние килограммы.



«Это правда, что при переходе в «Реал» у меня был лишний вес, – говорил Азар, отвечая на критику. – Не буду лгать. Но если я нахожусь в отпуске, то я в отпуске. Набрал пять лишних килограммов. Я один из тех людей, которые быстро набирают вес, но и легко его теряют. Играя за «Лилль», в 18 лет весил 72-73 кг. После набора мышечной массы вес увеличился до 75 кг. В плохие дни мой вес составлял 77 кг. Летом я набрал 80 кг, но скинул лишнее за 10 дней».



Дальше – больше. Эдена сравнивают с игроком другого соперника сборной России на Евро-2020 датчанином Мартином Брайтвайтом, который поучаствовал в двух голевых атаках в дебютном матче за «Барселону».



«Голевые передачи в сезоне: Азар – 0, Брайтвайт – 2. Я знаю, кто мой GOAT (лучший игрок всех времён)».

Есть шутки по поводу травм бельгийца.



«Эден Азар в «Реале». Ожидания – замена Роналду. Реальность – замена Бэйлу».

«Эден Азар, когда он опять наткнулся на Усмана Дембеле и Гарета Бэйла в лазарете».

«Азар был травмирован, и «Реал» находился на вершине Ла Лиги. Он восстановился, и мадридцы потеряли очки. Эден – это риск для надежд Мадрида на титул».

В этом посте игра слов. Автор сперва пишет фамилию Hazard, а потом английское слово «hazard», которое произносится по-другому и переводится, как «риск», «источник опасности».



«Эден Азар под седьмым номером в «Реале»: 1124 минуты, один гол. Мариано Диас под седьмым номером в «Реале»: 601 минута, четыре гола».

«Каким защитники видят Эдена Азара».

«Дебютный сезон Эдена Азара в мадридском «Реале». Скиллы, дриблинг, голы и голевые передачи. Замена Криштиану Роналду».