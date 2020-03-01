Водитель повёз «Рубин» не на тот стадион. Ещё и спорил со Слуцким!

Чемпионат России возобновился только в пятницу, а уже случилась масса интересных событий: легендарное послематчевое интервью тренера «Оренбурга», прорыв фаната «Зенита» на сектор «Локомотива», огненное дерби между «Динамо» и «Спартаком». А впереди ещё дебют Кокорина в «Сочи».

Сегодня в рамках 20-го тура российской Премьер-Лиги «Тамбов» в Нижнем Новгороде принимал «Рубин». Игра могла задержаться, но всё обошлось.

Что произошло

О случившемся казусе в своём «твиттере» сообщил наш коллега Владислав Зиммагулов: «Водитель «Тамбова» – герой тура. Вбил в навигатор адрес старого стадиона в Нижнем Новгороде и повез туда «Рубин», хотя вчера возил тренироваться на новый. По пути спорил со Слуцким, что едет правильно. Потом всё-таки понял, что накосячил и развернулся. Опоздали на полчаса».

Специально это было сделано или по ошибке — непонятно.

Реакция Слуцкого

Слуцкий — человек юморной, поэтому даже к такой ситуации отнёсся с долей иронии.



Вот что заявил Леонид Викторович в эфире «Матч Премьер»: «Нижний Новгород — хороший город, много старых и новых зданий, новые микрорайоны мы видели. 30-минутная экскурсия по Нижнему Новгороду прошла во благо, поэтому насладились видом».



Примечательно, что сегодня был первый матч Слуцкого в РПЛ после возвращения и вот такой казус. Добро пожаловать назад в РПЛ, Леонид Викторович!

Извинения «Тамбова»

В «Тамбове» не стали замалчивать историю: с извинениями в адрес «Рубина» выступил генеральный директор клуба Павел Худяков:



«Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это не похоже. Приносим «Рубину» извинения», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Реакция «Рубина»

Казанский клуб не стал раздувать скандал из нештатной ситуации. Вот что сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Рубина»:

«Водитель повёз команду на стадион «Локомотив» по старой памяти. 50 минут команда провела в автобусе перед игрой. Ни в коем случае никого не обвиняем, не ищем вселенского заговора, но ситуация странная: водитель хозяйской команды не знает, где находится стадион. Мы сюда прибыли с несколько другими задачами, а не для того, чтобы 50 минут ездить по прекрасному Нижнему Новгороду. Команда соперника извинилась. Их тоже можно понять, всё-таки команда играет не в своем городе".

Повлияло ли это на результат

Матч завершился безголевой ничьей. Повлиял ли этот инцидент на результат матча, сложно сказать. Но поскольку «Тамбов» приехал в Нижний Новогород с двумя водителями, можно допустить, что они и припарковали свои автобусы не на стоянке, а у ворот. Счёт-то – 0:0.