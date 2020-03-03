«Спартак» выиграл дерби в опорной зоне. Тактический разбор 20-го тура от Талалаева

Главные тактические ходы и тенденции прошедшего тура для «Чемпионата» выделил известный российский тренер Андрей Талалаев. Ниже его главные наблюдения по матчам 20-го тура.
«Арсенал» и «Урал» добыли очки, потому что грамотно вскрывали фланги и использовали свои сильные стороны
Две команды, которые отдали инициативу в руки соперников в этом туре («Арсенал» и «Урал»), добыли очки. «Арсенал» в игре с «Сочи» нанёс всего два удара в створ, но при этом выиграл 2:1. «Сочи» был острее, хозяева чаще входили в штрафную, но гости были более заточены на конкретику и, самое главное, на реализацию лучших качеств своих игроков. Достаточно посмотреть, как забивались их голы: вскрытие фланга и доставка мяча на Луценко, который постоянно заполнял штрафную в те моменты, когда мяч был готов игроками «Арсенала» для подачи.
На скрине видно, как два нападающих «Арссенала» качественно заполняют штрафную при численном преимуществе сочинцев.
То же самое можно сказать про «Урал». Его футболисты в матче с ЦСКА совсем не боролись за инициативу. Если тот же «Арсенал» хотя бы создавал голевые ситуации, то «Урал» использовал один из двух моментов в матче с «армейцами». Но при этом гости играли против ЦСКА очень грамотно. ЦСКА не знал, что делать с мячом. «Уралу» помогла схема 4-1-4-1.
Если бы не высокое мастерство Фернандеса, екатеринбуржцы увезли бы из Москвы три очка. Команда очень круто использовала свои сильные качества. «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате по наполнению штрафной площади во время фланговых подач. Его крайние защитники — в числе лидеров по доставке мяча в штрафную. Игроки «Урала» знают, что у них есть забивные Бикфалви, Погребняк, Панюков. Они не пытались навязать свою игру, но использовали свои сильные стороны в конкретных атаках.
«Локомотив» обезвредил «Зенит» грамотной подстраховкой и гибридной схемой
Подстраховка и гибридная схема — ещё один тренд этого тура, который вытекает из первого. Хороший пример – «Локомотив», который отдал инициативу в руки обескровленного «Зенита», а сам играл компактно с грамотной академичной расстановкой. Но самое главное – игроки «Локо» хорошо читали эпизоды с подстраховкой. В РПЛ многие команды на поле располагаются грамотно — например, «Динамо». Но при этом у «Динамо» нет таких игровых взаимосвязей и правильного чтения эпизодов. И у «Урала», и у «Локо» действия без мяча на своей игровой трети отработаны гораздо лучше. Это всё идёт от грамотной игры центральных полузащитников. У команды Сёмина в подстраховке почти всегда был лишний игрок. Это становится возможно благодаря гибридной схеме. У «железнодорожников» центр закрывали Крыховяк, Баринов и Магкеев. Самое главное – если Крыховяк не успевал, то Миранчук смещался в центр и закрывал эту зону. В этом плане можно похвалить и тройку «Спартака» — Бакаев, Зобнин, Крал. Можно сказать, что Тедеско над этим зимой очень хорошо поработал, за спиной у опорных полузащитников почти не было зон.
Из этого же вытекает тот факт, что у команд, которые использовали двух опорных — «Динамо», «Зенита» и ЦСКА, – постоянно возникали проблемы, потому что к ним не приходил на помощь либо крайний атакующий, либо второй нападающий. Особенно это касается Ахметова с Дзагоевым у ЦСКА, которые давали «Уралу» доводить атаки до удара и оставляли свободные зоны перед конечной фазой атаки, и пары опорников «Зенита».
Итог: большой объём работы, который выдали опорники «Спартака» и «Локомотива» в своих матчах, дал преимущество. Это именно отработанное за зиму грамотное перемещение игроков.
Тедеско тактически не переиграл Новикова, но опорная зона «Спартака» выиграла матч
Стоит отметить, что все команды с большим нападающим в этом туре преуспели. Про «Арсенал» и Луценко я уже писал – вся острота пришла от Евгения. Когда в матче со «Спартаком» на поле вышел Комличенко, «Динамо» заиграло совсем по-другому. Тедеско же удалось грамотно использовать Соболева.
При этом был немного удивителен выбор нападающих «Динамо» на матч со «Спартаком»
. При наличии Комличенко и Панченко, которые являются кандидатами в сборную, Новиков выпустил быстрое нападение в лице Игбуна и Н'Жье.
Очевидно, что у этого вида нападения «Динамо» было две задачи. Первая – не давать спокойно «Спартаку» разыгрывать мяч. Пока Бакаев не начал активно принимать матч между линиями, «Динамо» удавалось в билд-апе перекрывать проникающие передачи в линию полузащиты. Но при этом тройка Н'Жье-Игбун-Шимански недорабатывала на своей половине, когда «Спартаку» удавалось доставлять мяч до штрафной.
Второе – у «Динамо» не было в первом тайме позиционных розыгрышей, хозяева сделали ставку на быстрые атаки. Был расчёт на то, что индивидуально один игрок из тройки убежит и реализует момент. Но с таким браком, какой имелся у Н'Жье, это сделать было невозможно. Было несколько моментов, когда он был обязан делиться мячом с партнёрами, но не делал этого. А Игбун вообще «растворился» на поле.
При этом нельзя сказать, что Тедеско тактически переиграл Новикова. Академически, на бумаге «Динамо» было готово к «Спартаку».Замысел был правильным. Но не уверен, что футболисты, которых выпустил тренер, подходили под этот мобильный «Спартак и под тот рисунок игры, который хотел видеть Новиков». Была проиграна середина поля, где Нойштедтер и Хильемарк проиграли тройке красно-белых.
Крал легко проник в опорную зону «Динамо». Такие проблемы были у хозяев весь матч.
У «Динамо» довольно медленные центральные защитники, а в опорной зоне из нападающих никто не помог. Но это не тактическая победа Тедеско, а грамотное решение игровых эпизодов и отработанность идей. «Спартак» атаковал в одном стиле – проход через центр, передача на фланг и возврат в центр. Проблема выхода из обороны была у обоих команд, но открывания Зобнина выше в центр и смещения Бакаева на позицию нападающего позволили «Спартаку» раскачать оборону «Динамо».
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