«Спартак» выиграл дерби в опорной зоне. Тактический разбор 20-го тура от Талалаева

Главные тактические ходы и тенденции прошедшего тура для «Чемпионата» выделил известный российский тренер Андрей Талалаев. Ниже его главные наблюдения по матчам 20-го тура.

«Арсенал» и «Урал» добыли очки, потому что грамотно вскрывали фланги и использовали свои сильные стороны

Две команды, которые отдали инициативу в руки соперников в этом туре («Арсенал» и «Урал»), добыли очки. «Арсенал» в игре с «Сочи» нанёс всего два удара в створ, но при этом выиграл 2:1. «Сочи» был острее, хозяева чаще входили в штрафную, но гости были более заточены на конкретику и, самое главное, на реализацию лучших качеств своих игроков. Достаточно посмотреть, как забивались их голы: вскрытие фланга и доставка мяча на Луценко, который постоянно заполнял штрафную в те моменты, когда мяч был готов игроками «Арсенала» для подачи.

На скрине видно, как два нападающих «Арссенала» качественно заполняют штрафную при численном преимуществе сочинцев.

Кокорин мог сделать хет-трик, но забил один и проиграл. Невероятная развязка матча в Сочи! Хозяева проиграли, пропустив нелепый гол на 90+5-й минуте.

То же самое можно сказать про «Урал». Его футболисты в матче с ЦСКА совсем не боролись за инициативу. Если тот же «Арсенал» хотя бы создавал голевые ситуации, то «Урал» использовал один из двух моментов в матче с «армейцами». Но при этом гости играли против ЦСКА очень грамотно. ЦСКА не знал, что делать с мячом. «Уралу» помогла схема 4-1-4-1.

Если бы не высокое мастерство Фернандеса, екатеринбуржцы увезли бы из Москвы три очка. Команда очень круто использовала свои сильные качества. «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате по наполнению штрафной площади во время фланговых подач. Его крайние защитники — в числе лидеров по доставке мяча в штрафную. Игроки «Урала» знают, что у них есть забивные Бикфалви, Погребняк, Панюков. Они не пытались навязать свою игру, но использовали свои сильные стороны в конкретных атаках.

«Локомотив» обезвредил «Зенит» грамотной подстраховкой и гибридной схемой

Подстраховка и гибридная схема — ещё один тренд этого тура, который вытекает из первого. Хороший пример – «Локомотив», который отдал инициативу в руки обескровленного «Зенита», а сам играл компактно с грамотной академичной расстановкой. Но самое главное – игроки «Локо» хорошо читали эпизоды с подстраховкой. В РПЛ многие команды на поле располагаются грамотно — например, «Динамо». Но при этом у «Динамо» нет таких игровых взаимосвязей и правильного чтения эпизодов. И у «Урала», и у «Локо» действия без мяча на своей игровой трети отработаны гораздо лучше. Это всё идёт от грамотной игры центральных полузащитников. У команды Сёмина в подстраховке почти всегда был лишний игрок. Это становится возможно благодаря гибридной схеме. У «железнодорожников» центр закрывали Крыховяк, Баринов и Магкеев. Самое главное – если Крыховяк не успевал, то Миранчук смещался в центр и закрывал эту зону. В этом плане можно похвалить и тройку «Спартака» — Бакаев, Зобнин, Крал. Можно сказать, что Тедеско над этим зимой очень хорошо поработал, за спиной у опорных полузащитников почти не было зон.

Из этого же вытекает тот факт, что у команд, которые использовали двух опорных — «Динамо», «Зенита» и ЦСКА, – постоянно возникали проблемы, потому что к ним не приходил на помощь либо крайний атакующий, либо второй нападающий. Особенно это касается Ахметова с Дзагоевым у ЦСКА, которые давали «Уралу» доводить атаки до удара и оставляли свободные зоны перед конечной фазой атаки, и пары опорников «Зенита».



Итог: большой объём работы, который выдали опорники «Спартака» и «Локомотива» в своих матчах, дал преимущество. Это именно отработанное за зиму грамотное перемещение игроков.

«Локомотив» снова выгнал «Зенит» на фланги. И максимально засушил игру У вероятного будущего чемпиона по-прежнему проблемы с идеями в позиционных атаках.

Тедеско тактически не переиграл Новикова, но опорная зона «Спартака» выиграла матч

Стоит отметить, что все команды с большим нападающим в этом туре преуспели. Про «Арсенал» и Луценко я уже писал – вся острота пришла от Евгения. Когда в матче со «Спартаком» на поле вышел Комличенко, «Динамо» заиграло совсем по-другому. Тедеско же удалось грамотно использовать Соболева.



При этом был немного удивителен выбор нападающих «Динамо» на матч со «Спартаком»

. При наличии Комличенко и Панченко, которые являются кандидатами в сборную, Новиков выпустил быстрое нападение в лице Игбуна и Н'Жье.



Очевидно, что у этого вида нападения «Динамо» было две задачи. Первая – не давать спокойно «Спартаку» разыгрывать мяч. Пока Бакаев не начал активно принимать матч между линиями, «Динамо» удавалось в билд-апе перекрывать проникающие передачи в линию полузащиты. Но при этом тройка Н'Жье-Игбун-Шимански недорабатывала на своей половине, когда «Спартаку» удавалось доставлять мяч до штрафной.

Второе – у «Динамо» не было в первом тайме позиционных розыгрышей, хозяева сделали ставку на быстрые атаки. Был расчёт на то, что индивидуально один игрок из тройки убежит и реализует момент. Но с таким браком, какой имелся у Н'Жье, это сделать было невозможно. Было несколько моментов, когда он был обязан делиться мячом с партнёрами, но не делал этого. А Игбун вообще «растворился» на поле.

«Спартак» и «Динамо» выдали супердерби! Такие матчи мы и хотим видеть в РПЛ! Много опасных моментов, чудо-спасение и красивые голы!

При этом нельзя сказать, что Тедеско тактически переиграл Новикова. Академически, на бумаге «Динамо» было готово к «Спартаку».Замысел был правильным. Но не уверен, что футболисты, которых выпустил тренер, подходили под этот мобильный «Спартак и под тот рисунок игры, который хотел видеть Новиков». Была проиграна середина поля, где Нойштедтер и Хильемарк проиграли тройке красно-белых.

Крал легко проник в опорную зону «Динамо». Такие проблемы были у хозяев весь матч.

У «Динамо» довольно медленные центральные защитники, а в опорной зоне из нападающих никто не помог. Но это не тактическая победа Тедеско, а грамотное решение игровых эпизодов и отработанность идей. «Спартак» атаковал в одном стиле – проход через центр, передача на фланг и возврат в центр. Проблема выхода из обороны была у обоих команд, но открывания Зобнина выше в центр и смещения Бакаева на позицию нападающего позволили «Спартаку» раскачать оборону «Динамо».