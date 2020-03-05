10 классных футболистов, чьи команды на грани вылета. Они должны остаться в элите

Борьба за выживание – то ещё удовольствие. Титулы, медали и участие в еврокубках выпадают не каждому. Но никто не хочет вылетать, поэтому аутсайдеры иногда могут удивить. В прошедшие выходные «Уотфорд» сделал то, чего не удавалось «Манчестер Сити», «Арсеналу» и другим клубам АПЛ — обыграл «Ливерпуль». Предпоследняя команда лиги стала первой, которая нанесла поражение лидеру в чемпионате.

Вот и сказочке конец. «Ливерпуль» впервые бит в АПЛ, причём аутсайдером! «Вечные» рекорды «Арсенала» и «Ман Сити» устояли.

Те, кто боролся за выживание, знают цену победам и набранным очкам. Некоторые игроки заслужили право на переход в более статусный клуб. Мы собрали топ-10 футболистов, чьи команды находятся на грани вылета. Рядом с каждой фамилией – примерная цена игрока, по данным Transfermarkt.

10. Лассе Шёне («Дженоа», 2,5 млн евро)

Датчанин год назад играл в полуфинале ЛЧ в составе «Аякса», а в этом сезоне борется за выживание в Серии А в «Дженоа». Уже второй год генуэзцы ходят по краю, при этом сам Лассе играет не хуже, чем раньше. Показатели 33-летнего хавбека остались на уровне прошлых сезонов.

Сравнительная статистика Лассе Шёне в сезонах 2018/2019 и 2019/2020*

Сезон Отборы Перехваты Выносы Удары Передачи (точность) Ключевые передачи Успешные обводки 2019/2020 1,5 1,4 0,8 1,1 48.7 (88,4%) 1,2 1,0 2018/2019 1,6 1,1 0,7 1,0 57,4 (89,7%) 1,4 0,7

* показатели в среднем за игру, данные – whoscored.com

«Дженоа» значительно ниже классом, чем «Аякс». Поэтому, несмотря на статистические показатели, упала результативность и игрока: 24 матча, 2 гол и 1 ассист, в прошлом сезоне – 51 матч, 7 голов и 8 ассистов. Генуэзцам до спасительного 17-го места всего один балл. В составе «Дженоа» есть ещё один игрок, чья судьба нам не безразлична.

9. Доменико Кришито («Дженоа», 3 млн евро)

Бывший капитан «Зенита» вернулся в родной клуб два года назад. Так совпало, что «Дженоа» второй сезон на грани вылета. В прошлом году удалось спастись: в последнем туре была добыта ничья с «Фиорентиной», благодаря которой генуэзцы покинули 18-ю строчку.

33-летний Кришито бьётся изо всех сил, чтобы спасти клуб от вылета. На счету Доменико уже 9 мячей в этом сезоне, он является одним из лучших бомбардиров Европы среди защитников. Большинство мячей Кришито забил с «точки», ведь даже в «Зените» он был штатным пенальтистом.

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8. Эмилиано Буэндия («Норвич», 18 млн евро)

Пожалуй, одно из главных открытий АПЛ в этом году. 23-летний вингер оформил 7 голевых передач, это пятый показатель в лиге. Столько же ассистов у Давида Сильвы, Роберто Фирмино и Адама Траоре. Сам Буэндия бьёт крайне редко – всего 1,4 удара в среднем за матч.

Аргентинец обладает хорошим видением поля. Эмилиано – лидер АПЛ среди правых вингеров по ключевым передачам (в среднем 3,1 за матч). Буэндия любит вступать в отбор: в среднем 5,9 попытки за матч, из них 3,1 – удачные. По этому показателю он также лучший на своей позиции. «Норвич» занимает последнее место в АПЛ, шансов на спасение почти нет. Интерес к Эмилиано проявляет «Ливерпуль».

В худшей команде АПЛ играет готовый футболист для топ-клуба Ему чем сложнее – тем лучше.

7. Исмаила Сарр («Уотфорд», 27 млн евро)

Главный герой матча с «Ливерпулем». Сарр забил два мяча, а также отдал результативную передачу на Троя Дини. «Уотфорд», разгромив лидера АПЛ (3:0), покинул зону вылета, но надолго ли?

На счету Исмаилы 20 матчей в этом сезоне, 6 голов и 4 ассиста. Чаще всего Сарр играет правого вингера, хотя может закрыть и другие позиции в атаке. За плечами сенегальца большой опыт выступлений, несмотря на молодой возраст. К 22 годам Исмаила провёл три сезона в чемпионате Франции, один – в АПЛ, а также немало матчей за национальную команду.

Сарр сделал то, что не смогла вся АПЛ, — уничтожил «Ливерпуль». Кто это такой Он мог играть за «Барселону», но выбрал «Уотфорд».

6. Милот Рашица («Вердер», 35 млн евро)

Косоварский футболист практически в одиночку тащит «Вердер», пытаясь спасти клуб от вылета. На счету Рашицы 19 матчей в чемпионате, 7 голов и 3 ассиста. Сильными сторонами Милота являются скорость, дриблинг и поставленный удар. Рашица в этом сезоне дважды забивал из-за пределов штрафной, по количеству успешных обводок он занимает 6-е место в Бундеслиге (в среднем 2,2 за матч). Это больше, чем у Сержа Гнабри (1,8) и Торгана Азара (1,5).

Рашица достаточно молод, ему 23 года. Дортмундская «Боруссия» рассматривает Милота как потенциальную замену Джейдону Санчо, если англичанин всё-таки покинет клуб. Интерес к вингеру также проявляет «Ливерпуль». Бременцы занимают предпоследнее (17-е) место в Бундеслиге, отставая на 4 очка от «Фортуны».

Милот Рашица Фото: Steve Bardens/Getty Images

5. Сандро Тонали («Брешиа», 35 млн евро)

19-летнего опорника называют не иначе как «Новый Пирло». Недавно Сандро дебютировал в составе сборной Италии. На его счету в Серии А 23 матча, 1 гол и 5 ассистов. Сандро входит в топ-10 полузащитников чемпионата Италии по ключевым передачам (2,1).

За юный талант развернулась настоящая борьба. Массимо Челлино, президент «Брешии», через прессу поднимает ценник на игрока. Трансферная стоимость Тонали – 35 млн евро, но Челлино готов продать хавбека не менее чем за 60 млн евро. «Ювентус» и «Интер» готовы приобрести Сандро. «Брешиа» занимает 19-е место в чемпионате Италии, избежать вылета вряд ли получится.

4. Джек Грилиш («Астон Вилла», 35 млн евро)

Капитан «Виллы» проводит свой лучший сезон в карьере на данный момент. Джек забил и отдал голевых передач больше, чем кто-либо в команде – 9 мячей и 8 ассистов. Несмотря на это, 24-летний хавбек так и не получил вызов в сборную Англии. Может быть, Саутгейт возьмёт его на Евро-2020.

Джек отдаёт в среднем 2,8 ключевой передачи за игру. Это второй показатель в АПЛ, больше только у Кевина Де Брёйне (3,7). Также Грилиш входит в десятку лучших дриблёров – 2,3 успешной обводки в среднем за матч. «МЮ» заинтересован в приобретении Грилиша, и здесь важно, останется ли «Астон Вилла» в Премьер-лиге. В подвале турнирной таблицы большая плотность, каждая победа на вес золота. Сейчас «львы» занимают 19-е место в АПЛ.

3. Натан Аке («Борнмут», 35 млн евро)

Рядом с «Астон Виллой» в зоне вылета находится «Борнмут». Похоже, их сказка подошла к концу: вот уже третий год «вишенки» падают в турнирной таблице. В сезоне 2016/17 «Борнмут» занял 9-е место, годом позже – 12-е, в прошлом сезоне – 14-е.

В составе «Борнмута» есть высококлассные игроки, которых будут рады принять топ-клубы Англии. Так, например, Натан Аке может вернуться в «Челси». Голландец не смог закрепиться в составе «аристократов», поэтому три года назад ушёл из команды в поисках игровой практики. По информации британской прессы, Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в возвращении 25-летнего защитника.

Натан Аке Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

2. Себастьен Аллер («Вест Хэм», 45 млн евро)

Француз громко заявил о себе в прошлом году, играя за «Айнтрахт». На Себастьена был большой спрос, но сам форвард выбрал «Вест Хэм». Несмотря на мощный и дорогой состав, «молотобойцы» на грани вылета из АПЛ. На счету Аллера 28 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи. Сейчас «Вест Хэм» на 16-м месте, в их активе 27 очков. Лондонский клуб выше «Уотфорда» и «Борнмута» лишь по дополнительным показателям.

Себастьену 25 лет, он хорош «на втором этаже»: в среднем 8,3 выигранного верхового единоборства за матч. При этом Аллера нельзя назвать «столбом». Француз активен при организации атак, в среднем за матч он совершает 29,6 передачи. Это второй показатель в АПЛ среди форвардов, лучше только Роберто Фирмино (33.9). Такой нападающий, как Аллер, точно не потеряется.

1. Деклан Райс («Вест Хэм», 55 млн евро)

Ещё два года назад Деклан играл в центре защиты, но с переводом в центр поля раскрылся как отличный опорник. По сравнению с прошлым сезоном выросли его статистические показатели. Теперь Райс чаще вступает в отбор, совершает больше ключевых передач и перехватов.

Сравнительная статистика Деклана Райса в сезонах 2018/2019 и 2019/2020*

Сезон Отборы Перехваты Выносы Удары Передачи (точность) Ключевые передачи Успешные обводки 2019/2020 3,0 2,1 1,4 0,6 45,8 (86%) 0,5 1,3 2018/2019 2,9 1,5 1,6 0,6 44,6 (86,4%) 0,3 0,8

* показатели в среднем за игру, данные – whoscored.com

Райс прогрессировал и заслужил вызов в сборную Англии. Он принял участие в 4 из 6 матчей квалификации к чемпионату Европы. Если «Вест Хэм» покинет Премьер-лигу, то удержать Райса в команде будет крайне сложно.