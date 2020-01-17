В худшей команде АПЛ играет готовый для топ-клуба футболист

В работе над статьёй про Эмилиано Буэндию самое трудное – правильно писать его имя. Приходится каждый раз преодолевать импульс назвать его Аурелиано. В общем, родители будущего футболиста, Эдуардо и Карина, точно не упростили ему жизнь в детстве. Сам он называет себя Эми. Не помогает: недавняя статья в аргентинской газете Clarin называется, естественно, «Футболист, который играет в стиле магического реализма».

Эмилиано родился в Мар-дель-Плате. Сейчас по всему миру играет больше 60 футболистов из Мар-дель-Платы, так что место урожайное. Там он начал гонять мяч, когда ему было пять лет. В местной команде «Кадетес де Сан Мартин» малыш (Эми был самым маленьким) резко выделялся техникой. Настолько, что через несколько лет привлёк внимание мадридского «Реала». Суперклуб изменил жизнь мальчика, когда ему было 11.

«Хетафе» вместо «Реала»

Никто бы не стал отпускать ребёнка на другой конец света одного. Но всё равно оцените размах, с которым семья Эми взялась сопровождать его в Испанию: с ним переехали мама, папа, бабушка и дядя. Младшего брата, разумеется, тоже взяли с собой. Семейство основательно закрепилось в Мадриде. Только вот у Эми в академии «Реала» ничего не вышло.



Он был слишком маленьким, слишком слабым и слишком медленным. И продержался в академии всего год. После этого с ним попрощались – семье пришлось серьёзно задуматься, что делать дальше. В итоге нашёлся вариант в академии «Хетафе». Команда без денег, без истории, без болельщиков, но каким-то чудом закрепившаяся в Примере. Та самая команда, которую однажды чуть не продали официанту: он надел куфию и представился шейхом.

Главная сенсация года Испании. Команда, которую чуть не продали фальшивому шейху Команда без денег и болельщиков идёт в зоне Лиги чемпионов.

Там начался долгий процесс самосовершенствования. В какой-то момент Буэндии пришлось сменить позицию: он хотел играть в центре, под нападающим, а пришлось идти на фланг. В дубле «Хетафе» он поиграл на всех позициях в атаке, кроме центрфорварда. В 18 лет он закрепился во второй команде, в 19 – стал игроком ротации в основной. Но в брутальном «Хетафе», презирающем контроль мяча и короткий пас, Эми был не нужен. Сначала он отправился обратно в дубль, а потом – в аренду в Сегунду, в клуб «Культураль Леонеса».



Сезон в Сегунде получился переломным. «Леонеса» до последнего боролась за выживание, но всё-таки упала обратно в третий дивизион (спасшаяся «Альмерия» набрала столько же очков). Но на индивидуальном уровне сезон для 20-летнего Буэндии сложился прекрасно. Он провёл на поле больше 3000 минут, закрепился на позиции правого вингера и стал лучшим ассистентом «Леонесы» и третьим бомбардиром. По тогам сезона был признан в команде игроком года. Поэтому, когда «Леонеса» вернулась в Терсеру, сам Эми не вернулся обратно в «Хетафе», а отправился в Англию – им заинтересовался «Норвич».

«46 туров без замен – это очень тяжело!»

«Норвич» только что продал Джеймса Мэддисона в «Лестер» и искал замену. 12 голевых передач за сезон убедили руководство дать шанс молодому аргентинцу, тем более что цена составила меньше 2 млн евро.



В Англию Эми отправился без семьи. Пока между клубами шли переговоры, его девушка Клаудиа родила сына. Мальчика назвали Тьяго. Первое время Тьяго и Клаудиа продолжили жить в Испании.



В «Норвиче» Буэндии снова потребовалось время на адаптацию, но на этот раз всё было проще. В шестом туре он впервые вышел в старте, через месяц сделал первое результативное действие, а во второй половине сезона стал незаменимым, пропустив только три матча из-за дисквалификации. За сезон он набил 8+12, но статистика второго тура намного красноречивее: Буэндия появился на поле в 18 матчах из 23 и совершил в них 14 результативных действий. «Норвич» во всех этих матчах проиграл всего раз и в итоге не просто попал в АПЛ, а ещё и выиграл Чемпионшип.

Забавный факт: в «Леонесе» Эми в сумме провёл на поле больше времени за сезон, чем в Чемпионшипе в «Норвиче», но именно в Англии он пожаловался на усталость в конце сезона. «Здесь чемпионат длится 46 туров! Это тяжело, тем более что я очень маленький. Пришлось серьёзно работать над физикой, чтобы адаптироваться к ритму игр».

Выход на новый уровень игры

В заголовке «Норвич» назван худшей командой АПЛ – это из-за последнего места в турнирной таблице. Но не из-за качества игры. Отчасти Даниэлю Фарке не везёт, отчасти дело в скудных ресурсах. «Норвич» играет в энергозатратный футбол, старается владеть мячом и атаковать позиционно. Получается не очень, но по большинству статистических показателей (индекс высокого прессинга PPDA, количество ударов по воротам, качество паса) ближе к середнякам, чем к аутсайдерам. Подводят регулярные провалы в защите, которой не хватает класса, чтобы играть высоко. Отсюда последнее место при интересных тренерских идеях и при наличии пары интересных футболистов. Таких как Теэму Пукки и Тодд Кантуэлл. Но интереснее всех в «Норвиче» — Буэндия. В АПЛ он заиграл даже эффективнее, чем в Чемпионшипе.



«Я – энганче. Люблю быть под нападающим. Но по ходу карьеры мне пришлось играть на фланге. Там больше ограничений, надо возвращаться в защиту, делать больше рывков. Я смирился, но когда команда атакует, стараюсь смещаться в центр и управлять игрой. Мне нравится постоянно участвовать в игре и взаимодействовать с командой». Буэндия здорово описал свой стиль. Энганче – аргентинское слово, которое означает плеймейкера, только с местными особенностями. На русский я бы его перевёл как диспетчер. Игрок, который связывает команду (либо игрой в пас, либо дриблингом), не возвращается в оборону и постоянно находится в зоне мяча (а не ищет свободное пространство).



В «Норвиче» Буэндия играет на правом краю атаки. Но он действительно при любом удобном случае уходит в центр и даже на противоположный фланг. Его свободные перемещения идут на пользу команде. Посмотрите на карту касаний Эми в гостевом матче с «Лестером», который «Норвич» закончил вничью (у Буэндии – голевой пас и ещё четыре паса под удар.

Постоянные смещения в зону мяча позволяют Буэндии влиять на игру. Он делает 44 паса за 90 минут – третий результат в команде, срезу после двух центральных защитников. Для вингера это аномально. Он участвует и в начальной, и в завершающей фазах атак. По количеству пасов под удар лучше него в АПЛ только Кевин Де Брёйне. Его универсальность лучше всего отражается в сравнении метрик xGChain и xGBuildup. Первая показывает вовлечённость игрока в атаки, которые закончились ударами, в завершающей фазе – на уровне удара и последнего паса. Здесь Буэндия уступает только Пукки, что логично: почти каждая атака «Норвича» завершается ударом финна. Больше половины своих голов Пукки забил с пасов Буэндии. Тому не нужен большой коридор, чтобы вывести форварда один на один.

Видео доступно на «Чемпионате».

Что касается xGBuildup, в этой категории обычно лидируют центральные защитники или опорники – мало какая атака обходится без их участия. Поэтому этот показатель нужно использовать с осторожностью: вовлечённость центральных защитников не всегда показатель продуманной игры через защитника (как у Алдервейрелда), иногда это показатель стерильной игры команды (как у Магуайра). В «Норвиче» пара центральных защитников (Ааронс и Годфри) тоже высоко – на втором и третьем местах. После Буэндии, который активнее всех участвует в атаках, если исключить удары и пасы под удар. Быть в топе в обеих метриках – редкость, по которой можно безошибочно узнать самых влиятельных игроков. Для «Ливерпуля» это Александер-Арнольд, для «Сити» — Де Брёйне. Для «Норвича» это Буэндия.

Чтение игры и игра в пас не мешают Эми оставаться типичной аргентинской десяткой в том, что касается дриблинга. Он постоянно пытается тащить мяч сам и делает это эффективно. Пять попыток дриблинга на 90 минут – пятый показатель в АПЛ, зато 66% удачных попыток (3,3 на 90 минут) выводят Буэндию уже на третье место. То есть он пытается обвести намного реже, чем Уилфрид Заа, но и в два раза реже теряет мяч при попытке. Но важно, что он не передерживает мяч: когда надо, Эми играет в касание. Например, в матче с «Тоттенхэмом», когда он мгновенным пасом вывел Кантуэлла один на один.

Видео доступно на «Чемпионате».

Слабые места

Учитывая, что в Англии Буэндия научился мощно отрабатывать в прессинге (именно в высоком прессинге – возвращаться в оборону он по-прежнему не любит), у него только один недостаток: качество ударов. Отчасти это объясняется уровнем команды: Буэндия редко бьёт с действительно опасных позиций. Отчасти – распределением обязанностей. Буэндия слишком занят продвижением мяча и поиском партнёров. За подключения в штрафную в помощь Пукии в «Норвиче» отвечает Кантуэлл, он чаще бьёт из опасной зоны, поэтому его моменты лучше. Удар Кантуэлла в среднем имеет 0,17 xG, удары Буэндии – 0,06. Это очень мало даже с поправкой на то, что Эми чаще бьёт из-за штрафной, чем из пределов штрафной.



Карта эффективности показывает, что даже со скидкой на неудобные позиции для ударов ни одного гола за полгода – лёгкий перебор.

Возможно, у отсутствия голов есть какое-то мистическое объяснение. Посмотрите на этот момент матча с «Кристал Пэлас». Великолепный проход, Буэндия сам себе создал момент и попытался пробить – но и тут у него в итоге получился голевой пас. Тоже неплохо.

Видео доступно на «Чемпионате».

Перспективы

«Норвич» бескомпромиссно играет в футбол, далёкий от стереотипного представления об аутсайдерах. Соперники регулярно наказывают команду Фарке за смелость, но сейчас речь о Буэндии. Смысл в том, что стиль команды похож на стиль топ-клуба: игра с высокой защитой, контролем мяча, высоким прессингом и контрпрессингом при потерях. Так вот, в такой команде Буэндия великолепен. Это значит, что ему подходит стиль больших клубов, которые играют в смелый доминирующий футбол. Пример: первый гол «Тоттенхэму» был забит через три секунды после того, как Буэндия вступил в отбор и вернул мяч своей команде.

Видео доступно на «Чемпионате».



Это снимает важный риск трансфера яркого игрока из маленькой команды: обычно такой игрок привык к совершенно другому стилю. Но это не случай Буэндии. Он не любит возвращаться в защиту, но любит контрпрессинговать, он хочет постоянно быть с мячом, а когда он с мячом, его цифры — на уровне лучших распасовщиков лиги. Это упрощает выбор: Буэндия подойдёт почти любому клубу. Например, если «Лестер» всё-таки не удержит Мэддисона, то Эми сможет заменить его ещё раз.

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В материале использованы данные Opta и Understat.



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