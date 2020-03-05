Дьявольский «Спартак». Тедеско прыгнул на Гончаренко – это символ победы над ЦСКА

Сразу после победы Доменико Тедеско подскакивает как бык и рвётся к тренеру ЦСКА. Пролетая 30 метров галопом, он на скорости не скрывая восторга, раскрывает ладонь перед Виктором Гончаренко – и это движение немца вряд ли выглядит дружески. Скорее мы видим игру, акт завуалированного и скоростного унижения для проигравших. Но бледный Гончаренко всё понимает: он инстинктивно выставляет руку, отталкивает довольного немца и посылает его к чёрту. Но вроде бы потушенный Тедеско горит сильнее и всё-таки залезает оппоненту на спину, затем, спрыгнув, победителем несётся вдоль скамейки ЦСКА. И в этой злости мы можем распознать новое восстание «Спартака». Ведь вернувшая именно страсть уже выводит красно-белых в полуфинал Кубка.

Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби! Боже, что это была за игра!

И дело не только в Тедеско. Он-то известный дьяволёнок, но во время этого дерби бесы полезли даже из под благолепных оболочек. То квёлый Зобнин лупил по ногам Набабкина, с которым лишний раз лучше не связываться. То добрый дед Ребров в свой 36-день рождения нападал на годящегося ему в сыновья 17-летнего Карпова, организовав драку в перерыве. То Ларссон забивал в меньшинстве в овертайме, когда шансов у «Спартака» на жизнь уже не было. Причём, в аутсайдеры-то «Спартак» сначала попал из-за сотрясения лидера Бакаева, а затем – из-за судьи.

Нет, мы не намекаем, что Сергей Иванов работал нечестно или помогал ЦСКА. Работа рефери вообще до жути неблагодарна, потому что практически в каждом матче бывают эпизоды, где невозможно исключительно верное решение. Как и в жизни, в футболе бывают пограничные ситуации, когда тебе необходимо выбирать одно из двух равных, опираясь не только на зрение или слух, но и на интуицию. И в кубковом дерби Иванова достали два тяжелых эпизода.

«Судейство сегодня было отличным!». О чём говорили Гончаренко и Тедеско после дерби Почему «Спартак» играл так много верхом и почему не состоялось рукопожатие двух тренеров.

Первый – на последней минуте основного времени, когда после вброса Андрея Ещенко из аута мяч, пролетевший 20 метров, попал в длинную и не спрятанную за спину руку Игоря Дивеева. Эту историю сложно было разглядеть в деталях, но судья позволил играть дальше, не только не поставив пенальти, но и не став смотреть VAR. Иванов выбрал и ЦСКА, и продолжение футбола.

Вторая ситуация пришла во втором дополнительном тайме. Понсе в типичном для себя стиле ставил корпус, широко и агрессивно расставив руки, но упёрся в Карпова. 17-летний защитник сыграл подло: сымитировал удар в лицо, схватился за подбородок и сделал полусальто назад. У судьи не было права обращаться к VAR – эпизод со второй жёлтой карточкой обычно не рассматривается – так что он положился на интуицию. И он во втором ключевом эпизоде подряд вновь выбрал ЦСКА. Теперь Евгений Гинер не предложит ему повеситься, а Виктор Гончаренко остался доволен работой Иванова, но судья, два года не обслуживавший матчи «Спартака», останется антигероем и получит много ненависти от красно-белых. Да, ему сегодня ему просто не повезло, но такой уж у его профессии побочный эффект, такая доля.

Впрочем, после такого матча не совсем правильно делать акцент лишь на судьях. Не стоит нам также заострять внимание и на качестве футбола, три из пяти голов в котором больше подходят под описание «тыр-пыр» и являются следствием жуткой игры обеих команд в обороне. Нет, разбирать ошибки в этот день совсем не хочется.

Мой друг из Англии, побывавший на «Открытие», записал голосовое сообщение с матча.

— Дима, это худшая игра в обороне, которую я видел в своей жизни на стадионе. После АПЛ качество футбола – просто отвратительное. Но, слушай, в каком же я восторге от атмосферы, фанатов, эмоций футболистов. Какое же оно крутое, ваше дерби!

Действительно крутое! Не зефирное, когда игроки целуются и меняются маечками, а тренеры обнимают и хвалят друг друга. А настоящее, с огнём: на трибунах, на поле, в тренерской зоне. И пусть это дерби покажется каким угодно корявым, но смотреть за этим сумасшествием точно интереснее, чем за вычищенной, сладкой и холодной игрой звёзд футбола.