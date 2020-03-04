Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби!

Великолепный матч с лихой интригой, обилием голов, спорными и неверными судейскими решениями, потасовкой и поздней развязкой. Игра на долгие годы!



Она заставила погрузиться в неё с головой сразу же, без всякой раскачки и знакомства с антуражем. Болельщики только-только успели развернуть красочный перформанс, едва-едва прозвучал стартовый свисток, а команды уже понеслись друг на друга с открытым забралом. В этом дерби было прекрасно всё: посещаемость (коронавирус и холод Москве не страшны – «Открытие Арена» заполнилась почти до отказа), эмоции, интрига и, конечно же, зрелищность. Никто и не думал осторожничать, хотя, казалось бы, такая вероятность была. Всё-таки для того же «Спартака» это точно был самый важный матч весны.

«Спартак» — без сюрпризов, ЦСКА – с четырьмя заменами

Тедеско оказался доволен качеством игры в матче с «Динамо» и выставил в среду тот же состав. На месте был даже раскритикованный большинством болельщиков Рассказов – видимо, помимо ошибок в обороне тренерский штаб обратил внимание на пользу, которую приносит Николай включениями в атаку и взаимодействиями с Зобниным и Бакаевым.



У ЦСКА, напротив, произошла ротация. Гончаренко дал передышку Магнуссону, Облякову, Дзагоеву и Сигурдссону, вместо которых появились Дивеев (стал правым центральным защитником в тройке, а Карпов переместился на позицию левого внешнего), Набабкин, Бистрович и Кучаев. «Армейцы» выстроились по системе 3-5-2, где Бистрович был нижним опорником, Ахметов и Влашич – выше него, а Кучаев и Чалов выступили в роли форвардов.



Бросать в бой с первых минут новичка – белорусского нападающего Шкурина – Гончаренко пока не решается.

«Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка — 3:2! LIVE! Все подробности матча.

Ураганное начало от «Спартака»

Фанатская трибуна «Спартака» в качестве перформанса избрала знаменитую сцену из «Крёстного отца» со словами «Предложение, от которого нельзя отказаться», изображением отрезанной головы лошади и кубком, облачённым в красно-белый шарф. Творение поклонников стало дополнительной инъекцией адреналина и страсти для футболистов – «Спартак» выдал невероятный дебютный отрезок и был близок к тому, чтобы смять соперника и досрочно выиграть матч.



4-я минута: Зобнин классно отнял мяч на правом фланге обороны, быстро отдал его вперёд на Бакаева, Зелимхан принял передачу, набрал скорость, легко обыграл Ахметова, приблизился к штрафной (а никто из защитников его не встретил, все пятились) – и сочно выстрелил в дальний нижний угол. Акинфеев не выручил.



14-я минута: Соболев выиграл борьбу возле чужой штрафной, продавил соперников, покатил короткую передачу на Понсе, а тот ловко развернулся мимо опешивших Карпова и Дивеева и спокойно проткнул мяч мимо Акинфеева с близкого расстояния.



Во время этого отрезка «Спартак» казался на голову выше ЦСКА, и, честно говоря, казалось, что «армейцы» близки к состоянию нокаута. Если бы красно-белые вдруг забили ещё раз, матч точно бы досрочно закончился.



Но забили не хозяева, а гости. Причём сделали это как никогда вовремя для себя, молниеносно вернувшись в игру.

Характер красно-синих и привоз Жиго

Эпизодом, который разбудил ЦСКА, стал обычный угловой. «Спартак» безобразно отработал «второй темп»: Понсе перестал бороться, Рассказов позволил подать, а трио центральных защитников спокойно пропустило передачу за спину, понадеявшись на офсайд. Дивеев расстреливал Максименко в упор, блицкриг в исполнении красно-белых сорвался.



Дальше пошла игра в режиме «атака на атаку». У «Спартака» здорово получались быстрые переходы: за счёт скорости Бакаева, Зобнина и Айртона, также полезно работали в борьбе Соболев и Понсе. Аргентинец был великолепен без всяких «но», а вот российский габаритный нападающий при всей своей пользе совершал многовато брака в передачах, к тому же загубил потрясающий момент, слишком долго разворачиваясь после прострела Рассказова. Тем не менее, «Спартак» был хорош в атаке. Никто из футболистов не выпадал из игры, и точно нельзя сказать, что красно-белые стали играть при 2:0 расхлябанно.



Просто ЦСКА вернулся и почувствовал уверенность, у команды Гончаренко возникали свои моменты и подходы. В первую очередь они рождались на правом фланге, где традиционно рвал и метал Марио Фернандес, а помогали ему смещающиеся Влашич и Ахметов. Хорватский полузащитник дважды наносил опасные удары, мог сравнять счёт, но суждено это было сделать не ему, а Ахметову. И снова «Спартак» скорее забил сам себе: Жиго в борьбе сделал крайне неудачную скидку в центр прямо на набежавшего к линии штрафной Ахметова, а тот оказался без оппонента.

На перерыв команды уходили с совершенно разными эмоциями. А массовая потасовка прямо у подтрибунки, в которой участвовали даже запасные, намекала на то, что во втором тайме тоже будет очень жарко.

Без Бакаева и пенальти на последних секундах

Второй тайм начался для «Спартака» с дополнительной трудности (хотя что может затмить упущенное комфортное преимущество): матч из-за сотрясения мозга не смог продолжить Бакаев, поэтому на поле экстренно вышел Тиль. Играл голландец сносно, выглядел активно, часто прорывался через левый полуфланг. Но конкретики ему всё-таки не хватало. Это вообще было общей бедой «Спартака» во втором тайме, потому что команда владела ощутимым преимуществом, заставляла соперника подолгу бегать без мяча, но забить никак не могла. Понсе несколько раз пристреливался, но попасть смог разве что в Акинфеева – и не мячом, а ногой, чуть не повторив трюк с Шуниным. К счастью для хозяев, дело обошлось жёлтой карточкой.



ЦСКА сбился на режим контрвыпадов, но время от времени держал чужую оборону в напряжении. За 10 минут до конца основного времени Гончаренко выпустил Дзагоева в расчёте на качественное улучшение конструктива. Но начал Алан не с обострения, а завершения: дважды выскочил на опасные ударные позиции после навесов слева. Не менее опасно получилось у Жиго, который чудом не организовал ещё один гол в свои ворота, неудачно срезав мяч в направлении нижнего угла.



Концовка основного времени прошла при обилии моментов в обе стороны. ЦСКА едва не получил на последних секундах пенальти в свои ворота пенальти за игру рукой Дивеева – но судья Иванов развёл руки в стороны, VAR-арбитры оценили эпизод как чистый, а негодованию Тедеско не было предела.

Овертайм под знаком скандала

В дополнительное время футбола на поле было уже не так много, как эмоций и споров с арбитром. Началось всё с удара Карпова локтем в лицо Понсе. Спартаковцы требовали красную карточку, но Иванов ограничился жёлтой. Зато потом, когда уже аргентинец провёл единоборство с Карповым, красный свет всё-таки загорелся. Повтор показал, что Понсе толком не трогал соперника, и уж точно там не было никакого удара локтем, но арбитр уверенно достал из кармана жёлтую карточку, а потом и предупредил его. Аргентинец, блистательно отыгравший этот матч, в подтрибунке бессильно опёрся на стену и чуть ли не рыдал. Он заслужил второй гол, а увидел перед собой вторую жёлтую.



Если в эпизоде с пенальти ещё возможны полярные мнения и можно допустить, что судейское решение верное, то эта красная карточка – грубая ошибка арбитра, которая запросто могла испортить матч. Выиграй благодаря ей ЦСКА – быть бы скандалу. Но «Спартак» в этот день был всё-таки хорош. Красно-белые не позволили внешним обстоятельствам вмешаться в результат и забили победный гол в меньшинстве. Роскошный эпизод выдал Ларссон, вышедший на замену.



Наверное, так и выглядит справедливость. При всём уважении к ЦСКА и характеру «армейцев» в этом матче.