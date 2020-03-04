«Судейство сегодня было отличным!». О чём говорили Гончаренко и Тедеско после дерби

Одной из самых интересных тем стал послематчевый инцидент с Гончаренко и Тедеско. Белорусский тренер отказался пожимать руку немцу, который прибежал к нему вприпрыжку сразу после свистка.

Гончаренко: «Так бывает: команда сплачивается после удаления…»

— Ну… Давайте так: что было на тренерской скамейке, там и останется, — подчеркнул главный тренер ЦСКА. – Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать всё, чтобы тренеры не находились на бровке, а сидели на трибуне. Штрафуют за каждое слово или действие. Футбол – эмоциональный вид спорта, в том числе для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось на выходных сидеть в ВИП-ложе: тепло, не дует, никто не отвлекает. Но если мы всегда там будем сидеть, это неправильно.

— Что помогло при 0:2 вернуться в игру? Какие корректировки внесли?

— При таком хорошем футбольном шуме их сложно вносить, до команды не достучаться и не докричаться. Поэтому в такие моменты важно продолжать делать то, что умеешь и что хорошо получается. Мы правильно отреагировали, быстро вернулись в игру, сравняли счёт. И это, безусловно, украсило матч.



— Что по поводу судейства? Как прокомментируете спорное удаление?

— Что значит – «спорное удаление»?



— Там не было удара в лицо… И даже движения в сторону.

— Моё мнение: была такая же отмашка, как в первом эпизоде Карпова и Понсе. По мне, судейство сегодня было отличное! Арбитр не мешал играть, это главное. Потому что часто судьи не дают вести единоборства и играть в футбол.

— Почему провели четыре замены по сравнению с прошлой игрой?

— Когда мы стали проводить смену поколений, поначалу длины скамейки где-то не хватало. Сейчас она достаточно длинная, можем ротировать состав. Сегодня мы очень хорошо и структурно играли, может, немного нарушили баланс заменами. Если оценивать наш футбол в целом, то мы по-прежнему часто отдаём инициативу вместо того, чтобы забрать её. Сегодня были отрезки, когда могли действовать активнее.



— А почему в большинстве «Спартак» выглядел ничем не хуже ЦСКА?

— Так часто бывает: удаление сплачивает команду. Если Понсе бы остался на поле, может, матч сложился бы по-другому. Пропало пространство между линиями, «Спартак» стал обороняться глубже. Плюс мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы прибавить скорости атаке.



— Шкурин выходит пока только на замену. Он настолько слабее Чалова, Кучаева или Сигурдссона?

— Чалов и Кучаев сегодня проделали очень хороший объём работы. Шкурин должен был освежить игру, что и произошло. Если бы играл с первых минут, может, точно так же бы вымотался. Плюс Шкурин приехал из моего родного белорусского чемпионата, ему требуется время на адаптацию. Нужно быть готовым к тому, что ты выходишь на такую арену и 40 тысяч болельщиков болеют против тебя.

«Не дадим в обиду молодого». Потасовка в матче «Спартак» — ЦСКА: как всё было Жара в дерби.

Тедеско: «Это победа ребят, а не моя заслуга»

— Мы счастливы, что прошли в полуфинал, — сказал главный тренер «Спартака». – Это была очень тяжёлая игра против сильного соперника, вместившая в себя всё, что только можно. Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие. Фантастика! Мы могли забить больше, создали множество возможностей, при 2:0 имели моменты для третьего гола. А потом сделали несколько подарков для соперника, на ровном месте пропустили второй гол… Выбили мяч в центр вместо того, чтобы выбить на фланг. Соперник оказался первым в подборе и сравнял счёт.



Что касается самоотдачи, команда прекрасно себя показала и в основное время, и в дополнительное. Исход матча не был известен до последнего. Могли выиграть, могли проиграть. Счастлив, что в итоге победили и прошли в полуфинал.



— Как оцените поведение Гончаренко, который не захотел пожимать вам руку?

— Никаких проблем. Я понимаю его эмоции после такого матча. Всё случается.

— Расскажите о плане на матч. Почему до перерыва решили упростить игру и больше действовать на контратаках?

— Потому что мы анализировали соперника и видели его проблемы при чужих быстрых атаках. Но это лишь часть нашего плана. В целом ЦСКА, как вы видели, старался запирать нас на нашем правом фланге. У Рассказова и Кутепова, кажется, самое большое количество касаний среди всех игроков. Мы и они действовали по одинаковым схемам – 3-5-2. При таком футболе сложно найти пространство. Игра свелась к тому, что две команды нейтрализовали друг друга. Поэтому было так много длинных передач. ЦСКА тоже ведь забил второй гол после заброса и отскока.



— Даже при Соболеве на поле «Спартак» проигрывал много верховой борьбы… А без него – и подавно.

— Повторю, сегодня встречались две одинаковые системы. К примеру, когда мяч был у Кутепова, нашего правого защитника Рассказова прессинговали на фланге, чужой опорник играл против нашего опорника, а Жиго прессинговал второй нападающий. У Ильи была возможность отдать мяч только верхом. Само собой, он мог отдать передачу через центр низом на «восьмерок», но это рискованно: потеряешь мяч, пойдет быстрая атака на твои ворота. А игра верхом даже в случае проигранного единоборства нападающим не лишена смысла – можно собирать подборы. Безусловно, есть и другие варианты начала атаки – быстрые развороты или, как было в первом тайме, мы начинали через Крала, когда ЦСКА не прессинговал его.

Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби! Боже, что это была за игра!

— Насколько серьезна травма Бакаева? Не считаете, что без него команда резко потеряла в созидании после перерыва?

— Надеемся, что Зелимхан сможет сыграть с «Краснодаром». Сегодня проведем обследование. Само собой, игра без такого креативного и быстрого игрока становится другой. Но и Тиль отлично действовал и прессинговал, особенно в дополнительное время. Имел отличный момент для того, чтобы забить четвёртый гол. У нас хорошая скамейка, есть кому заменить Бакаева. Гулиев тоже может сыграть в центре, мы доверяем всем.



— Ваше отношение к решениям арбитра – неназначенному пенальти и удалению?

— Не могу сказать точно, что произошло в эпизоде с рукой. Я единственное, что сделал – попросил арбитров посмотреть эпизод. Они сказали мне, что посмотрели, пенальти не было. Оставалось лишь принять это. Что касается Понсе – тяжело терять такого игрока при таком ходе матча. Более того, мы уже готовили его замену, должен был выйти Мирзов. Возможно, там и была жёлтая, не знаю. Но для нас это было очень тяжело.



— Какие рекомендации дали после удаления Ларссону?

— Ничего особенного. Попросил, чтобы ребята проявили терпение, ждали момент, который обязательно появится. Игра на самом деле не сильно для нас поменялась, структура при обороне осталась такой же – 5-3-1.

Единственное, прессинговать вверху мы стали усилиями не двух нападающих, а при помощи поднимающейся «восьмёрки». Хочу сказать отдельное спасибо Роме Зобнину, который играл с простудой, Гусу Тилю, прекрасно вышедшему на замену, Алексу Кралу. Да всем! Они сохраняли компактность до последнего, прессинговали. Это не моя победа, а заслуга ребят.