«Наполи» интересен Азмун. Зачем итальянцам и «Зениту» этот трансфер?

«Наполи» рассматривает возможность приобретения нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как сообщает Corriere dello Sport, скауты итальянского клуба уже посещали Россию и просматривали 25-летнего игрока. Помимо иранца в список спортивного директора «партенопейцев» Кристиана Джунтоли на усиление атаки в летнее трансферное окно попали также Жан-Филипп Матета из «Майнца» и Жереми Бога из «Сассуоло».

Азмун попал в сферу интересов «Наполи»

Зачем «Наполи» Азмун

Не исключено, что «Наполи» придётся поменять в межсезонье всю линию атаки. У Дриса Мертенса, ставшего после гола «Барселоне» лучшим бомбардиром в истории клуба наряду с Мареком Гамшиком, летом заканчивается контракт. Договорённости о его продлении по-прежнему нет, хотя теперь стороны стали ближе к соглашению. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает бельгийцу новый двухлетний контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год и подписным бонусом в размере 2 млн. Вот только в качестве свободного агента Мертенс привлекает внимание и других европейских клубов. Сообщалось, что на нападающего нацелены «Интер», «Ювентус» «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Эвертон», дортмундская «Боруссия» и «Монако».



Контракты ещё двух центрфорвардов «партенопейцев» Аркадиуша Милика и Фернандо Льоренте действуют до лета 2021-го. Однако и их уход из команды вполне возможен. В начале сезона Милик требовал двукратное увеличение зарплаты по новому соглашению и хотел иметь более прочное место в основе, а в зимнее трансферное окно испанские СМИ сообщали об интересе к поляку со стороны «Атлетико». Льоренте просто не очень нужен «Наполи»: в декабре-январе 35-летнего испанца пытались обменять в «Интер» и «Тоттенхэм».

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Зачем «Зениту» продавать Азмуна

Разумеется, «Зенит» заинтересует предложение «Наполи», только если оно будет по-настоящему выгодным для чемпионов России. Петербургский клуб купил нападающего у «Рубина» в феврале 2019-го за 12 млн евро. На сегодняшний день Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 18 млн. Очевидно, что в случае с продажей Азмуна эту сумму можно смело умножать вдвое. Как минимум речь будет идти о 30 млн плюс бонусы. Столько «Наполи» заплатил как раз за Милика «Аяксу».



Помимо удачного бизнес-хода у «Зенита» могут быть ещё две причины для продажи Азмуна. Во-первых, возвращение Александра Кокорина. Если летом петербургский клуб всё-таки подпишет новый контракт с Кокориным, Сергей Семак может сделать ставку впереди на связку Дзюба – Кокорин. Преимущество отданного в аренду «Сочи» форварда над Азмуном хотя бы в том, что он является обладателем паспорта РФ. Это вторая причина для мотивации «Зенита» отпустить иранца. В новом лимите «8+17» легионерские места, возможно, будут отданы игрокам других позиций.



В нынешнем сезоне Азмун сыграл 27 матчей в РПЛ, Лиге чемпионов, Кубке России и Суперкубке страны, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

Дзюба, Азмун и Дриусси тренируются в общей группе «Зенита»

Кто ещё следит за Азмуном в Европе

Хотя Азмун выступает за «Зенит» всего год, петербургский клуб уже получал выгодные предложения по иранцу. По крайней мере так утверждают зарубежные «инсайдеры». В конце декабря 2019-го популярное издание A Bola сообщило, что «Кристал Пэлас» вступил в переговоры с чемпионами России и выразил готовность заплатить 30 млн евро за нападающего. Но продолжения у этой истории не последовало. Естественно, в разгар сезона «Зениту» не имело смысла отпускать ни Азмуна, ни Артёма Дзюбу.

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Кроме того, в Италии кандидатуру иранца рассматривают и конкуренты «Наполи». Об интересе к Сердару со стороны «Лацио» разные источники писали и летом 2019-го, и в январе 2020-го.



Уместно вспомнить, что незадолго до перехода Азмуна в «Зенит» представитель нападающего Мехди Хагитали рассказал о предложении от «Вулверхэмптона». Английский клуб хотел арендовать иранца с правом выкупа. По данным Sky Sports, речь шла об аренде за 1,75 млн фунтов и последующем трансфере за 11,4 млн. Тем не менее Азмун не уехал в АПЛ, а отправился из Казани в Петербург за золотом РПЛ.