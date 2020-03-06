Азмун попал в сферу интересов «Наполи»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов одного из зарубежных клубов.



Как сообщает Corriere dello Sport, иранский футболист привлёк внимание «Наполи», который в настоящее время ищет варианты усиления атаки в летнее межсезонье. Итальянский клуб уже отправлял своих скаутов в Россию для наблюдения за Сердаром. При этом в списке неаполитанцев есть и другие игроки.



Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Кристал Пэлас», который прошлым летом пытался заполучить форварда ЦСКА Фёдора Чалова.



Азмун перешёл в «Зенит» в начале 2019 года из «Рубина». Ранее он также выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов (1 – с пенальти) и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.

Дзюба, Азмун и Дриусси тренируются в общей группе «Зенита»