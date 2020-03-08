Головин мог принести «Монако» победу в меньшинстве. Но ему сильно не повезло

Полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в дерби Лазурного берега. Так называют противостояние «Ниццы» и «Монако», которые встретились в 28-м туре Лиги 1 на стадионе «Альянц Ривьера». Монагески до этой игры не проигрывали на протяжении пяти матчей (три победы и две ничьи), а их главный тренер Роберт Морено хвалил команду:

«Можно найти много положительного в том, что мы делаем в последнее время. И наша серия без поражений – это неспроста. Дерби – особенная игра, я знаю, что болельщики ждут её с нетерпением. Нельзя отрицать тот факт, что дерби отличаются от обычных матчей. Выложимся на сто процентов, чтобы добиться положительного результата».

Действительно, команда Морено вышла здорово заряженной на матч. А вот игрокам «Ниццы» как будто забыли рассказать, что это дерби. Первый тайм прошёл с большим преимуществом гостей. «Монако» выиграл по ударам – 10:3 (в створ – 3:0). К слову, в дерби Лазурного берега монегаски сыграли в лазурных футболках.

Головину досталась непростая роль. В схеме 4-4-2 при обороне он действовал справа и раз за разом переключался с центрхавов соперника на игравшего по всему левому флангу Резу Дурмиси. Чтобы успевать закрывать поддерживавшего атаки датчанина, российский полузащитник вынужден был совершать большой объём рывковой работы. Вдобавок Александра постоянно подгонял выкриками с бровки главный тренер. В других обстоятельствах на этой позиции появился бы Желсон Мартинш, но португальца дисквалифицировали на полгода за толчок судьи.

Раза три опасные контрвыпады «Монако» начинались с перехватов или отборов в исполнении Головина. К сожалению, эти моменты не завершились голом и голевой передачей россиянина. Монегаски повели в счёте в результате блестяще разыгранной стенки на третьего: Стеван Йоветич и Тьемуэ Бакайоко организовали для Виссама Бен-Йеддера выход один на один, и форвард не промахнулся. Бен-Йеддер забил 18-й мяч в Лиге 1, догнал лучшего бомбардира турнира Килиана Мбаппе. Гости были близки и ко второму голу до перерыва, например, Йоветич пробил в перекладину.

Во втором тайме «Ницца» заиграла агрессивнее, быстрее. Наконец-то нанесла первый удар в створ ворот «Монако». Любопытно, что этот эпизод продолжился угловым и контратакой монегасков, которую разогнал Головин. Александр заработал опасный штрафной, посадив на карточку Данило. Но вскоре хозяева всё-таки отыгрались. Как только главный тренер Патрик Виейра убрал с поля одного игрока сборной Дании (того самого Дурмиси, который гневно отреагировал на замену), забил другой датчанин. Каспер Дольберг напомнил, что обладает голевым чутьём и умением выбрать позицию в чужой штрафной. Нападающий отправил мяч в сетку ударом головой после кросса с правого фланга.

Головин, как и все игроки «Монако», кроме разве что голкипера Бенжамена Лекома, чуть-чуть потерялся после перерыва. На это влияли и характер игры, и усталость Александра. Ещё сложнее всем монегаскам стало, когда на 84-й минуте удаление за грубый фол заработал Йоветич. Сначала судья показал жёлтую карточку, однако после подсказки коллег с VAR справедливо поменял её на красную. Тем не менее именно Головин мог принести победу «Монако» в меньшинстве. Получив мяч в штрафной, он резким движением убрал Маланга Сарра и мощно пробил. Не повезло — мяч попал в перекладину!

Российский полузащитник мог стать героем дерби, а в результате им стал Дольберг. В компенсированное время он забил победный гол, неожиданно выскочив из-за спины Камиля Глика на ближнюю штангу. Система VAR проверила эпизод и подтвердила – офсайда не было. Провалив второй тайм, монегаски прервали беспроигрышную серию. Головин заработал от Whoscored.com 7,82 балла – это лучшая оценка в составе «Монако».