Защитник «Ахмата» Исмаэль сыграл как в гандболе. Пенальти не дали, но «Локо» и так победил

На днях Василий Кикнадзе дал большое интервью. И вот что сказал гендиректор «Локо» об отсутствии трансферов: «Ничего страшного не случилось. В таком составе мы можем играть, причём успешно, а также решать те задачи, которые перед собой поставили».

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Могут ли?

Сегодня «Локомотив» проводил первый домашний матч после зимнего перерыва, и игра команды оставила желать лучшего. Из нападающих остался один Эдер. Игра была равна, тотального преимущества ни одной из команд не наблюдалось.

И всё-таки «Локомотив» забил первым — усилиями Крыховяка. Гол, правда, отменили, а в с следующей атаке грозненцы могли забивать сами. Крайний защитник Максим Ненахов оказался на правом краю штрафной, откуда здорово пробил по воротам: Гильерме спас свою команду, вытащив мяч из-под перекладины.

Но свой гол москвичи в первом тайме всё же забили: Эдера оставили одного в штрафной площади, Алексей Миранчук отдал точный пас на нападающего, и тот, приняв мяч первым касанием, оценил ситуацию и пробил в дальний угол.

Пустовойтова, Левников

Впервые в истории на матч Премьер-Лиги была назначена девушка-судья. Пока, правда, в роли резервного арбитра. Ею оказалась Анастасия Пустовойтова, которая стала героиней видеоблога Евгения Савина «Красава». В честь сегодняшнего праздника перед матчем Анастасия получила букет цветов.

Матч обслуживал Кирилл Левников, вернувшийся к работе в Премьер-Лиге. Последнее назначение Левников получал на игру между «Ростовом» и «Спартаком», которая состоялась аж 20 июля 2019 года. Матч получился насыщенным на спорные решения. На 22-й минуте после затяжной атаки Крыховяк поразил ворота. Но в дело вступил VAR: было подозрение на игру рукой со стороны польского легионера. Арбитры достаточно быстро разобрались в ситуации. Игра рукой действительно была, а забитый мяч был отменён.



Под конец первого тайма случился ещё один эпизод с возможной игрой рукой, на этот раз со стороны гостей. Жоао Марио подавал с левого края в штрафную, и мяч угодил в руку Исмаэлу. Как показалось, бразилец выставлял руку и оснований назначить пенальти было более чем достаточно. Снова вмешался VAR: судьи не стали затягивать, оперативно приняв решение — пенальти нет.

Во втором тайме был назначен пенальти в ворота «Локомотива»: Соломон Кверквелия сыграл рукой и был удалён с поля.

Сёмин, Магкеев

Юрий Павлович пропускал эту игру из-за красной карточки, полученной в игре против «Зенита». Командой с бровки руководил помощник Сёмина Олег Пашинин. Возможно, именно он станет следующим тренером «Локомотива» — судя по высказываниям Кикнадзе, вопрос до сих пор открыт.



Как будет с тренером, пока непонятно, но наверняка будущее клуба во многом связано с молодым полузащитником Станиславом Магкеевым. Игрок проводит лишь четвёртую игру за основной состав, зато вторую подряд в стартовом составе.



Вспоминая то самое интервью Кикнадзе, можно сказать, что генеральный директор доволен подрастающим поколением из академии. «Я бы, скорее, предпочёл, чтобы у нас росли свои звёзды, чем покупать кого-то со стороны. Это отличительная черта «Локомотива». Вы же знаете, что мы имеем очень сильную академию. Более десяти человек в заявке основного состава – её воспитанники», — говорил он.

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По самоотдаче к футболисту вопросов быть не может. Станиславу всего 20 лет, в перспективе это будущая звезда клуба. Парень старается, лишним в составе московского «Локомотива» точно назвать его нельзя. Сегодня, правда, его старания вылились в жёлтую карточку, полученную во втором тайме.

Глушаков, Гильерме

Денис Глушаков выступал за «Локомотив» в период с 2005 по 2013 год. Чемпионом в составе «железнодорожников» он так и не стал, зато стал предателем для всех поклонников клуба после перехода в «Спартак». Активные фанаты не забыли обиду, поэтому по ходу матча Денис Глушаков не раз слышал неприятные выкрики в свой адрес.

Если говорить об игре: Денис почти ничем не запомнился. Был опасный удар под занавес первого тайма, но мяч ушёл выше. Во втором тайме Глушаков наносил удар из-за пределов штрафной, но угодил в Кверквелию. Если в первом тайме можно было наблюдать за разгоняющими передачами Дениса, то во втором «Локомотив» прижал соперника, и грозненская команда действовала без мяча.

Особенно удались «Локо» первые 15 минут второго тайма: «Ахмат» почти не выходил за половину поля. Оставшаяся треть игры прошла в равной борьбе, посыпались жёлтые карточки. Игра постепенно шла к логическому завершению, но самая жара началась в конце. На 83-й минуте вышедший на замену Фелипе Визеу угодил в перекладину. Мяч отлетел на Евгения Харина, который пробил бил по воротам почти наверняка. На пути мяча оказался Соломон Кверквелия — защитник сыграл рукой и был удалён.

Исполнять одиннадцатиметровый отправился Фелипе Визеу. Бразильский нападающий не смог переиграть Гильерме, голкипер спас ворота. «Локомотив» играл лучше, но все старания могли сойти на нет. Неназначенный пенальти после попадания мяча в руку игрока «Ахмата» так и остался самым загадочным эпизодом сегодняшней игры. Ни одна игра не обходится без спорных судейских решений. Кашшаи, пора наводить порядок. Ждём объяснений.