Эдерсон устроил клоунаду в дерби Манчестера. Сначала его простили, потом наказали (видео)

Главным антигероем дерби «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» стал голкипер гостей Эдерсон. Бразилец неудачно действовал в эпизодах с обоими пропущенными мячами, а второй гол – самый настоящий «привоз». Впрочем, Эдерсон, конечно, не в одиночку проиграл матч на «Олд Траффорд»: каждый игрок команды Хосепа Гвардиолы уступил оппоненту в желании победить.

В первом тайме «Манчестер Сити» нанёс лишь один удар в створ ворот «Манчестер Юнайтед». Такого с «горожанами» не случалось с октября 2018-го. Хозяева открыли счёт на 30-й минуте: пожалуй, их лучший игрок Бруну Фернандеш сделал блестящую передачу при розыгрыше стандарта, хитро забросив мяч в штрафную, а Антони Марсьяль убежал от соперников и нанёс точный удар. В этом эпизоде Эдерсон пропустил в ближний угол.

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В начале второго тайма Эдерсон едва не подарил «Манчестер Юнайтед» второй гол. Бразилец пропустил мяч под ногой после передачи назад и с огромным трудом успел опередить Марсьяля, который был близок к дублю. В результате французский форвард получил повреждение, ударившись о штангу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В концовке Эдерсон ещё раз начудил. На шестой минуте компенсированного времени, когда «Манчестер Сити» стремился уйти от поражения, голкипер при начале атаки неточно выбросил мяч – прямо на ногу Скотту Мактоминаю. Шотландский полузащитник ударом метров с 30 отправил мяч в пустые ворота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле проиграл семь матчей за сезон АПЛ. Победа «Манчестер Юнайтед» приблизила чемпионство «Ливерпуля». Теперь команде Юргена Клоппа нужны всего две победы, чтобы завоевать титул.