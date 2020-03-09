«Меня не устраивает роль в «Краснодаре». Все об этом знают». Шапи надоело терпеть

Шапи практически никогда не останавливается перед журналистами после матчей, но после победы над «Спартаком» он подробно и эмоционально объяснил свою ситуацию в клубе. Магомед несколько раз повторял, что доказал всем свою силу и должен играть все 90 минут. Впрочем, матч в Москве в очередной раз продемонстрировал, что именно после выхода Сулейманова «Краснодар» и начинает начинает играть сильнее.

— У нас был обычный план: атаковать прессинговать, — начинает Шапи, который появился на поле на 60-й минуте. — Может, в первом тайме это и не очень получалось. Во втором тайме появились зоны. Игра пошла открытая, интересная, мы забили мяч и играли уже больше от обороны, на контратаках. У «Спартака» хорошая поддержка, у них одни из лучших болельщиков в стране. Конечно, здесь своя атмосфера и очень приятно играть, потому что футбол играется для зрителей. И очень приятно было.

— Ты разговаривал судьёй после второй жёлтой Зобнина. Считаешь, это фол на тебе тянул на прямую красную?— Нет, я с судьей не разговаривал. Получается, просто лежал, и ко мне подошёл Джикия, начал поднимать. Я сказал судье: «Почему меня вообще трогают». Реф ответил, что показал вторую жёлтую и красную и что нужно успокоиться и дальше лежать.

— «Спартак» был вообще недоволен судьёй. Что думаешь по этому поводу?

— Я человек такой: если какие-то чувства испытываю, то говорю как есть. Если бы казалось, что свистят в нашу сторону, я бы сразу это и сказал. Адекватное судейство было.

— Ты в основном выходишь на замену. Как тебе такая роль?

— Я разговаривал и с руководством, разговаривал со всеми и объяснил, что меня это не устраивает. Но я выхожу, доказываю и надеюсь, что в следующей игре буду в стартовом составе.

— А как тебе это объясняют: мол, мы изматываем, а ты выходишь, крутишь и бьёшь с левой в дальнюю? Или вообще ничего не говорят?

— У руководства есть мысли, что я так очень эффективен, но, повторю – знаю, что и себе и всем доказал, что я не хуже, чем любой другой игрок команды. Что ж, буду выходить и дальше доказывать. И ещё раз повторю: не считаю себя хуже, чем кто-то.

Слишком тяжёлое похмелье. «Спартак» проиграл «Краснодару» и приблизился к зоне вылета Зобнина удалили, а Ари в очередной раз «похоронил» бывшую команду.

— Но роль джокера тоже важна.

— Всё, что угодно можно говорить, но эта роль меня устраивает. Повторю: все знают об этом. И люди, руководство, и тренер. У меня есть позиция. Каждую игру доказываю, что заслуживаю быть в старте. И надеюсь, что в следующей игре так и будет.

— А в чём ещё проблема: у тебя есть понимание, что при такой роли у тебя нет шансов поехать на Евро будет?

— Честно – я не думаю о Евро. Просто я не хочу проводить сезон в той же роли, как и в прошлом году. В чемпионате-18/19 я был доволен, когда выходил на замену, но сейчас – нет. Ещё и ещё раз повторяю: доказал всем, что могу играть в основе. Если бы я был слабее кого-то, то и слова бы не сказал.

— Нет ли проблем с тестами — ты нормально выдерживаешь 90 минут, хорошо ли восстанавливаешься?

— Играл 15 матчей подряд по 90 минут, причём за неделю бывало и по три игры – и я же выдерживал. Так почему сейчас я не должен выдерживать одну игру в неделю?

— Но ты сам чувствуешь, что прибавляешь?

— И сам знаю, что прибавляю, и в клубе об этом говорят. Ещё раз: я не слабее никого.

— Вы говорите, что недовольны ролью в команде, но делаете реверанс в сторону болельщиков «Спартака». Не боитесь, что подумают, мол, Шапи засмотрелся на «Спартак»?

— Не знаю, как сложится жизнь и не хочу говорить, что никогда не окажусь в «Спартаке». Но тут я просто говорю, что болельщики «Спартака» очень круто поддерживают команду, и что за таких болельщиков надо биться. Но в России хотелось бы играть только в «Краснодаре».

— Клуб ещё поборется за золото?

— Конечно, реально бороться, ещё много туров до конца.

— Вы, кстати, с Федей Смоловым общаетесь?

— Нет, с Федей не общаюсь. Конечно, все игры стараюсь смотреть – всё равно интересно, как он. Думаю, забьёт ещё, не только «Реалу».

— Вы бы согласились уехать в команду-аутсайдер топ чемпионате или играли бы в топ-клубе по меркам России?

— Не знаю, потому что только начинаю свою карьеру. Конечно, мне очень хотелось бы поиграть в Европе, но посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, что буду играть в Европе и в более сильном клубе, чем «Сельта».

— Но лучше уезжать, когда молодой?

— Думаю, что лучше уезжать молодым, конечно, потому что можешь там быстрее прибавлять. Думаю, Федя в Европу поехал, потому что это тоже было его мечтой, но годами ранее он мог оказаться в более сильном клубе. «Боруссия» была, «Вест Хэм». Они посильнее «Сельты».

— Вы редко останавливаетесь перед СМИ – почему решили сегодня пообщаться?

— Я не люблю давать, я устаю от этого, но иногда надо говорить. Я не любитель давать интервью. Сам анализирую, много всего в голове – и не могу отойти.



— Тогда последний вопрос на другую тему. Смотрели дуэль взглядов Хабиба и Тони?

— Я за Хабиба. Тони, конечно, его вывел немножко, но мы ждем боя и победы.