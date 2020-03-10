Символическая сборная 21-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 21-го тура сезона-2019/2020.
Вратарь
Маринато Гильерме, «Локомотив»
Вратарь «Локомотива» принёс команде победу, когда взял пенальти в самом конце встречи при счёте 1:0. Маринато сохранил очень важные три очка для «Локомотива».
Защита
Андрей Малых, «Оренбург»
Малых провёл сильный матч против «Арсенала». На его счету голевая передача, а в защите он был надёжен.
Джемал Табидзе, «Уфа»
«Уфа» не пропустила в Питере, а это большое достижение. Вклад Табидзе в эту ничью очень велик, он хорошо вёл единоборства и самоотверженно защищался.
Кайо, «Краснодар»
Кайо, номинально опорник, второй матч проводит на позиции центрального защитника и делает это здорово. Игра против «Спартака» — это уже неплохой экзамен, Кайо с ним справился. Сыграл очень надёжно.
Кристиан Рамирес, «Краснодар»
Рамирес активно провёл матч против «Спартака», подключался в атаку и не дал ничего сделать красно-белым на своём фланге.
Полузащита
Станислав Магкеев, «Локомотив»
Магкеев — одно из открытий сезона, играет неплохо и надёжно. После классного матча с «Зенитом» он подтвердил свой уровень с «Ахматом». Станислав неплохо прикрыл центр.
Роман Ерёменко, «Ростов»
Ерёменко хоть и не реализовал пенальти, но забил чудесный гол, которым сравнял счёт. Много атак шло через Романа, он катализатор остроты «Ростова».
Денис Попович, «Крылья Советов»
Попович здорово играет в первых двух турах, сразу стал лидером «Крыльев». Он забил победный и крайне важный гол в игре с «Рубином». Кто знает, может, он станет ключевым для самарцев в борьбе за выживание.
Нападение
Вандерсон, «Краснодар»
Меня очень впечатлил Вандерсон в игре со «Спартаком». Он постоянно обострял игру, «Спартак» с ним не справлялся. Он не отметился результативными действиями, но постоянно держал оборону красно-белых в напряжении.
Джордже Деспотович, «Оренбург»
На счету Деспотовича победный дубль в важной игре с «Арсеналом». Он был королём воздуха в этой встрече и помог команде выиграть значимую игру.
Андрей Мостовой, «Сочи»
Мостовой — очень неплохой молодой игрок, который становится лидером «Сочи». Вот и «Уралу» он забил классный и важный гол, который может помочь «Сочи» сохранить прописку в РПЛ.
Лучший тренер
Мурад Мусаев, «Краснодар»
На мой взгляд, самую содержательную игру среди всех в 21-м туре показал «Краснодар». Мусаев полностью переиграл Тедеско в матче против «Спартака». Это его победа.
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