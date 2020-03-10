Символическая сборная 21-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Четыре игрока «Арсенала», по одному из «Урала» и ЦСКА. Валерий Газзаев определил лучших в 21-м туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 21-го тура сезона-2019/2020.

Вратарь



Маринато Гильерме, «Локомотив»



Вратарь «Локомотива» принёс команде победу, когда взял пенальти в самом конце встречи при счёте 1:0. Маринато сохранил очень важные три очка для «Локомотива».



Защита



Андрей Малых, «Оренбург»



Малых провёл сильный матч против «Арсенала». На его счету голевая передача, а в защите он был надёжен.



Джемал Табидзе, «Уфа»



«Уфа» не пропустила в Питере, а это большое достижение. Вклад Табидзе в эту ничью очень велик, он хорошо вёл единоборства и самоотверженно защищался.

«Зенит» потерял очки во второй игре подряд. Чемпионская гонка возвращается! Отрыв сократился до шести очков.

Кайо, «Краснодар»



Кайо, номинально опорник, второй матч проводит на позиции центрального защитника и делает это здорово. Игра против «Спартака» — это уже неплохой экзамен, Кайо с ним справился. Сыграл очень надёжно.



Кристиан Рамирес, «Краснодар»



Рамирес активно провёл матч против «Спартака», подключался в атаку и не дал ничего сделать красно-белым на своём фланге.



Полузащита



Станислав Магкеев, «Локомотив»



Магкеев — одно из открытий сезона, играет неплохо и надёжно. После классного матча с «Зенитом» он подтвердил свой уровень с «Ахматом». Станислав неплохо прикрыл центр.

Отказался от девушек, ценит дона Корлеоне, приехал в «Локо» без бутс. Кто такой Магкеев? Много историй о лучшем игроке матча «Зенит» – «Локомотив».

Роман Ерёменко, «Ростов»



Ерёменко хоть и не реализовал пенальти, но забил чудесный гол, которым сравнял счёт. Много атак шло через Романа, он катализатор остроты «Ростова».

Невероятный матч в Ростове: 3 пенальти, 2 удаления у ЦСКА, море страстей! ЦСКА чуть не отыгрался с 1:3 вдевятером!

Денис Попович, «Крылья Советов»



Попович здорово играет в первых двух турах, сразу стал лидером «Крыльев». Он забил победный и крайне важный гол в игре с «Рубином». Кто знает, может, он станет ключевым для самарцев в борьбе за выживание.



Нападение



Вандерсон, «Краснодар»



Меня очень впечатлил Вандерсон в игре со «Спартаком». Он постоянно обострял игру, «Спартак» с ним не справлялся. Он не отметился результативными действиями, но постоянно держал оборону красно-белых в напряжении.

Слишком тяжёлое похмелье. «Спартак» проиграл «Краснодару» и приблизился к зоне вылета Зобнина удалили, а Ари в очередной раз «похоронил» бывшую команду.

Джордже Деспотович, «Оренбург»



На счету Деспотовича победный дубль в важной игре с «Арсеналом». Он был королём воздуха в этой встрече и помог команде выиграть значимую игру.

Андрей Мостовой, «Сочи»



Мостовой — очень неплохой молодой игрок, который становится лидером «Сочи». Вот и «Уралу» он забил классный и важный гол, который может помочь «Сочи» сохранить прописку в РПЛ.



Лучший тренер



Мурад Мусаев, «Краснодар»



На мой взгляд, самую содержательную игру среди всех в 21-м туре показал «Краснодар». Мусаев полностью переиграл Тедеско в матче против «Спартака». Это его победа.