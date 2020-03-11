Два года назад автор покера в ЛЧ боролся за жизнь. Теперь Иличич в чём-то лучше Роналду

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич – главный герой игрового дня в Лиге чемпионов. Словенский форвард оформил покер на «Месталье», вывел свою команду в четвертьфинал и вошёл в историю. Никто ранее не забивал в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов четыре мяча – ни Левандовски, ни Роналду, ни даже Месси. Более того, Иличич стал первым словенским автором хет-трика и покера, а также самым возрастным автором покера в истории ЛЧ.

Рассказываем о форварде, который поборол тяжёлую болезнь, справился с критикой фанатов и вышел на пик карьеры в 32 года.

«В 21 год я уже хотел завершить карьеру»

Йосип родился в городе Приедор в Боснии и Герцеговине. Когда мальчику был всего год, он потерял отца. Сразу после смерти супруга мать Йосипа вместе с малышом и его братом Игорем отправилась в словенский город Кран. Там Иличич и начал заниматься футболом – в молодёжной команде местного «Триглава», которую спустя семь лет сменил на «Бритов».

На молодёжном уровне Йосип проявлял себя в лучшем виде: много забивал и был полезен своим командам. Тем не менее переход во взрослый футбол дался нападающему очень непросто. Клуб из второго дивизиона Словении «Бонифика», за который выступал Иличич, обанкротился. Поэтому нападающему пришлось перебраться в «Интерблок». Там игрока передерживали на скамейке запасных, а когда он доказал свою профпригодность, не хотели отпускать в другой клуб, где форвард смог бы развиваться.

«Это был один из самых сложных периодов в моей карьере. Клуб не хотел, чтоб я уходил. Когда мне был 21 год, мной интересовалась молдавская команда. Тем не менее мой агент плохо обошёлся со мной, и в итоге я остался в своём клубе. Тогда подумывал о завершении карьеры. Две недели я сидел дома, а в какой-то момент даже начал искать себе обычную работу», — вспоминал Иличич.

Переезд в Италию и холодное прощание с «Фиорентиной»

Всё изменилось, когда Йосипу позвонил спортивный директор «Марибора» Златко Захович и предложил присоединиться к клубу. Иличич не стал упускать блестящую возможность и в итоге не прогадал. В июле 2010 года он подписал контракт с «Марибором», 26 августа забил «Палермо» в матче квалификации Лиги Европы, а спустя сутки итальянский клуб, впечатлённый нападающим, подписал с ним пятилетний контракт.

В «Палермо» Иличич провёл три сезона. За это время он забил 25 голов, отдал 18 результативных передач и в результате заинтересовал «Фиорентину». В июле 2013 года «фиалки» подписали словенца, заплатив за него 9 млн евро.

Во Флоренции Йосип провёл четыре года, но этот период своей карьеры он не слишком любит вспоминать. Главные тренеры «фиалок» не предоставляли нападающему достаточно игрового времени, а фанаты клуба постоянно обвиняли игрока в нестабильности и безразличии. Даже несмотря на то что в двух из четырёх сезонов он становился самым результативным игроком клуба. Так что с «Фиорентиной» Иличич прощался довольно холодно.

Как же обидно! «Валенсия» и «Аталанта» забили 7 голов, но их никто не увидел Черышев в этом тоже поучаствовал, но его выпустили слишком поздно.

«Я боялся такого же исхода, как у Астори»

Летом 2017 года нападающий решил перебраться в «Аталанту», к знакомому по «Палермо» Джан Пьеро Гасперини. Первый сезон в бергамском клубе стал для Иличича вполне успешным: за 41 матч он забил 15 голов и отдал 10 результативных пасов.

Тем не менее в межсезонье нападающего настигла серьёзная болезнь – под вопросом была не только карьера, но даже жизнь. В июле 2018 года у Иличича диагностировали тяжёлую форму бактериального воспаления лимфоузлов с осложнением на челюсть. В течение двух месяцев Йосип находился в больнице без минимальной физической активности и принимал антибиотики.

«Я долго не мог забыть, что случилось с Давиде Астори», — признавался игрок в интервью изданию Corriere dello Sport. «Я не мог спать из-за этих мыслей и очень боялся такого же исхода. Я думал: «А что если не проснусь утром? Если не увижу семью?». Порой я даже боялся ложиться в кровать. Для некоторых подобное заканчивается комой, у меня инфекция осталась в лимфоузлах, у других — распространилась по организму».

К счастью, игрок сумел побороть болезнь. Пропустив всего лишь первые три игры в Серии А, футболист вернулся на поле, провёл очередной отличный сезон и даже попал в символическую сборную чемпионата Италии.

«Жизнь коротка, я стал сильнее ментально, больше я не злюсь по пустякам. В один момент я мечтал лишь о возвращении к нормальной жизни, не думая о футболе. Но мне удалось всё преодолеть», — признавался Иличич.

Йосип Иличич Фото: UEFA Pool/Getty Images

Гасперини раскрыл талант Иличича

Нынешний сезон – уже точно лучший в карьере Йосипа. Во всех турнирах он забил 21 мяч и отдал 9 голевых передач.

Такой сумасшедший прогресс словенца связан в первую очередь с работой Гасперини. Итальянский тренер решил передвинуть Иличича, которого ранее использовали, как правило, на позиции атакующего полузащитника, ближе к воротам. Он дал игроку больше свободы, потребовал от него чаще идти в обводку и наносить удары.

«Иличич – решающий игрок перед воротами как бомбардир и как ориентир для партнёров при создании комбинаций. Соперникам сложно закрывать Йосипа. Если у Иличича есть пространство для забеганий, то его невозможно остановить», — говорил Гасперини.

При этом тренер позволяет Иличичу опускаться в глубину поля и самому развивать атаки. Такую свободу действий нападающий получил благодаря своей универсальности. Гасперини до сих пор удивляется, как при внушительных габаритах (190 см и 80 кг) нападающий сохраняет гибкость и подвижность. Да и вообще, как у него получается практически всё на поле?!

Сейчас Иличич – 5-й в Серии А по количеству голов (15), 13-й – по ассистам (5), 8-й – по ударам за игру (3,6), 5-й – по ключевым передачам (2,5) и 5-й – по успешным обводкам (2,6). Не только в Италии, но и во всём мире немногие могут похвастать таким количеством высоких атакующих показателей. К слову, по трём из пяти критериев Иличич даже превосходит Криштиану Роналду (по ассистам, ключевым передачам и успешным обводкам).

«Успехи «Аталанты» больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем того, чего сейчас достигли. Хотим продолжать прибавлять день ото дня», — восторженно говорил 32-летний словенец после победы над «Валенсией» на «Месталье».

Кажется, с таким нападающим «Аталанта» действительно способна ещё больше прибавить.