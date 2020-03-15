Самый любимый тренер Маркоса Льоренте. Дубль «Ливерпулю» — в честь Патрисии!

Летом Маркос Льоренте перешёл из «Реала» в «Атлетико» за 30 млн евро. «Матрасники» видели в молодом игроке сменщика Родри. Футболист регулярно выходил на поле в чемпионате и Кубке Испании, но за шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов вышел лишь на 10 минут против «Локомотива». Полузащитника постепенно готовили к большим играм. Бенефис Льоренте пришёлся на ответный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»: Маркос вышел во втором тайме, забил два мяча и вывел «Атлетико» в ¼ финала турнира. Нетрудно догадаться, кому Маркос посвятил самый знаменательный дубль в своей жизни.

Патрисия родом из Мадрида. Девушка учится на юриста в мадридском университете Комплутенсе. Заглянув в профиль девушки в «Инстаграме», обнаружим множество фотографий из тренажёрного зала. Оно и неудивительно, ведь Пэдди (так она сама называет) является профессиональным фитнес-тренером. У спутницы Льоренте даже есть собственный сайт, где любой желающий может получить разнообразные планы для тренировок. Максимальная цена полезных советов может достигать порядка 300 евро.



На совместных фотографиях возлюбленные выглядят счастливыми. Уж с юмором у пары точно всё хорошо. В декабре Льоренте разыграл свою подругу. Маркос подошёл к кухонному шкафу, открыл дверь и сделал вид, будто увидел крысу (это была игрушка, которую сам футболист и подбросил). Перепуганная не на шутку Патрисия в порыве гнева крикнула: «Чёрт возьми», но как только увидела улыбающегося Льоренте, поняла, что это был розыгрыш.