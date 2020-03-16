И всё же в Англии до сих пор играют в футбол.

Футбол уходит в виртуальный мир. Как клубы развлекают фанатов во время эпидемии

Несмотря на то что футбол на территории Западной Европы приостановлен из-за пандемии коронавируса, клубы находят способы, чтобы развлечь своих болельщиков в интернете. Туринский «Ювентус» даже сделал свой клубный канал бесплатным, лишь бы болельщики оставались дома на карантине. А вот английские клубы креативно развлекали фанатов в соцсетях.

«Уотфорд» решил провести матч 30-го тура АПЛ против «Лестера», который должен был состояться в выходные, в компьютерной игре Football Manager. Официальный “твиттер” «шершней» выложил запись матча, который закончился ничьей – 1:1. Сначала у «лис» отличился полузащитник Марк Олбрайтон, а в концовке «Уотфорд» сравнял счёт благодаря точному удару аргентинца Роберто Перейры. При счёте 0:0 с поля был удалён полузащитник «шершней» Этьен Капу.

Ещё один английский клуб, «Саутгемптон», предложил «Норвичу» сыграть в настольную игру «крестики-нолики». «Канарейки», с которыми клуб Ральфа Хайзенхюттля должен был сыграть в 30-м туре АПЛ, не приняли вызов «святых», никак не отреагировав на их предложение. А вот «Манчестер Сити» с радостью согласился сыграть с «Саутгемптоном» в известную игру. Вместо крестиков и ноликов клубы использовали свои эмблемы, а игра также завершилась ничьей.

Испанский клуб «Леганес» решил немного развлечь своих болельщиков и провёл текстовую трансляцию несуществующей игры. Матч 28-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» был проведён в “Твиттере” и завершился победой «Леганеса» со счётом 2:1. На 23-й минуте виртуальной игры даже пришлось использовать VAR, но пенальти так и не был назначен.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Леганеса» Оскар Арнаис. При этом пресс-служба старалась часто шутить. Например, во время перерыва коллеги написали: «Тренер Хавьер Агирре раздал футболистам промокоды на Netflix и подписки на Movistar».

Во втором тайме на 49-й минуте турецкий нападающий «Вальядолида» Энес Унал сравнял счёт. Победный мяч забил на 75-й минуте аргентинский форвард «Леганеса» Гида Каррильо. После окончания матча испанский клуб попросил своих болельщиков оставаться дома, а также поблагодарил за поддержку, призвав ко всему относиться с юмором.

Клуб Дэвида Бэкхэма «Интер Майами» должен был провести свой первый домашний матч в MLS против «Лос-Анджелес Гэлэкси». Чемпионат приостановили, но англичанин со своей семьёй показал фанатам новый стадион, выложив пост в “Инстаграме”. На арене играла песня группы Spice Girls, а компанию Дэвиду составили его жена Виктория и трое сыновей – Круз, Ромео и Бруклин.

Как уже было сказано, «Ювентус» сделал свой клубный канал бесплатным, таким образом призвав своих болельщиков оставаться дома. Клуб опубликовал на своём сайте промокод, по которому можно бесплатно смотреть матчи, обзоры и другие видеоматериалы «Ювентуса» на протяжении 30 дней. Команда ушла на двухнедельный карантин, поэтому фанатам «старой синьоры» пока стоит довольствоваться только повторами матчей клуба в Серии А.

В Англии тоже отменили футбол, но в низших лигах продолжают играть. Например, клуб пятого английского дивизиона «Ноттс Каунти» в субботу разгромил со счётом 4:0 «Истли». Перед матчем кассир стадиона проверял билеты в маске штурмовика из «Звёздных войн». Видимо, таким образом, он защищался от коронавируса.