Футбол не остановить! «Чемпионат» запускает онлайн-турнир по FIFA20

Мировой спорт замер на неопределённый срок. Каждый день мы ловим сводки новостей, чтобы быть уверенными – в середине апреля или хотя бы в мае привычный уклад жизни вернётся вместе с Лигой чемпионов, АПЛ, самой любимой Российской Премьер-Лигой и другими чемпионатами. Ожидание невыносимо, и в этой ситуации мы решили не сидеть сложа руки и призываем всех вернуть футбол на экраны, пусть и в виртуальном формате.

С этой секунды все читатели «Чемпионата» могут стать частью исторического турнира по FIFA20 для пользователей PlayStation 4 и Xbox One. Мы вновь кидаем клич по всей России и странам зарубежья, собирая игроков без каких-либо ограничений и требований. Регистрация открыта до 21:00 мск 26 марта. Но тянуть с ней не стоит. Уже 27 марта на «Чемпионате» и в нашей группе «Чемпионат. Киберспорт» будут открыты все сетки. Турнир продлится большую часть отведённого на карантин времени.

Эти соревнования должны стать хорошей альтернативой для любителей европейского футбола. На PS4 все участники смогут выбрать один из четырёх дивизионов: Англия, Испания, Италия, Франция + Германия. Условия участия в дивизионах просты – выбирая страну, вы становитесь частью её чемпионата, а это значит, что ваша команда непременно должна быть родом именно из выбранного региона. Например, если вы любите играть за «Реал» или «Барселону», то определённо стоит выбрать Испанию. А если предпочитаете «ПСЖ» или «Баварию», то для вас спаянный дивизион Франции + Германии. При регистрации вы обязательно должны выбрать свою страну. Поменять её в процессе турнира уже нельзя, а вот менять команды в рамках одной страны можно без ограничений. Так формируются дивизионы на PlayStation 4.

На Xbox One никаких ограничений по выбору команды, кроме описанных в регламенте соревнований, нет.

Основные выкладки из регламента:

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online,

— защита: тактическая.

Формат турнира тоже очень прост. Все участники начнут его с группового этапа – по 3 игрока в группе. С каждым соперником нужно сыграть по два матча. Возможны ничьи. В плей-офф выйдут игроки, занявшие 1-е и 2-е место в группе. Тут уже ничьей быть не может: если игра закончилась с равным счётом, то играется новый матч до «золотого» гола. Остальные тонкости в регламенте.

Главная цель турнира – единение всех любителей футбола, играющих в FIFA20. Футбол жив в том числе благодаря тем, кто продолжает играть в него, пусть и в виртуальном формате. Но даже самый идейный турнир должен быть с крутыми призами. Нетрудно догадаться, что в 5 дивизионах будет 5 победителей. Каждый чемпион получит крутой мерч от «Чемпионата» — эксклюзивную ветровку и несколько памятных призов. Но самое главное – первое место обеспечит игроков геймпадами для своей консоли, которые каждый сможет кастомизировать в индивидуальном стиле. Две игры на выбор от EA Games станут ещё одним приятным бонусом.

Призёры тоже не уйдут с пустыми руками. Второе и третье места получат официальный мяч несостоявшегося Евро-2020 adidas Uniforia Pro. Перенос Евро на 2021 год делает мяч ещё более уникальным. Сувенир от «Чемпионата» и игра от EA Games на выбор – ещё одни приятные подарки для вторых мест.

«Чемпионат» организует турниры по FIFA уже много лет. Первый собрал около 1000 игроков, следующий – 2425, а турнир, приуроченный к выходу FIFA18, объединил 2772 участника! В соревнованиях принимали участие популярные FIFA-блогеры (Kefir, Goodmax, Favor1te, Badaev), киберфутболисты команд «Рубин», «Оренбург», «Локомотив», «Уфа», «Зенит» и многие другие. Неповторимый рекорд, который мы и не стремимся превзойти. Сегодня для нас главное объединиться вокруг любимой игры и получить от неё максимум удовольствия.

Регистрируйтесь и начнём футбол!

Общение с организаторами здесь!