И о том, как коронавирус повлиял на «Зенит» и на него лично.

«Признать «Зенит» чемпионом уже сейчас? Мы хотим играть». Семак – о том, как жить дальше

Клубы РПЛ по-разному отреагировали на последние новости, связанные с коронавирусом. Кто-то продолжает тренироваться. Лидер – «Зенит» — временно ушел на карантин. Его главный тренер Сергей Семак ответил на вопрос, почему это было сделано. А также рассказал:

— Какие предписания даны игрокам «Зенита» на время вынужденного простоя;

— Грозят ли им санкции за выход из дома;

— Что он думает о переносе чемпионата Европы по футболу;

— Как относится к массовой скупке продуктов;

— Чем заполняет своё свободное время.

Семак не поддерживает идею Федуна – закончить сезон прямо сейчас. Даже несмотря на то, что «Зенит» сейчас первый и автоматически стал бы чемпионом

— Какие у вас мысли по поводу всего того, что происходит в связи с коронавирусом? Вы огорчены, спокойны?

— Изначально было огорчение. Сейчас уже понимаю: есть новая ситуация, к которой мы должны приспособиться. Паники у нас никакой нет. Сейчас нам нужно положительно относиться к друг другу. Беречь те категории нашего населения, которые могут попасть под осложнения коронавируса.

— Что думаете по поводу переноса Евро на 2021-й год? Понятно, что это делается для того, чтобы доиграть чемпионаты. Что, по вашему мнению, лучше: доигрывать их летом или оставить таблицу такой, какая она есть сейчас?

— Решение передвинуть Евро-2020 — правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность – надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону.

— Слышали про идею Федуна? Он предложил закончить сезон РПЛ и распределить места согласно таблице. А «Зенит» сейчас первый. Вы против идеи признать его чемпионом уже сейчас?

— На данный момент вероятность того, что чемпионат будет доигран — есть. Мы хотим играть, хотелось бы, чтобы было именно так.

— Пока чемпионат поставили на паузу до 10 апреля. Как думаете, после этого числа чемпионат будет возобновлен?

— Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание — конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже.

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Игрокам «Зенита» запретили выходить из дома без необходимости. За нарушение правила предусмотрены санкции

— Какие сейчас планы у «Зенита»? Тренировок нет – команда на карантине. А индивидуальные задания игрокам розданы?

— Сейчас никто не может знать, когда возобновится чемпионат. Поэтому нет и точки отчёта, к которой мы должны готовиться. Сейчас мы протестировались на коронавирус – результаты пришли, все здоровы. Дальше будем принимать решение, как обеспечить футболистов какими-либо условиями для проведения тренировок. Кто-то будет тренироваться на дому, на велотренажерах и беговых дорожках. Кто-то — если появится возможность — будет приезжать на базу и тренироваться индивидуально. О групповых тренировках пока речи не идёт.

— Кто будет составлять планы индивидуальных тренировок? Они же наверняка должны быть специфичными?

— Специфичного ничего нет. Просто нужно выполнять определённый объём работы и поддерживать то состояние, которое было до паузы. Естественно, это больше беговая работа. О каких-то специфических заданиях речи не идёт, этого пока вполне достаточно.

— Кто был инициатором карантина в клубе? Вы выступали за или против?

— Это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семьями и близкими. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события.

— Не было игроков, которые не хотели таких мер?

— Нет. Все игроки с понимаем относятся к этой ситуации. У многих из них есть знакомые семьи из Италии и Испании, где ситуация очень сложная.

— Если игроки будут тренироваться на дому, то их будет очень сложно отслеживать. Надеетесь на персональный профессионализм?

— Конечно, каждый должен оставаться профессионалом и использовать все возможности, чтобы оставаться в хорошей форме.

— Игрокам «Зенита» запретили выходить из дома?

— Да. Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьёзных на то оснований. Понимаем, что как-то нужно как-то питаться, ходить в аптеки. Все остальные вещи запретили.

— И за нарушение наверняка есть какие-то санкции…

— Конечно. Санкции — требование руководства при составлении контракта и мера при невыполнении контрактных обязательств. Нарушения несут за собой очень серьёзные наказания.

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Семак носит маску. И призывает не скупать продукты в массовом порядке

— Вы сами выходите из дома?

— Большую часть времени я нахожусь дома, а остальное — по мере необходимости. Вот недавно нужно было приехать на базу. Я туда приехал, немного побыл и вернулся домой, не посещая никакие другие места.

— Сейчас все закупаются гречкой и другими крупами. Как с этим в вашей семье?

— Я считаю, такой ажиотаж вредит. Запасы у нас в достатке, но только, если все будут к этому относиться без паники. Иначе магазинам будет сложно выстраивать логистическую цепочку. Лично мы впрок не закупаемся, покупаем то, что заканчивается. Запасов не делаем.

— А вы понимаете людей, которые так всё скупают?

— Понять можно всё. Но тем самым такой ажиотаж вокруг определённых видов продуктов приводит к тому, что некоторые люди их не могут купить, а хотят. Всех понимаю, но лучше так не делать. Паники быть не должно.

— Маску носите?

— Ношу.

— Например, когда едете на базу «Зенита»?

— Да. Поначалу только медицинский штаб и работники носили их, а теперь все стараемся делать это. Особенно если сидим в помещениях или выходим на улицу.

— Не боитесь, что в какой-то момент от постоянного пребывания дома начнут давить стены?

— Паники нет. Даже если кто-то заболеет, то в этом нет никакого криминала. Нужно просто уменьшить количество людей, которые могут заболеть. Главное – исключить категорию людей, для которых этот вирус может быть очень опасным.

— Есть ли от врачей «Зенита» специфичные пожелания по профилактике вируса?

— Специфического ничего нет, есть элементарные нормы. Доктора раздали маски, средство для рук. Остальные рекомендации тоже соблюдаются. Игроки всё стараются выполнять.

— С тренерским штабом и руководством продолжаете общаться?

— Сейчас все в изоляции. Вчера ещё виделись, сегодня уже нет. Общаемся, но посредством средств связи. На ближайшее время встреч не планируем, а дальше будем смотреть по обстановке.

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— Если 22 марта начать тренировки не получится, будете переживать?

— А что тут переживать? Должны исходить из ситуации, которая есть. Будет возможность тренироваться – станем это делать. Нет – будем думать, как поддерживать состояние игроков.

— Были легионеры, которые хотели покинуть Россию в связи с чрезвычайной ситуацией?

— Об этом не слышал. Гораздо легче переживать изоляцию дома, но все понимают, что границы закрыты. Выехав из России, ты можешь обратно не попасть, а если попасть, то непонятно когда. У всех есть контракты, игроки должны выполнять обязательства. Все легионеры сейчас в Питере.

— Кто больше всех переживает из-за происходящего?

— Все переживают. Сейчас разговоры везде только об одном. Такое время, которое нужно пережить. Думаю, всё наладится.

— С Азмуном общались? Ведь в Иране сейчас один из самых больших очагов.

— Скорее Италия сейчас номер один. Азмун себя нормально чувствует. Наши итальянцы волнуются сильно, в Испании тоже непростая ситуация. Все переживают за близких, родственников.

— Азмун во время наводнения в Иране рвался помогать. Сейчас не слышали, на что он готов?

— Это личное дело каждого. Кто готов помогать, тот это делает.

— С Маркизио не общались? С ним всё хорошо?

— Я слежу, он много выступает, выражает активную гражданскую позицию. Он большой молодец, всегда основательно подходит к любому делу. Его мнение, учитывая авторитет, очень важно. Он очень правильный по жизни человек. Хочется пожелать ему, его близким, чтобы эпидемия закончилась быстрее, и все вернулись к обычной жизни.

— Самые счастливые люди сейчас — ваша супруга и дети?

— Да. Во всём есть свои плюсы.

— У вас много детей. Как они сейчас учатся?

— Учатся дистанционно, все на свободном посещении, занимаются в домашнем режиме. Они получают задания и отправляют их в сделанном виде. Всё дисциплинированно выполняют. Надо, значит надо.

— Как объясняете им происходящее?

— Они прекрасно понимают. Объясняем им, что это такое, откуда пришло, какие требования надо соблюдать.

— Как лично вы заполняете свободное время, которого стало ощутимо больше?

— Что-то уходит на решение дел, которые возникают в онлайн режиме. Играем в игры, зажигаем камин, много времени проводим вместе. Это один из плюсов данной ситуации.