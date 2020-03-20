20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея

В августе 2000 года «Зенит» впервые в своей истории вышел в финал еврокубка. Пусть это был скромный Кубок Интертото, который, по сути, представлял собой отборочный турнир Кубка УЕФА, Петербург ждал встречи с «Сельтой» Валерия Карпина и Александра Мостового, как большое событие. Тогда сине-бело-голубые ещё не играли регулярно на международной арене. Давайте вернёмся на 20 лет назад, чтобы вспомнить противостояние команды Юрия Морозова с представителем Примеры.

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Та «Сельта» была гораздо сильнее сегодняшней со Смоловым. Но и «Зенит» не проигрывал перед финалом Кубка Интертото 13 матчей

В Кубке Интертото – 2000 «Зенит» стартовал со второго раунда. Сначала переиграл по сумме двух матче «Приморье» из Словении (3:0 дома и 3:1 в гостях), в третьем раунде прошёл венгерскую «Татабанью» (2:1 дома и 2:1 в гостях), а в полуфинале выбил английский «Брэдфорд Сити» (1:0 дома и 3:1 в гостях). Кстати, 2 августа в ответном матче в Брэдфорде в составе «Зенита» дебютировал Андрей Аршавин.

«Сельта» по дороге к финалу одолела македонский «Пепистер» (3:0 дома и 2:1 в гостях) и английскую «Астон Виллу» (1:0 дома и 2:1 в гостях). Вообще тогда у клуба из Виго была очень приличная команда. В Кубке УЕФА сезона-1999/2000 испанцы дошли до четвертьфинала, выбив в плей-офф «Ювентус» благодаря победе на своём поле 4:0. В сезоне-2000/2001 «банда» Карпина и Мостового также добралась до четвертьфинала, выиграв Кубок Интертото. В чемпионате Испании «Сельта» финишировала на шестом месте. Сегодня Фёдор Смолов и компания могут только мечтать о таких результатах.

«Зенит» на момент встреч с «кельтами» занимал седьмую позицию в чемпионате России. Но тоже находился в хорошей форме, о чём свидетельствовала беспроигрышная серия из 13 матчей в разных турнирах. За два предыдущих месяца петербуржцы одержали 11 побед (в том числе над «Спартаком» в Москве – 2:1) при двух ничьих. Правда, летом потеряли свою главную звезду – продали в «Сент-Этьен» Александра Панова.

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В Испании «Зенит» сыграл без нападающих. В линию атаки Юрий Морозов отправил игрока обороны

У «Зенита» вообще были огромные проблемы в атаке перед первым матчем в Виго. Петербуржцы остались без нападающих из-за травм и других причин, а на острие вышел хавбек оборонительного плана Максим Деменко, игравший впереди лишь на детско-юношеском уровне. Тем не менее в дебюте игры гости ошеломили хозяев высокими скоростями и фирменным прессингом от Морозова, соратника Валерия Лобановского. Заработали три подряд угловых – забили быстрый гол. Алексей Игонин выиграл верх и пробил головой с линии вратарской после подачи Александра Спивака.

На тот момент зенитовцы были лучше готовы физически, но «Сельта» за счёт контроля мяча, хорошей игры в пас и быстрых комбинаций сумела прижать «Зенит» к воротам Вячеслава Малафеева. Заслуга голкипера в том, что до перерыва испанцы забили только однажды, была велика. Соотечественников огорчил Карпин. После кросса слева и двух скидок российский полузащитник нанёс точный удар с 11 метров.

Во втором тайме, казалось, ситуация складывается уже в пользу «Зенита». На 73-й минуте «Сельта» осталась вдесятером: Густаво Лопес наступил на Дениса Угарова и заработал красную карточку. Тем не менее удержать ничью петербуржцы не сумели. Мостовой ещё только набирал форму после травмы, но тренер вынужден был выпустить его на замену за полчаса до конца. Именно «Царь» классно исполнил штрафной, после которого Хуанфран воспользовался ошибкой Малафеева на выходе и забил головой.

Очень обидное поражение для «Зенита». От чужих отбились, а пострадали от российских игроков. Между тем, по ходу матча у Карпина со Спиваком возникла небольшая стычка.

«Сельта»» – Зенит» – 2:1

«Сельта»: Пинто, Касерес, Серхио (Ногероль, 44), Койра, Джованелла, Карпин, Хуанфран, Густаво Лопес, Дорива (Хесули, 61), Пабло Гонсалес (Мостовой, 62), Маккарти.

«Зенит»: Малафеев, Катульский, Цветков, Лепёхин, Горовой, Игонин (Аршавин, 46), Осипов (Овсепян, 26), Спивак, Угаров, Горшков (Недорезов, 77), Деменко.

Голы: Игонин, 3 (0:1); Карпин, 22 (1:1); Хуанфран, 90 (2:1).

8 августа 2000 года. Виго. Стадион «Балаидос». 12 000 зрителей.

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К ответному матчу на «Петровском» восстановился центрфорвард Геннадий Попович. И даже мозг команды Андрей Кобелев был готов чуть-чуть сыграть после повреждения. Однако в целом кадровая ситуация не стала для «Зенита» лучше: список травмированных пополнили игравшие на «Балаидос» Дмитрий Давыдов, Александр Горшков и Угаров.

Болельщики «Зенита» скупили все билеты за несколько часов, очередь в кассы занимали с ночи. Ажиотаж был очень большой. Людям хотелось и за своих поболеть, и на популярную в России «Сельту» посмотреть, тем более первый матч по нашему телевидению не показывали. Петербургский клуб весь сбор от игры перечислил семьям погибших моряков с атомной подводной лодки «Курск», потерпевшей крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

«Сельта» не справлялась с мощным Поповичем. Через полчаса после начала игры Геннадий обеспечил «Зениту» преимущество по сумме двух матчей: продавил защитника, откликнувшись на передачу Сергея Осипова с правого фланга, и перекинул мяч через вратаря. На исходе часа матча опять сработала связка Осипов – Попович. Полузащитник сделал кросс слева, а нападающий забил головой.

Зенитовцы уже практически держали трофей в своих руках. До победы команде Морозова не хватило всего десяти минут. Обстоятельства сыграли против сине-бело-голубых: Попович усугубил травму, Аршавин загубил верный момент при счёте 2:0, а сменивший Малафеева в воротах Роман Березовский, мягко говоря, не выручил. Карпин стал злым гением «Зенита». На 83-й минуте российский полузащитник сыграл в «стенку» с партнёром и ударом из-за штрафной положил мяч точно в нижний угол. За 50 секунд до конца основного времени матча Березовский крайне неудачно отбил мяч, и форвард «кельтов» Бенни Маккарти наказал за ошибку.

Для «Зенита» и его болельщиков это уже была не просто обидная ничья, а самая настоящая футбольная трагедия.

«Зенит» – «Сельта» – 2:2

«Зенит»: Березовский, Цветков, Катульский, Угаров, Осипов, Игонин (Лепёхин, 89), Овсепян, Недорезов, Спивак (Аршавин, 63), Деменко, Попович (Кобелев, 74).

«Сельта»: Пинто, Веласко, Касерес, Джованелла, Томас (Пабло Гонсалес, 46), Карпин, Мостовой (Хесули, 63), Хуанфран, Дорива, Маккарти, Ногероль.

Голы: Попович, 32 (1:0), Попович, 63 (2:0); Карпин, 83 (2:1); Маккарти, 90+2 (2:2)

22 августа 2000 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 22 000 зрителей.

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Забив гол, Карпин подбежал к трибунам петербургского стадиона и показал неприличный жест. Таким образом полузащитник «Сельты» ответил на оскорбления, которые неслись в его адрес на протяжении всего матча. Болельщики на «Петровском» враждебно встретили и Карпина, и уроженца Ленинградской области Мостового, нещадно освистали обоих. По словам Валерия, для него такой приём на родине стал полной неожиданностью.

К слову, Карпин ещё после первого матча, в котором его персонально опекал защитник Валерий Цветков, выдал в беседе с журналистами яркую фразу в своём стиле: «Думаю, если бы я по ходу встречи отправился в туалет, Цветков наверняка последовал бы за мною».

Сам же Цветков спустя годы вспомнил в интервью для «Спорта день за днём», какую сумму обещали игрокам «Зенита» за победу над «Сельтой»: «Много ли заработали за тот еврокубковый сезон на премиальных? Конкретных цифр не помню, но вот за победу над «Сельтой» нам полагалось по пять тысяч долларов на футболиста. Было очень обидно, что мы их не заработали. Потому что максимум что получали до этого полторы-две тысячи. По тем временам это были какие-то сумасшедшие деньги».