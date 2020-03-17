«Спартак» выбил «Аякс» из Лиги Европы 9 лет назад. Где сейчас герои того матча?

Ровно 9 лет назад, 17 марта 2011 года, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» в отличном стиле разобрался с «Аяксом». В Москве красно-белые отгрузили в ворота голландцев три безответных мяча и вышли в четвертьфинал.
Вспоминаем героев того потрясающего матча и рассказываем, чем они занимаются сейчас.
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Андрей Дикань
Тогда: вратарь «Спартака», 33 года
Сейчас: тренер вратарей харьковской «Арены», владелец вратарской школы, 42 года
В матче с «Аяксом» Андрей Дикань действовал превосходно. В первом тайме у голкипера было немного работы, однако после перерыва он потрудился как следует. Дикань сделал несколько невероятных сейвов, в том числе отразив удары Эриксена и Цвитанича, которые, «расстреливали» его в упор. Когда вратарь не справлялся – помогала перекладина. В итоге Дикань сумел оформить «сухарь».
Голкипер завершил карьеру в 2016 году. Пару месяцев он отдыхал в родном Харькове, а затем начал работать тренером вратарей в местном «Олимпик-УФК». Спустя два сезона Дикань стал курировать голкиперов в другом харьковском клубе «Арена», а в 2017 году открыл вратарскую школу. У бывшего голкипера уже есть тренерская лицензия категории С. В ближайшее время он планирует получить лицензии B и A.
Фото: РИА Новости
Маркус Рохо
Тогда: защитник «Спартака», 20 лет
Сейчас: защитник «Манчестер Юнайтед» (арендован «Эстудиантесом»), 29 лет
В команде Валерия Карпина молодой аргентинец был одним из двух основных центральных защитников. Против мощной атаки голландцев Рохо действовал настолько надёжно, насколько тогда мог. В концовке встречи защитник даже перестарался и схлопотал «горчичник» — рефери продемонстрировал аргентинцу карточку за удар ногой в живот хавбеку Эно.
Миновав «Спортинг» после ухода из «Спартака», Рохо присоединился к «МЮ». Три последних сезона аргентинец засиживался на скамейке запасных английского клуба, так что в январе 2020 года его решили отдать в аренду «Эстудиантусу», в котором он начинал карьеру. Пока в Аргентине дела у Маркуса тоже не клеятся. За свою команду он сыграл лишь один матч и аж пять раз не попал в заявку.
Фото: РИА Новости/Rodrigo Valle/Getty Images
Александр Шешуков
Тогда: полузащитник «Спартака», 27 лет
Сейчас: полузащитник «Знамя» Ногинск, 36 лет
Номинальный опорник Александр Шешуков появился в центре обороны в матче с «Аяксом» просто потому, что больше было некому. Пареха восстанавливался после травмы, Сухи отбывал дисквалификацию, а Родри не заявили на Лигу Европы. Тем не менее, для игрока, который давно не действовал в обороне, со своими обязанностями Шешуков справился довольно сносно.
Расставшись со «Спартаком», хавбек успел поиграть в «Ростове», «Локомотиве», «Арсенале» и «Балтике». С 2019 года Александр выступает за «Знамя» из Ногинска. Время от времени Шешуков в удовольствие гоняет мяч вместе с Павлюченко, Янбаевым и Самедовым в матчах чемпионата Московской области.
Фото: Getty Images/ФК «Знамя»
Евгений Макеев
Тогда: защитник «Спартака», 21 год
Сейчас: защитник «Арарата», 30 лет
Против «Аякса» Макеев провёл на поле все 90 минут. Однако запомнился он не оборонительными действиями, а невероятным сольным проходом. Воспользовавшись замешательством обороны, Евгений убежал от четырех соперников и вышел один на один с голкипером Верховеном. Если бы не мощное плечо вратаря, в которое угодил мяч после удара Макеева, защитник мог бы открыть счёт в игре уже на 4-й минуте.
Из «Спартака» футболист ушёл в 2017 году. С тех пор Евгений поиграл у Карпина в «Ростове», провёл год в ФНЛ, выступая за «Сочи» и «Ротор», и наконец перебрался в ереванский «Арарат». В Армении защитник залечил травму, которая ранее мешала ему играть, и наконец стал получать регулярное игровое время.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/ФК «Арарат»
Кирилл Комбаров
Тогда: защитник «Спартака», 24 года
Сейчас: защитник «Арсенала», 33 года
В матче с «Аяксом» Кирилл Комбаров не сделал ничего особенного. Защитник уверенно действовал в обороне на правом фланге и иногда подключался к атакам команды.
Прежде чем стать футболистом «Арсенала», Комбаров поиграл также за «Торпедо» и «Томь». Сейчас в Туле Кирилл – основной правый защитник и капитан команды. В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ 18 матчей.
Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Рафаэл Кариока
Тогда: полузащитник «Спартака», 21 год
Сейчас: полузащитник «УАНЛ Тигрес», 30 лет
В той встрече Рафаэл Кариока, известный своим недовольным лицом, запомнился отличной игрой в обороне. Бразилец отбирал мячи едва ли не чаще всех в «Спартаке», раз за разом разрушая атаки соперника. Так что для Эриксена и де Зеува Рафаэл наверняка был настоящей головной болью.
В России Кариока очень быстро затосковал по родине, поэтому после окончания аренды в «Атлетико Минейро» в 2015 году, он сразу же подписал полноценный контракт с бразильским клубом. Спустя два года хавбек перебрался в мексиканский «УАНЛ Тигрес», за который выступает до сих пор. Сейчас в своём клубе Кариока – неоспоримый игрок основы.
Фото: РИА Новости/Azael Rodriguez/Getty Images
Ибсон
Тогда: полузащитник «Спартака», 27 лет
Сейчас: полузащитник «Томбенсе», 36 лет
Матч с «Аяксом» стал далеко не лучшим в московский период карьеры Ибсона. Бразилец частенько ошибался при передачах и порой передерживал мяч.
После ухода из «Спартака» Ибсон успел сменить аж 6 клубов. Полузащитник играл в Бразилии («Сантос», «Фламенго», «Коринтианс», «Спорт Ресифи») и Италии («Болонья»), а на заре карьеры его даже занесло в США. В Северной Америке Ибсон в течение четырёх лет выступал за «Миннесоту Юнайтед», пока у него не закончился контракт. Сейчас 36-летний бразилец доигрывает в бразильской Серии С, изредка выходя на поле в футболке клуба «Томбенсе».
Фото: PA Images/Getty Images
Эйден Макгиди
Тогда: полузащитник «Спартака», 24 года
Сейчас: полузащитник «Сандерленда» (арендован «Чарльтоном»), 33 года
В тот вечер на поле в «Лужниках» ирландский полузащитник провёл 68 минут. Макгиди был активен и часто обострял игру, однако в середине второго тайма Валерий Карпин решил выпустить вместо ирландца более атакующего Ари.
Из России Макгиди уехал зимой 2014 года. За 2 млн евро «Эвертон» выкупил контракт игрока у «Спартака». В ливерпульском клубе полузащитник заиграть так и не смог, а потому ему приходилось скитаться по арендам – сначала он поиграл в «Шеффилд Уэнсдей», а затем в «Престоне». Три года назад «Эвертон» окончательно избавился от игрока, продав его «Сандерленду», который вскоре вылетел в третий дивизион Англии. Поначалу Эйден регулярно играл за новый клуб, но зимой 2020 года даже перестал попадать в заявку команды. В итоге Макгиди отдали в аренду в «Чарльтон» до конца сезона. Пока за лондонский клуб ирландец провёл лишь три игры, в которых не отметился результативными действиями.
Фото: РИА Новости/PA Images
Дмитрий Комбаров
Тогда: полузащитник «Спартака», 24 года
Сейчас: защитник «Крыльев Советов», 33 года
В матче с «Аяксом» Дмитрий неожиданно стал одним из лучших игроков в команде Карпина. Вряд ли молодой Грегори ван дер Вил ожидал, что Комбаров просто «растопчет» его на правой бровке. Всего лишь за 9 минут в первом тайме левый хав «Спартака» успел забить гол и отдать результативную передачу. Сначала после паса Алекса Дмитрий ворвался в штрафную и послал мяч между ног Верховену, а чуть позже пробежал с мячом пол поля и выдал блестящую голевую передачу на Велитона.
За «Спартак» Комбаров выступал аж до конца сезона-2019/2020, поэтому из московского клуба он уходил в статусе ветерана. Больше остальных заполучить опытного защитника тогда захотели «Крылья». Самарцы подписали Комаброва и сразу же вручили ему капитанскую повязку. Правда, в роли капитана Дмитрий побыл только во время предсезонки – в официальных встречах с повязкой появлялся более опытный Рыжиков. В начале нынешнего сезона Комбаров регулярно выходил в старте «Крыльев», однако в ноябре его вытеснил из основного состава Владимир Полуяхтов.
Фото: РИА Новости
Алекс
Тогда: полузащитник «Спартака», 28 лет
Сейчас: владелец поместья в Сан-Паулу, 37 лет
Капитан «Спартака» провёл выдающуюся игру против «Аякса». До перерыва он организовал первый гол своей команды благодаря хорошему пасу, а во втором тайме окончательно приговорил соперника. Роскошным ударом со штрафного бразилец поразил дальнюю девятку ворот Верховена.
После «Спартака» Алекс перебрался в «Коринтианс», с которым успел выиграть чемпионат и Кубок Либертадорес. Затем полузащитник поиграл в Катаре, вернулся на родину, но перезапустить карьеру не получилось. После ухода из «Интернасьоналя» он так и не смог найти себе клуб и в итоге завершил карьеру в марте 2019 года. Тогда Алекс находился в депрессии и признавался, что адаптироваться к новой реальности без футбола очень сложно. Однако, похоже, к обычной жизни за год бразилец кое как приспособился. По словам футбольного агента Гильерме Рейса, сейчас Алекс занимается своей фазендой в Сан-Паулу.
Фото: PA Images/Getty Images
Веллитон
Тогда: нападающий «Спартака», 24 года
Сейчас: нападающий «Аль-Васл», 33 года
Форвард Веллитон удвоил преимущество «Спартака» в игре «Аяксом». После передачи Комбарова бразилец здорово подстроился под мяч и с левой ноги отправил его в дальний угол ворот Верховена. В конце матча форвард запросто мог оформить дубль. Однако после выхода один на один с голкипером он угодил в штангу, а добить мяч в пустые ворота с острого угла у него не получилось.
Из России Веллитон перебрался в Турцию, а затем переехал ещё дальше на Восток – в ОАЭ. В составе местного «Аль-Шарджи» форвард сумел добыть первый чемпионский титул в карьере. Перед стартом нынешнего сезона нападающий подписал контракт с другим арабским клубом «Аль-Васл». В новой команде бразилец так же полезен и результативен. За 14 матчей он забил 9 мячей и отдал два голевых паса.
Фото: PA Images/Getty Images/ФК «Аль-Васл»
Ари
Тогда: нападающий «Спартака», 25 лет
Сейчас: нападающий «Краснодара», 34 года
На газон «Лужников» Ари вышел на 68-й минуте, сменив на правом фланге Эйдена Макгиди. В оставшееся время матча он успел отметиться только несколькими точными передачами.
О том, как развивалась карьера Ари после «Спартака», вы и так наверняка знаете. В 2013 он ушёл в «Краснодар», находясь в аренде, выиграл вместе с «Локомотивом» чемпионат и кубок страны, а затем вернулся в свой клуб. Осенью Ари провёл пару отличных матчей за команду в Лиге Европы, а сейчас помогает «Краснодару» бороться за чемпионство.
Фото: РИА Новости
Артём Дзюба
Тогда: нападающий «Спартака», 22 года
Сейчас: нападающий «Зенита», 31 год
В матче с «Аяксом» Валерий Карпин выпустил Артёма Дзюбу на поле лишь на 84-й минуте, заменив Алекса. Неудивительно, что за такой короткий срок форвард ничего полезного сделать не успел.
После скитаний по арендам, Дзюба ушёл из «Спартака» со скандалом. В «Зените» Артём начал много забивать и превратился в одного из лучших форвардов РПЛ. Сейчас он ведёт питерский клуб ко второму подряд чемпионству.
Фото: РИА Новости
Валерий Карпин
Тогда: главный тренер «Спартака», 42 года
Сейчас: главный тренер «Ростова», 51 год
После победы над «Аяксом» «Спартак» Валерия Карпина попал в четвертьфинале на будущего чемпиона Лиги Европы «Порту». Пять мячей красно-белые пропустили в Португалии, и столько же «Порту» забил в московском матче, после которого родилась знаменитая фраза тренера: «Фалькао к нам не поедет».
Из «Спартака» Карпин уходил в статусе «сбитого лётчика». Не задались дела у российского тренера и в Испании с «Мальоркой», и в ФНЛ с «Армавиром». Зато в «Ростове» он наконец смог реанимировать карьеру. Сейчас ростовчане под руководством Карпина показывают красивый атакующий футбол и впервые после ухода Курбана Бердыева претендуют на еврокубки.
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/РИА Новости
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