«Спартак» выбил «Аякс» из Лиги Европы 9 лет назад. Где сейчас герои того матча?

Ровно 9 лет назад, 17 марта 2011 года, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» в отличном стиле разобрался с «Аяксом». В Москве красно-белые отгрузили в ворота голландцев три безответных мяча и вышли в четвертьфинал.

Вспоминаем героев того потрясающего матча и рассказываем, чем они занимаются сейчас.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

"Спартак" съел Пиццу "Спартак" одержал яркую победу над "Аяксом", а один из героев вечера Веллитон прервал свою безголевую серию в Европе, которая тянулась у лучшего снайпера красно-белых с 2007 года.

Тогда: вратарь «Спартака», 33 года

Сейчас: тренер вратарей харьковской «Арены», владелец вратарской школы, 42 года

В матче с «Аяксом» Андрей Дикань действовал превосходно. В первом тайме у голкипера было немного работы, однако после перерыва он потрудился как следует. Дикань сделал несколько невероятных сейвов, в том числе отразив удары Эриксена и Цвитанича, которые, «расстреливали» его в упор. Когда вратарь не справлялся – помогала перекладина. В итоге Дикань сумел оформить «сухарь».

Голкипер завершил карьеру в 2016 году. Пару месяцев он отдыхал в родном Харькове, а затем начал работать тренером вратарей в местном «Олимпик-УФК». Спустя два сезона Дикань стал курировать голкиперов в другом харьковском клубе «Арена», а в 2017 году открыл вратарскую школу. У бывшего голкипера уже есть тренерская лицензия категории С. В ближайшее время он планирует получить лицензии B и A.

Фото: РИА Новости

Маркус Рохо

Тогда: защитник «Спартака», 20 лет

Сейчас: защитник «Манчестер Юнайтед» (арендован «Эстудиантесом»), 29 лет

В команде Валерия Карпина молодой аргентинец был одним из двух основных центральных защитников. Против мощной атаки голландцев Рохо действовал настолько надёжно, насколько тогда мог. В концовке встречи защитник даже перестарался и схлопотал «горчичник» — рефери продемонстрировал аргентинцу карточку за удар ногой в живот хавбеку Эно.

Миновав «Спортинг» после ухода из «Спартака», Рохо присоединился к «МЮ». Три последних сезона аргентинец засиживался на скамейке запасных английского клуба, так что в январе 2020 года его решили отдать в аренду «Эстудиантусу», в котором он начинал карьеру. Пока в Аргентине дела у Маркуса тоже не клеятся. За свою команду он сыграл лишь один матч и аж пять раз не попал в заявку.

Фото: РИА Новости/Rodrigo Valle/Getty Images

Тогда: полузащитник «Спартака», 27 лет

Сейчас: полузащитник «Знамя» Ногинск, 36 лет

Номинальный опорник Александр Шешуков появился в центре обороны в матче с «Аяксом» просто потому, что больше было некому. Пареха восстанавливался после травмы, Сухи отбывал дисквалификацию, а Родри не заявили на Лигу Европы. Тем не менее, для игрока, который давно не действовал в обороне, со своими обязанностями Шешуков справился довольно сносно.

Расставшись со «Спартаком», хавбек успел поиграть в «Ростове», «Локомотиве», «Арсенале» и «Балтике». С 2019 года Александр выступает за «Знамя» из Ногинска. Время от времени Шешуков в удовольствие гоняет мяч вместе с Павлюченко, Янбаевым и Самедовым в матчах чемпионата Московской области.

Фото: Getty Images/ФК «Знамя»

Тогда: защитник «Спартака», 21 год

Сейчас: защитник «Арарата», 30 лет

Против «Аякса» Макеев провёл на поле все 90 минут. Однако запомнился он не оборонительными действиями, а невероятным сольным проходом. Воспользовавшись замешательством обороны, Евгений убежал от четырех соперников и вышел один на один с голкипером Верховеном. Если бы не мощное плечо вратаря, в которое угодил мяч после удара Макеева, защитник мог бы открыть счёт в игре уже на 4-й минуте.

Из «Спартака» футболист ушёл в 2017 году. С тех пор Евгений поиграл у Карпина в «Ростове», провёл год в ФНЛ, выступая за «Сочи» и «Ротор», и наконец перебрался в ереванский «Арарат». В Армении защитник залечил травму, которая ранее мешала ему играть, и наконец стал получать регулярное игровое время.

«Всем говорю, что я играю в АПЛ». Макеев – «русский Рамос» и легенда «Спартака» Егоров встретился с ним в Сочи.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/ФК «Арарат»

Тогда: защитник «Спартака», 24 года

Сейчас: защитник «Арсенала», 33 года

В матче с «Аяксом» Кирилл Комбаров не сделал ничего особенного. Защитник уверенно действовал в обороне на правом фланге и иногда подключался к атакам команды.

Прежде чем стать футболистом «Арсенала», Комбаров поиграл также за «Торпедо» и «Томь». Сейчас в Туле Кирилл – основной правый защитник и капитан команды. В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ 18 матчей.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тогда: полузащитник «Спартака», 21 год

Сейчас: полузащитник «УАНЛ Тигрес», 30 лет

В той встрече Рафаэл Кариока, известный своим недовольным лицом, запомнился отличной игрой в обороне. Бразилец отбирал мячи едва ли не чаще всех в «Спартаке», раз за разом разрушая атаки соперника. Так что для Эриксена и де Зеува Рафаэл наверняка был настоящей головной болью.

В России Кариока очень быстро затосковал по родине, поэтому после окончания аренды в «Атлетико Минейро» в 2015 году, он сразу же подписал полноценный контракт с бразильским клубом. Спустя два года хавбек перебрался в мексиканский «УАНЛ Тигрес», за который выступает до сих пор. Сейчас в своём клубе Кариока – неоспоримый игрок основы.

Фото: РИА Новости/Azael Rodriguez/Getty Images

Тогда: полузащитник «Спартака», 27 лет

Сейчас: полузащитник «Томбенсе», 36 лет

Матч с «Аяксом» стал далеко не лучшим в московский период карьеры Ибсона. Бразилец частенько ошибался при передачах и порой передерживал мяч.

После ухода из «Спартака» Ибсон успел сменить аж 6 клубов. Полузащитник играл в Бразилии («Сантос», «Фламенго», «Коринтианс», «Спорт Ресифи») и Италии («Болонья»), а на заре карьеры его даже занесло в США. В Северной Америке Ибсон в течение четырёх лет выступал за «Миннесоту Юнайтед», пока у него не закончился контракт. Сейчас 36-летний бразилец доигрывает в бразильской Серии С, изредка выходя на поле в футболке клуба «Томбенсе».

Фото: PA Images/Getty Images

Тогда: полузащитник «Спартака», 24 года

Сейчас: полузащитник «Сандерленда» (арендован «Чарльтоном»), 33 года

В тот вечер на поле в «Лужниках» ирландский полузащитник провёл 68 минут. Макгиди был активен и часто обострял игру, однако в середине второго тайма Валерий Карпин решил выпустить вместо ирландца более атакующего Ари.

Из России Макгиди уехал зимой 2014 года. За 2 млн евро «Эвертон» выкупил контракт игрока у «Спартака». В ливерпульском клубе полузащитник заиграть так и не смог, а потому ему приходилось скитаться по арендам – сначала он поиграл в «Шеффилд Уэнсдей», а затем в «Престоне». Три года назад «Эвертон» окончательно избавился от игрока, продав его «Сандерленду», который вскоре вылетел в третий дивизион Англии. Поначалу Эйден регулярно играл за новый клуб, но зимой 2020 года даже перестал попадать в заявку команды. В итоге Макгиди отдали в аренду в «Чарльтон» до конца сезона. Пока за лондонский клуб ирландец провёл лишь три игры, в которых не отметился результативными действиями.

Фото: РИА Новости/PA Images

Тогда: полузащитник «Спартака», 24 года

Сейчас: защитник «Крыльев Советов», 33 года

В матче с «Аяксом» Дмитрий неожиданно стал одним из лучших игроков в команде Карпина. Вряд ли молодой Грегори ван дер Вил ожидал, что Комбаров просто «растопчет» его на правой бровке. Всего лишь за 9 минут в первом тайме левый хав «Спартака» успел забить гол и отдать результативную передачу. Сначала после паса Алекса Дмитрий ворвался в штрафную и послал мяч между ног Верховену, а чуть позже пробежал с мячом пол поля и выдал блестящую голевую передачу на Велитона.

За «Спартак» Комбаров выступал аж до конца сезона-2019/2020, поэтому из московского клуба он уходил в статусе ветерана. Больше остальных заполучить опытного защитника тогда захотели «Крылья». Самарцы подписали Комаброва и сразу же вручили ему капитанскую повязку. Правда, в роли капитана Дмитрий побыл только во время предсезонки – в официальных встречах с повязкой появлялся более опытный Рыжиков. В начале нынешнего сезона Комбаров регулярно выходил в старте «Крыльев», однако в ноябре его вытеснил из основного состава Владимир Полуяхтов.

Фото: РИА Новости

Алекс

Тогда: полузащитник «Спартака», 28 лет

Сейчас: владелец поместья в Сан-Паулу, 37 лет

Капитан «Спартака» провёл выдающуюся игру против «Аякса». До перерыва он организовал первый гол своей команды благодаря хорошему пасу, а во втором тайме окончательно приговорил соперника. Роскошным ударом со штрафного бразилец поразил дальнюю девятку ворот Верховена.

После «Спартака» Алекс перебрался в «Коринтианс», с которым успел выиграть чемпионат и Кубок Либертадорес. Затем полузащитник поиграл в Катаре, вернулся на родину, но перезапустить карьеру не получилось. После ухода из «Интернасьоналя» он так и не смог найти себе клуб и в итоге завершил карьеру в марте 2019 года. Тогда Алекс находился в депрессии и признавался, что адаптироваться к новой реальности без футбола очень сложно. Однако, похоже, к обычной жизни за год бразилец кое как приспособился. По словам футбольного агента Гильерме Рейса, сейчас Алекс занимается своей фазендой в Сан-Паулу.

«Понимаю людей, совершивших суицид». Он зажигал в «Спартаке» Карпина Бывший капитан «Спартака» тяжело переживает уход из футбола. Вместе с Валерием Карпиным вспоминаем одного из лучших легионеров красно-белых.

Фото: PA Images/Getty Images

Тогда: нападающий «Спартака», 24 года

Сейчас: нападающий «Аль-Васл», 33 года

Форвард Веллитон удвоил преимущество «Спартака» в игре «Аяксом». После передачи Комбарова бразилец здорово подстроился под мяч и с левой ноги отправил его в дальний угол ворот Верховена. В конце матча форвард запросто мог оформить дубль. Однако после выхода один на один с голкипером он угодил в штангу, а добить мяч в пустые ворота с острого угла у него не получилось.

Из России Веллитон перебрался в Турцию, а затем переехал ещё дальше на Восток – в ОАЭ. В составе местного «Аль-Шарджи» форвард сумел добыть первый чемпионский титул в карьере. Перед стартом нынешнего сезона нападающий подписал контракт с другим арабским клубом «Аль-Васл». В новой команде бразилец так же полезен и результативен. За 14 матчей он забил 9 мячей и отдал два голевых паса.

Фото: PA Images/Getty Images/ФК «Аль-Васл»

Ари

Тогда: нападающий «Спартака», 25 лет

Сейчас: нападающий «Краснодара», 34 года

На газон «Лужников» Ари вышел на 68-й минуте, сменив на правом фланге Эйдена Макгиди. В оставшееся время матча он успел отметиться только несколькими точными передачами.

О том, как развивалась карьера Ари после «Спартака», вы и так наверняка знаете. В 2013 он ушёл в «Краснодар», находясь в аренде, выиграл вместе с «Локомотивом» чемпионат и кубок страны, а затем вернулся в свой клуб. Осенью Ари провёл пару отличных матчей за команду в Лиге Европы, а сейчас помогает «Краснодару» бороться за чемпионство.

Фото: РИА Новости

Тогда: нападающий «Спартака», 22 года

Сейчас: нападающий «Зенита», 31 год

В матче с «Аяксом» Валерий Карпин выпустил Артёма Дзюбу на поле лишь на 84-й минуте, заменив Алекса. Неудивительно, что за такой короткий срок форвард ничего полезного сделать не успел.

После скитаний по арендам, Дзюба ушёл из «Спартака» со скандалом. В «Зените» Артём начал много забивать и превратился в одного из лучших форвардов РПЛ. Сейчас он ведёт питерский клуб ко второму подряд чемпионству.

Фото: РИА Новости

Тогда: главный тренер «Спартака», 42 года

Сейчас: главный тренер «Ростова», 51 год

После победы над «Аяксом» «Спартак» Валерия Карпина попал в четвертьфинале на будущего чемпиона Лиги Европы «Порту». Пять мячей красно-белые пропустили в Португалии, и столько же «Порту» забил в московском матче, после которого родилась знаменитая фраза тренера: «Фалькао к нам не поедет».

Из «Спартака» Карпин уходил в статусе «сбитого лётчика». Не задались дела у российского тренера и в Испании с «Мальоркой», и в ФНЛ с «Армавиром». Зато в «Ростове» он наконец смог реанимировать карьеру. Сейчас ростовчане под руководством Карпина показывают красивый атакующий футбол и впервые после ухода Курбана Бердыева претендуют на еврокубки.