Как Смолов уезжал в Испанию и почему он решил это сделать. Подробности

Сегодня в Высшей школе экономики прошла конференция «Профессия – футбол», приуроченная к 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу. Одним из спикеров был известный российский агент Герман Ткаченко – его клиентами являются Смолов, Шомуродов, Шатов, Михаил Кержаков и многие другие футболисты РПЛ. Сегодня Ткаченко отвечал на вопросы студентов. Мы собрали самые интересные высказывания.

«Сельта» хотела получить право выкупа Смолова. «Локомотив» был против

— После чемпионата мира шансы уехать у Феди снизились. Да и ни у одного футболиста не было предложений после чемпионата мира. Сейчас появилась «Сельта», где играли Мостовой и Карпин, для Феди это всегда была немного своя команда. «Сельта» искала форварда, мы сумели правильно выстроить переговоры с «Локомотивом» и закрыли сделку за 18 часов. Сложный момент был в том, что «Сельта» требовала право выкупа, а «Локо» не хотел этого. Мы убедили испанцев, они чуть обиделись, но ничего. Но все понимают: если что, «Сельта» будет пытаться купить Федю. Смолов хочет остаться в Европе.



Его отношения с Сёминым не отличаются от отношений Сёмина с большинством других футболистов в «Локо». Но то, что там наметились явные противоречия между клубом и тренером говорят о том, что нужно что-то менять. Побеждать будет только «Локомотив United».



А Федя уехал в «Сельту» не потому, что у него был конфликт с Сёминым, а потому что он хотел играть в Европе. За неделю до этого с нами контактировал Дик Адвокат, и тогда была бы красивая история. Федя сказал: «Да, у меня есть незавершённые дела в «Фейеноорде».

Смолов ломает наш футбол. Гол «Реалу» важнее побед сборной России Об этом моменте вы вспомните и через 10 лет.

Смолов не перешёл в «Вест Хэм» из-за главного тренера команды Давида Мойеса, которому не нравился Билялетдинов

— С «Вест Хэмом» было так: сначала получили запрос от клуба. Затем я связался с тренером Дэвидом Мойесом, и он мне стал говорить, какой плохой футболист Билялетдинов. И у нас был такой диалог: я ему говорил про Смолова, он мне — про Билялетдинова. В итоге мне стало понятно, что Фёдора хотел президент клуба, но не главный тренер. Ну а когда дошло до контракта, мне сказали, что «Вест Хэм» интересует не покупка, а только аренда Феди.

«Смолов был филигранен, как хирург». Ведущая газета Испании в восторге от россиянина Пишут, что «Сельта» нашла «свой ключ к спасению».

Вместо Смолова в «Сельту» мог уехать Шомуродов, но «Ростов» нападающего не отпустил. Сейчас у него есть другие предложения из Европы.



— Сначала «Сельта» обращалась к нам по поводу Элдора Шомуродова, но «Ростов» в переходе отказал. Уже потом они обратилась по Смолову — и мы счастливы и благодарны «Локо» за то, что всё получилось.



Сейчас Шомуродова воодушевляет информация об интересе из Европы. По нему есть очень интересные европейские предложения. Мы хотим, чтобы его выступление за «Ростов» стало трамплином к европейскому чемпионату.