Уникальный рекорд 75-летнего футболиста под угрозой срыва. Опять этот вирус!

Теперь египтянин Эззельдин Бахадер может прождать своего звёздного часа очень долго.

Египтянин Эззельдин Бахадер стал самым старым профессиональным футболистом в мире, которому удалось забить гол. На тот момент ему было 75! Теперь, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса египтянин должен был сыграть ещё один матч, но рекорд придётся отложить на неопределённый срок. Причина? Да вы и сами уже догадались.

За какой клуб выступает Бахадер?

Египтянина принял в свои ряды футбольный клуб «Шестое октября». Команда выступает в третьем по силе дивизионе страны. На протяжении двух месяцев Эззельдин работал с личным тренером для восстановления физической формы.

Главный тренер клуба «Шестое октября» Ахмед Абдель Гани был рад переходу столь возрастного футболиста в свою команду: «Для Египта очень хорошо, чтобы кто-то из нашей страны был в Книге рекордов Гиннесса. Честно говоря, мы не получим от него 100% технической выгоды, но хотим дать ему шанс, чтобы он смог отыграть необходимые 90 или 180 минут», — сказал Гани.

Бахадер вырос в Каире и с ранних лет играл в футбол на любительском уровне. Отец четверых и дедушка шестерых детей является экспертом по земледелию, но мечтает стать самым возрастным футболистом планеты.

«Бывший египетский вратарь Эссам Эль-Хадари так же стар, как и мои дети», — сказал Бахадер. (Эль-Хаддари завершил карьеру летом 2018 года в возрасте 45 лет.— Прим. «Чемпионата»). «Почему игроки уходят в возрасте 35 лет? Они могли бы так много играть, тренироваться и реализовывать себя», — уверяет египтянин.

В январе Эззельдин Бахадер заявил, что для него важно не только стать самым старым профессиональным футболистом планеты, но и забить пару мячей в ворота соперников.

«Я хочу быть самым старым игроком, который при этом хорошо играет. Если я просто войду в Книгу рекордов Гиннесса, но не буду хорош, не осуществлю свой план. Для меня это будет конец», — утверждал футболист в январе.

Как прошёл его первый матч

75-летний футболист дебютировал за новый клуб в матче против команды «Джиниус». В третьей лиги Египта он отличился забитым мячом с одиннадцатиметровой отметки и помог своему клубу свести матч к ничьей — 1:1. Примечательно, что футболист вышел на поле с травмой колена.

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После матча Бахадер поделился своими эмоциями в интервью. «Я стал самым старым профессиональным футболистом, забившим гол в официальной игре. Мне удалось забить в концовке встречи, хотя я уже думал, что уйду с поля без забитого мяча. Я получил травму, но всё, на что я надеялся, — это сыграть матч, а также провести следующую игру», — твердил Эззельдин.

В Книге рекордов Гиннеса готовы зафиксировать его рекорд, как только он проведёт ещё один матч. Следующий матч команды «Шестое октября» должен был состояться 21 марта, но Египетская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила о том, что, начиная с 16 марта, все турниры в стране будут приостановлены на 15 дней из-за распространения коронавируса. Однако совсем не факт, что карантин закончится в срок: уже сейчас есть опасения, что он может затянуться по всему миру на месяцы.

Сейчас в Книге рекордов Гиннеса самым старым профессиональным футболистом является израильтянин Исаак Хайик, которому было 73 года и 95 дней, когда он играл в воротах в апреле прошлого года за «Ирони Или Иегуда».

Ранее, в январе этого года 53-летний японский футболист Казуёси Миура подписал новый годичный контракт с клубом первого дивизиона Джей-лиги «Иокогама». Этот сезон стал для японского футболиста 35-м в карьере.