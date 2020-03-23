Сезон 2009/2010 – пик Моуринью. Выиграл всё, а после празднования даже не вернулся в клуб

Проблемы начались ещё до начала сезона. Сначала не удалось удержать Ибрагимовича. Златан был в восторге от Жозе Моуринью («этому парню не всё равно, он знает, как вызвать твою преданность»), но феноменальная «Барселона» выглядела как другой уровень. Да и сумма трансфера поднимала статус Златана куда-то в космос. Поэтому он и ушёл, несмотря на уговоры Жозе. Тот даже использовал запрещённый приём и обещал победу во всех турнирах, но позднее Ибрагимович сказал, что просто не мог в такое поверить: «Команда не была настолько сильной, чтобы претендовать на Лигу чемпионов". «Интер» без остался форварда, сделавшего 40 результативных действий в предыдущем сезоне. Зато с деньгами.

Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

50 млн евро (именно на столько оказался в плюсе «Интер» после обмена Златана на Это’о, в итоге помогут купить четырёх игроков: Снейдера, Лусио, Мотту и Милито. Но это случилось не сразу. Наоборот, с новичками всё лето были трудности.

Моуринью хотел видеть игроков, с которыми он выиграл всё в «Челси»: Деку и Рикарду Карвалью. А сам Деку хвалил «Интер» и говорил, что с несколькими трансферами эта команда может стать сильнейшей в Европе. Но после переговоров «Интер» отказался от обоих игроков, причём директор клуба Габриэле Ориали даже не стал скрывать причину: «За Деку и Карвалью просят слишком много. Мы не считаем такие расходы целесообразными и сосредоточимся на других вариантах». А другой топ-менеджер Марко Бранка намекнул, что даже с важными трансферами клуб не будет спешить: «Из-за некоторых переходов цены на рынке взлетели. Надо подождать, пока эта волна пройдёт».

По слухам, «Челси» хотел за Деку и Карвалью 16 млн евро, «Интер» предлагал за обоих 12 млн. Проблема осложнялась высокими зарплатами обоих: у миланцев и так была с отрывом наибольшая зарплатная ведомость в Италии. Но раньше Массимо Моратти не считал деньги. Для сравнения: за год до того он по личному желанию Моуринью потратил 24 млн евро на Куарежму («Жозе просил сделать всё возможное, чтобы Рикарду оказался у нас», — слова Моратти). В итоге Куарежма появился в старте в девяти турах за полгода и был быстренько отправлен в аренду (как раз в «Челси»), а Моратти решил, что не все желания Моуринью нужно учитывать.

В итоге основную пару форвардов составили новички Это’о и Милито, причём последний к 29 годам ни разу не играл за топ-клуб. А с подписанием плеймейкера вместо Деку клуб тянул до конца августа. Альтернативным кандидатом на позицию был Уэсли Снейдер, который не горел желанием переезжать в Милан, даже несмотря на то что в «Реале» сидел в глубоком запасе. Его удалось уговорить на трансфер только 29 августа, за два дня до конца трансферного окна. «Хороший игрок, если бы только он пришёл раньше», — Моуринью, естественно, не упустил возможности намекнуть, что недоволен.

Жозе Моуринью Фото: Claudio Villa/Getty Images

Летом 2009 года он был недоволен примерно всем. Давление на него росло, во многом потому, что тогда он ещё казался слишком уникальным явлением. Успех, которого Моуринью достиг в «Челси», на тот момент случился совсем недавно, а он был беспрецедентным: тренер стал казаться гарантом трофеев.

Три опорника, проблемы в ЛЧ

Побед с «Интером» на внутренней арене было недостаточно. И победы на внешней нужны были уже сейчас: во-первых, Жозе работал уже второй сезон, во-вторых, клуб приобрёл возрастных новичков, то есть всё намекало, что проект краткосрочный. Вот только у индивидуально-классной, но наполовину новой команды были серьёзные трудности с вскрытием соперников, которые грамотно закрывались. Поэтому во втором туре удалось эффектно уничтожить «Милан» 4:0 (команда Леонардо через 40 минут осталась вдесятером, но всё равно не смогла играть строго от обороны), зато в Лиге чемпионов выход из группы был под угрозой: и «Рубин», и киевское «Динамо» оказались неудобными соперниками. Не говоря уже о «Барселоне».

Уэсли Снейдер и Андреа Пирло Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Интер» неплохо закрылся в домашнем матче с «Барселоной» (хотя Жулио Сезар всё равно совершил девять сейвов), но сначала не справился с мощным прессингом «Рубина», а потом не дожал классический «автобус» «Динамо»: забил дважды, но и пропустил два со стандартов. Итого, три ничьи в трёх турах, а общее количество матчей без побед в еврокубках (с учётом прошлого сезона) достигло семи подряд. Когда журналисты спросили заговорили об этой серии с Моуринью, он был в ярости и обвинил их в предвзятости.

«Когда мы играем вничью с лучшими командами мира, это провал. Но когда того же добиваются другие клубы – ничего страшного. Если почитать прессу, складывается впечатление, что мы не выигрываем не семь матчей, а 70».

Отчасти, Моуринью сам был виноват: он играл по схеме 4-4-2-ромб и в начале сезона иногда выпускал в центр поля трёх оборонительных игроков одновременно (Дзанетти, Виейра, Мунтари), а под нападающими – Станковича. Команде категорически не хватало креатива. Снейдер, как только перешёл, получил травму. Он ещё не успел адаптироваться, а уже был незаменим. Травма оказалась несерьёзной, другим важным изменением стала ротация в полузащите: Жозе стал выпускать более атакующих игроков или по крайней мере игроков с лучшим продвижением мяча через пас (Мотту и Камбьяссо).

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Интер» устраивала только победа над «Рубином», в старте вышли сразу три форварда: Милито, Это’о и Балотелли. И ещё Снейдер, который играл центрального полузащитника. Нельзя сказать, что это прямо сработало: «Рубин» пару раз здорово накрывал хозяев прессингом и проводил контратаки, моменты были у Карадениза и Нобоа, а с другой стороны, тот же Милито даже ни разу не пробил по воротам. Но «Интер» прагматичнее распорядился своими шансами и оказался в плей-офф.

Диего Милито (в центре) Фото: Massimo Cebrelli/Getty Images

Тем временем пресс-конференции Жозе по-прежнему были ярче, чем игра его команды. Когда сезон уже начался, он ответил на вопрос об адаптации Снейдера: «Он отлично адаптируется. Уже знает, как зовут большинство его партнёров по команде». Когда его спросили, будет ли он смотреть матч «Ювентуса», он ответил: «Не знаю, это зависит от того, что приготовит повар». После домашнего матча с «Барселоной» он обвинил Лигу Кальчо в отсутствии защиты для команд, которые участвуют в Лиге чемпионов: «В других странах в календаре учитывается Лига чемпионов. Вам поставят матч на субботу, если вам играть посреди недели, и неважно, во вторник или в среду». После того же матча с «Барсой», продолжая тему плотности матчей, Жозе сказал, кому даст отдых в первую очередь: «Жулио Сезару. Он три раза коснулся мяча и очень устал».

Отрыв в чемпионате

Даже несмотря на трудный вход в сезон, обусловленный несыгранностью и травмами, огромная глубина состава и индивидуальный класс игроков позволяли обыгрывать большинство соперников в Серии А. Запас прочности «Интера» был таким, что даже сырая команда с проблемами в организации позиционных атак добивалась результата. Как любая команда Моуринью, «Интер» был невероятно хорош в первые секунды после смены владения мячом. Тот «Интер» мог поймать на контратаке даже аутсайдера, которого устраивал счёт (как в гостях с «Кальяри» при счёте 1:1). Ещё один фактор, который позволил команде комфортно чувствовать себя на первом месте, – нестабильность всех остальных.

Первый круг «Интер» закончил с 45 очками. Это сам по себе отличный результат, а кризис Серии А только подчеркнул разрыв с остальными. После первого круга, глядя на турнирную таблицу, никто бы не сказал, что бороться за скудетто Моуринью придётся с «Ромой». «Ювентус», «Милан» и «Наполи» по очереди преследовали лидера, но всегда оставались далеко, а Клаудио Раньери с «Ромой» вообще закончил первый круг на пятом месте.

Смена схемы и война против всех

Солидный отрыв и отсутствие одной команды, которая бы явно претендовала на второе место, позволили весной делить матчи на важные и остальные. Под важными подразумеваются игры Лиги чемпионов, в которых Моуринью стал применять новую схему. Схема 4-2-3-1 позволяла лучше контролировать соперника, то есть подходила для игр в Лиге чемпионов, где «Интер» играл от обороны, но не подходила составу, в котором был избыток центральных полузащитников, три центральных нападающих и ни одного вингера. Решение получилось творческим.

«Интер» купил Горана Пандева – универсального оттянутого форварда, который мог сыграть и на фланге, а на другом фланге оказался Это’о. Он добросовестно отработал на непривычной позиции полгода, но когда сезон закончится и Моуринью уйдёт, Самуэль даже не станет скрывать, что считал это серьёзной жертвой: «Тактика, при которой я забиваю меньше 20 голов за сезон, меня не интересует. Я жертвовал собой ради Моуринью, хотя находился в отличной форме». У такого решения оказались и другие жертвы. Центральных полузащитников и так было слишком много (Камбьяссо, Мотта, Станкович, Мунтари, Виейра, плюс на этой позиции у Моуринью играл Дзанетти). И если раньше они претендовали на три позиции, то теперь позиций стало две.

Майкон и Горан Пандев Фото: Julian Finney/Getty Images

Разбирая лишних качественных игроков, Моуринью отправил Дзанетти на левый фланг обороны. Капитан так мощно заиграл на позиции Кристиана Киву, что оставалось только удивляться, почему тренер не сделал этого раньше. Второе серьёзное решение: Моуринью отпустил Виейра. Выбор вряд ли был трудным или обусловленным только игровыми причинами: Патрик уже в октябре начал жаловаться, что получает мало игрового времени. Недопустимое поведение: в «Интере» за жалобы всех видов персонально отвечал Моуринью, задачей игроков же было сплотиться против несправедливого окружающего мира. Виейра уехал в «Манчестер Сити», команда осталась единой.

«Интер» можно назвать уникальной командой в карьере Жозе, потому что она до самого конца почти единогласно принимала его правила игры. Заряженность на борьбу со всем миром, от которой в других командах часто уставали, здесь передалась всем игрокам.

Возможно, причина в личных обстоятельствах. Многие новички были обижены на предыдущие клубы, потому что считали, что достойны большего. Снейдер говорил, что с ним несправедливо обошлись в «Реале», Лусио обиделся на «Баварию» за то, что остался не нужен, а Это’о был оценён «Барселоной» на 50 млн дешевле Ибрагимовича. Поэтому даже настолько трудные игроки (а все перечисленные футболисты имели проблемы с другими тренерами) готовы были жертвовать собой на поле, чтобы доказать миру, как они недооценены.

Показателен матч с «Миланом» во втором круге: когда арбитр Джанлука Рокки не заметил фол на Лусио и показал защитнику предупреждение за симуляцию, к нему подбежал Снейдер и саркастически поаплодировал. Рокки тут же удалил голландца – на 27-й минуте. Вдесятером «Интер» забил второй гол, а в концовке остался вдевятером: за фол в штрафной Рокки удалил и Лусио. Но Сезар потащил пенальти Роналдиньо. После финального свистка Матерацци выскочил на поле в маске Сильвио Берлускони. Но громче всех на заговор намекнул, естественно, сам Моуринью: «Я уже понял, что нам не дадут просто выиграть скудетто. Я иностранец, поработаю здесь и уеду, это ваша страна и ваш чемпионат. Матч был позором, но меня это не волнует, это ваша проблема, и вам с ней разбираться. А мы выиграли бы и всемером».

Жозе Моуринью Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Везение, план и страсть

Если взглянуть на график набора очков, то окажется, что переход на 4-2-3-1 и тактику осаждённой крепости не пошли команде на пользу. Во втором круге «Интер» набрал всего 37 очков в 19 играх и упустил 13-очковый отрыв от «Ромы». В марте команды провели матч в Риме. Игра, больше похожая на драку, закончилась победой «Ромы» со счётом 2:1, и отрыв сократился до одного очка. Проблема была в том, что «Рома» набрала сумасшедшую форму (9 побед в 10 последних турах).

В матче с «Фиорентиной» на поле одновременно находились Милито, Это’о, Пандев, Снейдер и Балотелли, но и этого не хватило, чтобы вырвать победу после ошибки Сезара. «Рома» вырвалась на первое место.

Тем временем в Лиге чемпионов Моуринью блестяще закрылся в первом матче плей-офф с «Челси» и замучил прессингом на «Стэмфорд Бридж», а потом попал на ЦСКА в четвертьфинале. При всех качествах ЦСКА жребий позволил «Интеру» пройти дальше даже без фирменного для плей-офф оборонительного футбола: итальянцы больше владели мячом в обоих матчах, чаще били и лучше играли в пас.

В полуфинале предстояло играть с лучшей командой тех лет. К футболу Пепа Гвардиолы ещё не подобрали антидот, Юрген Клопп шёл с «Боруссией» на пятом месте в Бундеслиге, а больше никто не умел так контрпрессинговать. Перепас Хави, Иньесты и Бускетса производил впечатление не науки, а чуда, а Месси даже не нужно было производить впечатление. Чтобы пройти ту «Барселону», нужен был хороший план, идеальная реализация и немного везения. У «Интера» было всё.

Самюэль Это'О, Лионель Месси и Хавьер Санетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Просто отдать мяч и территорию недостаточно: «Барселона» доходила до штрафной, а дальше дриблинг Месси и пасы Хави позволяли вскрывать оборону любой плотности. Моуринью решил отдать территорию радикально, чтобы между защищающимися игроками вообще не было пространства. Но такой футбол не позволяет контратаковать, а без контратак, дающих передышки, защитники рано или поздно теряют концентрацию. Расположить форвардов низко и заставить их защищаться и одновременно требовать разбегаться в контратаки – это читерство, то же самое, как просто заставить вратаря одновременно немного мотаться. Но в исключительных случаях это возможно. Позже этот приём возьмёт на вооружение Диего Симеоне: его «Атлетико» будет и низко защищаться, и при этом много контратаковать, хотя одно противоречит другому. А тогда, 20 апреля 2010 года, «Интер» удивил «Барселону».

Каталонцы сделали 470 пасов на трети поля «Интера» и набрали 90% точности передач. Но это не имело значения, потому что у них всё равно не было пространства для ударов. Контратаки «Интера» начинались из глубины и редко добирались до чужой штрафной, зато попыткой контратаки оборачивался каждый перехват мяча. Уже на 19-й минуте «Барселона» повела, но план не изменился. И за полчаса Снейдер, Майкон и Милито забили три гола в ответ. Конечно, для победы с разрывом в два гола понадобилась и пара сейвов Сезара, но «Интер» получил удобный счёт.

После игры было много разговоров: каталонцы добирались до Милана на автобусе из-за извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Добирались сутки, с ночёвкой в Каннах и остановками в кафе по пути. А главное – Милито забил третий гол из офсайда. Извержение вулкана действительно было важным фактором, но что касается третьего гола, то судья только вернул команде Моуринью долг: ещё в первом тайме он из-за ошибки лайнсмена прервал выход Милито один на один прямо по центру ворот. К тому же у «Барселоны» был ответный матч, и там уже речи о везении для «Интера» не было.

На 29-й минуте Мотта, толкая Бускетса в борьбе за мяч, попал в шею. Удара не было, умысла тоже, арбитр Франк де Блекере разглядел и то, и другое. Мотта в поисках справедливости подбежал к самому Бускетсу, уговаривая его объяснить судье, что эпизод был игровым, но Бускетс держался не за шею, а за лицо. Прямая красная, и ни о каких контратаках речи уже не было.

Дани Алвес, Серхио Бускетс и Тиаго Мотта Фото: Jasper Juinen/Getty Images

О состоянии команды говорит простой факт: в следующие три минуты после удаления соотношение точных пасов было 27 на 1. Единственный за весь матч удар по воротам Виктора Вальдеса нанёс защитник Киву из центрального круга. Лучшее описание того матча – тепловая карта. «Барселона» забила только раз.

«Мои игроки истекали кровью, и это не фигура речи. Майкон потерял зуб». После победы Моуринью было не остановить. Позднее он назвал тот матч «самым прекрасным поражением в жизни». И вообще много всего сказал. «Как вообще кто-то может критиковать оборонительную тактику? Моя прекрасная оборонительная тактика работает!». А сразу после финального свистка он побежал к центру поля: рука к небу, «Я – ваш враг номер один!». Вальдеса пришлось оттаскивать. Через час после завершения игры пять тысяч итальянских болельщиков продолжали кричать «Жозе» на гостевой трибуне.

Жозе Моуринью Фото: Ben Radford/Corbis via Getty Images

Потом «Интер» отомстил «Роме» за поражение в финале Кубка. Снова было драки больше, чем игры, но на этот раз нервы сдали у римлян: Франческо Тотти, которого выпустили спасать игру, подбежал сзади к Балотелли, с разбега ударил его по лодыжке, отбил пять Майкону и пошёл домой. А потом «Интер» вернулся на первое место в чемпионате. «Рома» сделала всё сама: проиграла дома «Сампдории» и упустила лидерство. В материале The Independent со ссылкой на неназванного игрока написали, что в раздевалке тогда все говорили об «ощущении судьбы» — что команду ничто не может остановить.

Всё это случилось очень быстро. 28 апреля «Интер» попал в финал Лиги чемпионов, через неделю выиграл Кубок Италии, а ещё через две недели обыграл «Сиену» и стал чемпионом. Оставался только один матч в сезоне.

«Матч с «Баварией» мы выиграли ещё до того, как он начался. Я хорошо знал Луи ван Гала. Эго никогда не позволило бы ему отойти от его идей. Мы были идеально готовы и точно знали, что делать».

«Бавария» имела огромное преимущество, но по ударам из штрафной равенство. Это снова был «Интер» образца домашнего матча с «Барселоной»: низкая оборона, низкие позиции форвардов плюс контратаки через центр. Весь сезон так играть нельзя, но три недели такого футбола принесли требл.

Жозе Моуринью и Марко Матерацци Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Сильная, умная и циничная». Когда через несколько лет Моуринью попросили описать ту команду, ему хватило трёх слов. Он не скрывал, что уйдёт в «Реал», финал Лиги чемпионов проходил в Мадриде, и это это был последний матч сезона. Игроки разъезжались в отпуск, и Моуринью даже не вернулся в расположение команды после матча. Он плакал, прощаясь с Матерацци, бежал по стадиону с кубком – и уже готовился к большему. К тому, чтобы свергнуть «Барселону» уже и в Испании. Но та точка с тремя трофеями за сезон так и осталась высшей в его карьере.

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