В Венесуэле верят в то, что умерший президент страны помогает сборной. Видео

Футбол богат красивой игрой и сумасшедшей поддержкой болельщиков, но иногда в нём происходят необъяснимые вещи. Нет, это не удары Роналду или Роберто Карлоса, и даже не дриблинг Месси. Это паранормальные явления, которые очень часто всплывают в Южной Америке. Ну, по крайней мере, так объясняют природу этих явлений сами латиноамериканцы.

«Уго Чавес отбил удар Фалькао». Нет, они всерьёз это обсуждают по местному ТВ

Одно из таких явлений произошло в городе Пуэрто-Ордас в отборочном матче чемпионата мира 2014 года с участием сборных Венесуэлы и Колумбии. Игра проходила в конце марта 2013 года. В самом начале встречи счёт у хозяев открыл Рондон. Венесуэла долго лидировала в счёте, но ближе к концу хозяева стали прижиматься к воротам. На последних минутах матча возник момент, который мог перевернуть игру. Радамель Фалькао воспользовался провалом в центре обороны венесуэльцев и пробил по воротам, но мяч, изменив траекторию, попал в перекладину. На первый взгляд, обычная упущенная возможность сравнять счёт в концовке встречи, но, посмотрев повтор, часть зрителей пришла в ужас. Венесуэльцы разглядели в том эпизоде тело человека с вытянутой рукой, а СМИ заговорили о призраке бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, который явился помочь сборной своей страны.

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Призрак Уго Чавеса — частое явление. В местных СМИ регулярно появляются странные кадры, а президент Мадуро даже ночевал у его могилы

За несколько дней до матча между Венесуэлой и Колумбией президент хозяев Николас Мадуро заявил, что дух умершего Уго Чавеса помогает ему в работе главы государства, приходит во сне и подсказывает, что нужно делать. Слова Мадуро никто не воспринимал всерьёз, а самого президента называли сумасшедшим, пока дело не дошло до футбольного матча, в котором призрак Уго Чавеса «помог Венесуэле обыграть Колумбию».

На этом разговоры о приведении Чавеса не закончились. В одном из интервью Николас Мадуро рассказал, что Чавес часто снится ему в образе птицы: «Уго снится мне, или я слышу его голос. А бывает, Чавес является в образе птицы. Она свистит, и я свищу. Она смотрит на меня серьезными глазами и летает вокруг».

Через несколько месяцев после матча Николас Мадуро выступил на митинге перед народом и рассказал, что Чавес продолжает преследовать его. На этот раз нашлось «доказательство»: фотография из тоннеля метрополитена, на которой видны очертания лица бывшего президента. По словам Мадуро, фотографию сделали рабочие, которым он передал некое послание.

Также президент признался, что несколько раз ночевал у могилы Чавеса и что экс-президент благословил его на участие в президентских выборах.

Во время предвыборной президентской кампании в сети даже был запущен сайт, который подсчитывал количество упоминаний Уго Чавеса от Николаса Мадуро. А люди, в свою очередь, верят, что Уго Чавес по-прежнему с ними.

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Привидение бывшего игрока и ускорение, похожее на забег Бэйла. В Южной Америке полно всякого трэша с призраками

В Южной Америке вообще обожают истории про призраков. В 2014 году во время матча первенства Аргентины между «Расингом» и «Ривер Плейт» в трансляции появилось некое существо, которое пробежало вдоль поля туда-обратно. Фанаты «Расинга» считают, что это был призрак бывшего игрока обоих клубов Наталио Перинетти.

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Перинетти — легендарный аргентинский нападающий первой половины XX века. После 17 лет в «Расинге» он перешёл в «Ривер Плейт», чем сильно расстроил фанатов родного клуба. Но надолго футболист там не задержался — за клуб из столицы Аргентины Перинетти провёл лишь сезон.

Весной аналогичная ситуация произошла в Боливии в матче между «Стронгестом» и «Дефенсором Спортинг». На этот раз силуэт пронёсся на трибуне, но заметили его только через несколько дней после просмотра эфира.

Сам призрак передвигался с очень большой скоростью и через несколько секунд исчез в гуще болельщиков.

Самое занятное, что до сутки до этого матча прошёл финал Кубка Испании, в котором состоялся нашумевший забег Гарета Бэйла. Не удивляйтесь: местные нашли мистику и тут, заподозрив, что эти события связаны между собой.

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Кадры с непонятным образом очень долго обсуждали в социальных сетях. Одна из версий заключалась в том, что стадион хозяев был построен на месте старого кладбища, поэтому привидения на арене появляются уже не в первый раз. Впрочем, не стоит исключать и того, что просто кому-то срочно понадобилось попасть в уборную.