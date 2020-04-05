Первая футбольная трансляция в СССР. Редкие кадры

Почти 71 год назад, 2 мая 1949 года, состоялась первая пробная прямая трансляция футбольного матча на советском телевидении. Встреча на стадионе в Петровском парке прошла спустя четыре года после окончания Великой Отечественной Войны, а сам матч между московскими «Динамо» и ЦДКА вошёл в историю спортивного телевещания Советского Союза.

«Динамо» выиграло матч, а позже стало чемпионом СССР. Игру комментировал Вадим Синявский

Первый показ футбольного матча организовали с помощью американского оборудования. Днём ранее, 1 мая 1949 года, в СССР транслировали массовое шествие трудящихся в честь праздника на Дворцовой площади в Ленинграде. Так в нашей стране состоялся первый внестудийный эфир на отечественном телевидении.

Матч состоялся на следующий день, и игра 4-го тура первой группы чемпионата СССР между «Динамо» и ЦДКА вызвала повышенный интерес у болельщиков. На стадионе «Динамо» в Петровском парке собрались 70 тыс. зрителей, но многие желающие всё равно не смогли попасть на стадион, поэтому именно этот матч решили показать зрителям в прямом эфире.

Комментатором встречи выступил уже известный на тот момент широкой аудитории Вадим Синявский. Он же 20-ю годами ранее провёл на радио первый футбольный репортаж с товарищеского матча между сборными РСФСР и Украинской ССР. Синявский стал первым футбольным комментатором в стране, который отработал матч в комментаторской кабине стадиона. «Внимание, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», — объявил Синявский перед началом матча.

Вот как описывала ту встречу одна из немногих советских газет «Красная звезда».

«2 мая на Центральном стадионе «Динамо» футболисты столицы открыли сезон 1949 года. В 15 часов 55 минут фанфары известили о выходе на поле судьи матча столичных команд ЦДКА и «Динамо» Н. Латышева и помощников судьи В. Архипова и В. Моргунова. В 16 часов радиоузел стадиона включил Красную площадь, и десятки тысяч зрителей услышали бой часов со Спасской башни Кремля… По свистку судьи на поле двумя цепочками во главе со своими капитанами вышли армейские футболисты и динамовцы столицы. Игроки преподнесли друг другу букеты цветов, капитаны команд разыграли стороны, и заслуженный мастер спорта СССР, капитан команды ЦДКА Григорий Федотов, ввёл мяч в игру. Уже первые минуты матча показали, что обе команды далеки от своей боевой формы, а последующие минуты игры подтвердили это первоначальное впечатление», — писал в своём отчёте корреспондент.

В другой статье автор Б. Галич начал репортаж строками редкого детского стихотворения Агнии Барто.:

«ЦеДеКа — «Динамо» вывешен плакат,

Всюду о футболе люди говорят».

На 15-й минуте встречи телезрители увидели первый гол в прямом эфире в ворота ЦДКА. Его забил полузащитник московского «Динамо» Всеволод Блинков. А во втором тайме на 60-й минуте в ворота ЦДКА был назначен пенальти. К точке подошёл нападающий Иван Конов, но вратарю Владимиру Никанорову удалось отбить этот мяч. Правда, на добивании вновь оказался Конов, который отправил второй мяч в сетку. В оставшееся время матча были назначены ещё два одиннадцатиметровых удара. Сначала на 75-й минуте гол в ворота вратаря московского «Динамо» Алексея Хомича забил его тёзка Гринин. Спустя пять минут с “точки” был точен нападающий бело-голубых Константин Бесков, который установил окончательный счёт в матче – 3:1.

Видео доступно на «Чемпионате».

В том сезоне чемпионами СССР стали футболисты московского «Динамо», которые набрали 57 очков. ЦДКА завершил сезон вторым строчке с отставанием от чемпионов на шесть очков.

По одной из версий, первым матчем, показанным по ТВ, считается другая игра между ЦДКА и «Динамо» – минским

Не стоит забывать, что прямая трансляция встречи на стадионе в Петровском парке проходила в тестовом режиме и снималась лишь двумя камерами. Поэтому в некоторых источниках первой официальной прямой трансляцией в СССР называется матч ЦДКА и минского «Динамо», который состоялся 29 июня 1949 года. Однако, если не считать ряд технических моментов, именно московское дерби можно назвать первой полноформатной прямой трансляцией в стране.

Попытка провести первый телевизионный репортаж о футбольном матче предпринималась и раньше. В 1933 году это попытался сделать советский режиссёр Александр Разумный с участием советского футболиста и хоккеиста Валентина Гранаткина, который тогда был вратарём команды РКИМА (Ра­бо­чий клуб име­ни Ас­та­хо­ва, впо­след­ст­вии «Серп и Мо­лот»). Матч был снят на киноплёнку, а Гранаткин комментировал его, находясь за кадром. Репортаж с матча вышел в эфир только на следующий день, но и телевидение не имело тогда такой большой аудитории, а телевизор считался роскошью. Поэтому спортивная журналистика в 30-х и 40-х годах продолжала развиваться в жанре радиорепортажа.

Уже в 50-е годы прошлого века спортивные репортажи получили широкую популярность у советских телезрителей и стали основным видом внестудийных передач.