Считалось, что у Индии не было обуви, чтобы сыграть на чемпионате мира. Это миф

Индия никогда не считалась футбольной страной, но почти 70 лет назад ей удалось чудесным образом квалифицироваться на ЧМ-1950 года, который проходил в Бразилии. ФИФА выделило одно место на чемпионате мира азиатской стране. Этой страной как раз и оказалась Индия. Она получила место на турнире без каких-либо игр после того, как сборные Филиппин, Индонезии и Бирмы отказались участвовать в квалификации по причине возможных больших расходов на дорогу в Бразилию. В итоге, Индия прошла квалификацию, где в финальной стадии попала в группу с Италией, Швецией и Парагваем, но так и не сыграла ни одного матча с ними. Версий на этот счёт несколько.

На Олимпиаде-1948 футболисты сборной Индии играли босиком. Хотя хоккеисты на траве были в обуви

Фото: Barratts/PA Images via Getty Images

В 1947 году Индия обрела независимость от Великобритании, а уже спустя год сборная по футболу отправилась на Олимпийские игры в Лондон. Там большинство индийских футболистов играли босиком, что вызвало удивление у многих зрителей. Тем не менее, это не помешало сборной Индии достойно сыграть против Франции в первом раунде футбольного турнира. Индийские футболисты уступили французам со счётом 1:2, а победный мяч сборная Франции смогла забить только в самой концовке встречи.

Если вы любите индийское кино, то вот вам ролик про тот знаменитый матч.

Все права на видео принадлежат МОК.

Любопытно, что на той же Олимпиаде сборная Индии по хоккею на траве играла в обуви. И победила. Хоккей с мячом вообще в стране гораздо популярнее футбола и до 1980 года, Индия всегда брала медали Олимпиады в этом виде спорта.

Все права на видео принадлежат МОК.

Уже через два года индийцы получили место на чемпионате мира в Бразилии. По одной из версий, Всеиндийская футбольная федерация заявила ФИФА о том, что сборная страны будет играть на турнире только босиком. Так индийским футболистам было комфортнее играть, потому что с ранних лет они бегали с мячом без обуви. Организации, разумеется, это не понравилось. В итоге, ФИФА запретила индийским футболистам выступать в Бразилии без бутс. Но это была далеко не главная причина неучастия сборной Индии на турнире.

Изначально, на ЧМ-1950 года должны были выступить 16 сборных: восемь европейских, пять южноамериканских, две североамериканские и одна азиатская. Помимо Индии в Бразилию не поехали сборные Турции и Шотландии. Таким образом, в финальной стадии турнира приняли участие всего лишь 13 сборных, что считается самым маленьким количеством команд за всю историю чемпионатов мира.

Фото: Barratts/PA Images via Getty Images

Для Индии имела значения только Олимпиада. От участия в чемпионате мира-50 отказались три сборные

Но есть и другая версия, по которой футболисты сборной Индии отказались от поездки в Бразилию. Согласно расследованию журнала Sports Illustrated в Индии, Всеиндийская федерация футбола объявила, что команда не будет участвовать на чемпионате мира из-за «разногласий по поводу выбора команды и недостаточного времени для тренировки». Однако, в интервью Sports Illustrated, помощник редактора индийского журнала «Футбол и общество» Каушик Бандиопадхьяй заявил, что на тот момент, федерация футбола Индии не понимала важность участия на чемпионате мира в Бразилии.

«Тщательное исследование показывает, что под очевидными финансовыми трудностями, приведенными в качестве причины отказа от участия, лежит неспособность AIFF (прим. – Всеиндийская федерация футбола) оценить важность участия на ЧМ, несмотря на заверения организационного комитета в том, что они несут основную часть расходов на дорогу в Бразилию», — рассказывал индийский спортивный журналист.

Таким образом, ФИФА готова была оплатить поездку индийской сборной в Бразилию, так как очень хотела видеть страну в качестве участниц турнира. Но в федерации не восприняли участие на чемпионате мира всерьёз, так как для них важной целью всегда было попадание на Олимпиаду.

Этот факт в интервью Sports Illustrated подтвердил и защитник той индийской сборной Сайлен Манна: «Тогда мы ничего не знали о чемпионате мира. Если бы мы были лучше информированы, мы бы сами взяли инициативу на себя. Для нас Олимпиада была всем. Больше для нас ничего не существовало», — рассказывал 80-летний экс-футболист сборной Индии.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что игра босиком была не единственной и далеко не самой правдоподобной версией, по которой сборная Индии не отправилась в Бразилию. В то же время, если бы индийцы выступили бы на ЧМ, то сейчас бы футбол в этой стране был бы на совершенно другом уровне.

С того момента страна, расположенная на полуострове Индостан, так и ни разу не квалифицировалась в финальную стадию чемпионатов мира. Уже в 1954 году из-за конфликта между федерацией футбола Индии и ФИФА, последние не допустили индийскую сборную даже до квалификации к ЧМ. Согласно обновлённому рейтингу ФИФА, сборная Индии сейчас занимает 108-е место.