Убил карьеру, не желая играть по субботам. В сборной Аргентины был вратарь со странностями

Вратарь испанской «Мальорки» Карлос Роа был основным голкипером сборной Аргентины на ЧМ-1998. Уже тогда им интересовались лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед», и казалось, что переход в большой европейский гранд уже не за горами. Но через год, в июне 1999-го, 29-летний аргентинский голкипер неожиданно объявил о завершении карьеры. Причина такого раннего ухода из футбола оказалась довольно странной.

Религия и конец света

Ещё до своего отъезда в Испанию Карлос Роа вместе со своей семьёй посещал школу адвентистов седьмого дня (одно из направлений протестантизма) в родном городе Санта-Фе. После окончания обучения футболист и его семья приняли эту религию, и Роа перестал употреблять в пищу мясо и стал вегетарианцем. За это партнёры по команде прозвали его Лечуга (в переводе с испанского – «Салат»). Каждую субботу перед играми Карлос удалялся в комнату, где изучал Библию. Адвентисты верили во второе пришествие Иисуса, а суббота считалась и продолжает считаться для них священным днём.

В конце июня 1999 года, уже в испанской «Мальорке», аргентинский вратарь собрал пресс-конференцию на стадионе имени Луиса Ситхара, где и объявил о своём уходе из футбола.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

«То, что я собираюсь сделать с этого момента, более важно, чем то, что я делал раньше. Я был действительно счастлив, играя в футбол, но я ищу лучших вещей. Я не принимаю это решение со страхом или сомнениями. Для христианина не всё окрашено в розовый цвет. Вера должна быть сильной», — заявил Роа.

«Я попросил Бога дать мне возможность сыграть на чемпионате мира, и он дал мне это. Я попросил его дать мне шанс сыграть в Европе, и он тоже дал его мне. Я хочу выполнить свои обещания и уйти сейчас», — передавала слова аргентинского вратаря газета «Кларин».

Карлос объяснил журналистам на пресс-конференции, что главной причиной его ухода является то, что чаще всего ему приходится играть по субботам, а согласно религии, он не может этого делать. «Суббота является главной причиной, по которой я ухожу из профессионального футбола. Для народа Божьего и для тех, кто уважает его слово, это очень особенный день, и футбол не позволяет мне делать то, что я должен делать в этот день», — пояснил Роа.

Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

При этом футболист был глубоко убеждён, что новое тысячелетие ознаменуется концом света. Он принял решение завершить карьеру и вернуться в Аргентину, чтобы провести последние дни наедине с Богом. «В мире есть война, голод, чума, много нищеты, наводнения. Я могу заверить вас, что те люди, у которых нет духовной связи с Богом и той жизни, которую он хочет, будут в беде», — твердил уже бывший футболист.

Но конец света так и не наступил, а сам Роа провёл целый год в сельской глуши, постоянно читая Библию. Уже в 2000 году Карлос объявил о своём возвращении в футбол, при этом поставив одно условие.

Суббота без футбола и тяжёлая болезнь

«Мальорка» согласилась вновь взять аргентинского вратаря, но Роа заявил руководству, что по субботам выходить на поле он не будет. В сборную Аргентины вратаря больше не звали, а предложения со стороны больших европейских клубов уже не поступали, были только слухи об интересе.

Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

В интервью журналу Four Four Two Карлос Роа признался, что вернуть себе оптимальную форму было крайне тяжело. «Вернуться в форму было непросто. И пытаться вернуться на тот же уровень, которого я достиг в 1998 году, когда был на пике своей карьеры, казалось невозможным. Но я сражался очень упорно, и мне повезло, что я хорошо играл за «Мальорку». В какой-то момент в прессе появились сообщения, что я собираюсь присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Я стараюсь не обращать особого внимания на газеты, но этой информации нельзя было избежать. Спортивные СМИ твердили, что за меня «Мальорке» предложили 10 миллионов долларов, но официального предложения от «МЮ» никогда не поступало. Играть за них было бы огромным удовольствием, тем более что они тогда взяли требл», — рассказывал вратарь.

В 2002 году Роа стал футболистом испанского клуба «Альбасете», а по ходу сезона-2003/2004 у вратаря был диагностирован рак яичек. Карлосу пришлось снова приостановить карьеру, и после нескольких курсов химиотерапии ему удалось побороть болезнь. За это он, конечно же, благодарил Бога.

Фото: John Walton/EMPICS via Getty Images

«То, что я христианин, дало мне силы и веру для борьбы с раком. Я не могу описать это в деталях, потому что, чтобы понять это, нужно с этим жить. Это был худший период в моей жизни, но Бог подал мне знак, что я должен продолжать жить. Я чувствовал, что родился заново», — уверял Карлос Роа в интервью Four Four Two.

Уже после второго возвращения в футбол место вратаря в «Альбасете» прочно занял Мануэль Альмуния. Роа пришлось покинуть клуб и вернуться в Аргентину, в «Олимпо», где он и завершил карьеру в 2005 году.