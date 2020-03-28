Один играл в разноцветной форме, другого обвиняли в том, что он переписан на 12 лет.

Колоритные футболисты 90-х. Их запомнили не только за яркую внешность

Игроки в футболе запоминаются болельщикам не только своей игрой на поле, но и скандалами, оригинальными причёсками, модной одеждой и многими другими вещами. Дреды, красочная одежда, окрашивание волос появилось в футболе не в 21 веке, а ещё в 90-х. Ниже список самых колоритных футболистов последнего десятилетия XX века.

Карлос Вальдеррама

Колумбийский полузащитник большую часть своей карьеры провёл в национальном чемпионате и MLS. В Европе Вальдеррама оставил свой след только в «Монпелье», с которым стал обладателем Кубка Франции. С «Реалом» из Вальядолида успехов достичь Карлосу не удалось.

Свою прекрасную шевелюру капитан сборной Колумбии начал отращивать в возрасте 17 лет. Сейчас аналогичной причёской может похвастаться лишь Тахит Чонг из «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что Карлос не красил волосы, и вообще он — натуральный блондин.

Сам Вальдеррама помимо своей причёски известен прекрасным видением поля. В 1990 году на чемпионате мира в Италии Карлос вместе со сборной Колумбии вышел в 1/8 финала. Во время мундиаля в Италии стали продавать парики, копирующие причёску Карлоса. Результат в Италии до 2014 года оставался лучшим в истории сборной Колумбии на мировом первенстве.

С 2004 года Вальдеррама является ассистентом главного тренера в «Атлетико Хуниор». Свою карьеру Карлос закончил в возрасте 42 лет. В родном городе футболиста в Санта-Марте установлен памятник Вальдерраме. Колумбийцы считают Карлоса лучшим футболистом в истории сборной. Однажды ему даже предлагали баллотироваться в президенты страны, но футболист отказался, поскольку никак не связан с политической деятельностью.

Карлос Вальдеррама Фото: Stephen Dunn/ALLSPORT

Алекси Лалас

Американский защитник провёл за сборную США почти 100 матчей. В возрасте 22 лет Лалас мог подписать контракт с лондонским «Арсеналом», но судьба свела его с итальянской «Падовой», которая стала первым клубом игрока в карьере.

Рыжие волосы и борода игрока — первое, что бросалось в глаза любому болельщику. На самом деле Лалас мог не стать футболистом: ещё в детстве Алекси занимался хоккеем и был настолько перспективным игроком, что даже был задрафтован в хоккейной лиги Онтарио.

Лалас — разносторонний человек. Помимо футбола и хоккея, американец успел попробовать себя в киноиндустрии и снялся в 11 сериалах. После окончания карьеры успел поработать президентом и генеральным менеджером в таких клубах, как «Сан-Хосе Эртквейкс», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сейчас Лалас работает комментатором и аналитиком на американском телевидении.

Алекси Лалас Фото: Jamie Squire /Allsport

90-е – эпоха Sharp. Компания спонсировала «МЮ», а её видеомагнитофоны стоили как «Жигули» История сотрудничества великого «Юнайтед» с японской корпорацией.

Рене Игита

Рене Игита, тот самый вратарь, который отбивал мячи пятками в прыжке.

Также Игита забил за свою карьеру более 40 мячей, будучи голкипером. Вообще, Рене — необычный игрок для футбола. Помимо необычного умения отбивать мячи и сверхрезультативности Игита известен следующим:

· В финале кубка Либертадорес 1989 года в послематчевых пенальти отбил четыре удара из девяти.

· В 1990 году был признан лучшим футболистом Южной Америки.

· В 1992 году мог стать президентом Колумбии.

· Семь месяцев провел в тюрьме, из-за чего пропустил ЧМ-1994.

· В 2005 году перенёс пластическую операцию.

Сейчас Игита работает тренером вратарей в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Рене Игита Фото: Andy Lyons /Allsport

«Если говорят не выходить — не выходи!» Рене Игита вспомнил свой знаменитый ляп В карьере колумбийского вратаря было всё: «удар скорпиона», выходы из ворот и даже проблемы с законом.

Многие из вас знают его в лицо, но не знают его имени. Карьера Давидса сложилась намного успешнее тех, кто был до этого в списке. «Питбуль» поиграл в таких клубах, как «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Интер», «Тоттенхэм».

Футбольному миру Давидс запомнился игроком, который выходил на поле в специальных очках. Они необходимо были футболисту ввиду нарушения зрения (глаукомы). Вообще, Давидс — единственный игрок в мире, которому ФИФА разрешила выступать в очках. Благодаря очкам, дредам и физическим габаритам игрок получил много прозвищ: «Питбуль», «Пиранья», «Хищник», «Бульдог».

Эдгар становился трёхкратным чемпионом с «Аяксом» и с «Ювентусом». Также является обладателем Лиги чемпионов в 1995 году. Профессиональную карьеру завершил в 2013 году, после того как получил третью красную карточку в сезоне.

Эдгар Давидс Фото: Pete Norton/Getty Image

Хорхе Кампос

Кампос является одним из самых выдающихся футболистов Мексики. Только в составе национальной сборной вратарь сыграл 130 матчей и поучаствовал в трёх чемпионатах мира. Большую часть карьеры Хорхе провёл в родном клубе «УНАМ Пумас», которому посвятил больше 10 лет карьеры.

Сам Хорхе запомнился многим своим низким ростом (168 см) и разноцветной вратарской формой. Несмотря на столь продолжительную карьеру, Кампос так и не смог ничего выиграть со сборной. Но это не помешало вратарю становиться пять раз лучшим вратарём Мексики.

После окончания карьеры в 2004 году Кампос стал помощником Рикардо Лавольпе в сборной Мексике на чемпионате мира в Германии. Сейчас Кампос работает спортивным журналистом на мексиканском ТВ и владеет собственным бизнесом.

Хорхе Кампос Фото: BONGARTS/Lutz Bongarts

Друг выскочил из лифта, а он не успел. Трагическая судьба Анатолия Кожемякина Ему было отпущено на игру в футбол всего четыре года. Но болельщики помнят его до сих пор.

Тарибо Уэст

Нигериец с зелёными косичками мог к концу своей карьеры перебраться в Россию и составить конкуренцию по крутости причёски Вагнер Лаву, но этого не произошло.

Свою карьеру Уэст начал в родной стране, но уже в 19 лет перебрался во Францию. Уже в первом сезоне Тарибо здорово себя показал и в 1994 году сыграл на ЧМ.

Во время карьеры Уэста ходило много разговоров касательно возраста футболиста. В апреле 2013 года издание Football Italia опубликовало интервью, в котором экс-руководитель «Партизана», где нигериец провёл период с 2002 по 2004 год, заявил:



«Когда Тарибо переходил в наш клуб, ему было не 28 лет, как утверждал он сам, а 40. Мы узнали об этом спустя некоторое время, но не слишком сильно расстроились, потому что Уэст блестяще выступал за наш клуб».



В Италии ещё долго обсуждали возраст нигерийца, однако многие отказались верить этой информации.

Тарибо Уэст Фото: Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images

Всю свою игровую карьеру Баджо провёл на родине в Италии. Его длинная причёска получила название «божественный хвостик». Баджо — великий футболист: более 500 матчей и 300 голов в карьере, обладатель Золотого мяча, двухкратный чемпион Италии. Несмотря на частые травмы, итальянский нападающий успел поиграть за «Интер», «Ювентус», «Милан», «Болонью».

Но самое главное разочарование в карьере Роберто — незабитый пенальти в финале чемпионата мира 1994 года. Свою прощальную игру Баджо провёл против сборной Испании в 2004-м. После карьеры Роберто написал автобиографию, открыл собственный веб-сайт, а также получил тренерскую лицензию PRO, но пока карьеру тренера не начал.

Гуллит, в отличие от Тарибо Уэста, в Россию приехал — тренировать «Терек». Правда, уже без той самой причёски, которая напоминала львиную гриву. Именно фотография с этой стрижкой до сих пор стоит на аватарке в инстаграме у Гуллита.

Вообще, мода делать дреды появилась ещё в 70-х годах. Основоположником этой причёски стал регги-музыкант Боб Марли из Ямайки. На родине Боба Марли стали отращивать волосы ещё в 50-х. Одновременно с футболом Гуллит занимался музыкой, поэтому подражал ямайскому исполнителю. Со своими волосами Руд расстался только после окончания карьеры.

Большую часть своей игровой карьеры Руд провёл в Нидерландах и Италии. В 1987 году Гуллит стал обладателем Золотого мяча. Сейчас Руд является ассистентом главного тренера в сборной своей страны.

Руд Гуллит – о штанах Харина, славе Промеса и увольнении из «Терека» А ещё про посиделки с Петреску, голы Дасаеву и пугающие перелёты по России.

Руд Гуллит Фото: Allsport UK /Allsport

Игроки сборной Румынии на ЧМ-1998

В 1994 году сборная Румынии дошла до четвертьфинала на чемпионате мира в США. Это лучший успех в истории страны.

Через четыре года команда Хаджи очень хотела продлить победную серию, поэтому после побед над Англией и Колумбией на групповом этапе румыны решили перекрасить волосы в жёлтый цвет на удачу. Такую гениальную идею предложил Дан Петреску, позднее тренировавший не один клуб из России.

Увы, для сборной Румынии это обернулось провалом. После смены имиджы сборная сыграла вничью с Тунисом, а на стадии 1/8 финала уступили хорватам.

Сборная Румынии Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

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