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Пятилетний фанат «Лидса» написал письмо в «Брайтон» с просьбой продать любимого футболиста

Мальчик предложил деньги из копилки ради игрока
Дмитрий Росип
Пятилетний мальчик предложил все деньги из копилки ради трансфера любимого игрока
Владелец клуба ему ответил! Трогательная история из Англии.
Футбол / Англия 0

Пятилетний Дэниэл Отен, возможно, самый юный болельщик английского «Лидса», отправил письмо в «Брайтон» с необычной просьбой: продать в его любимый клуб защитника Бена Уайта. Последний сейчас выступает за клуб из Лидса на правах аренды. Игра Уайта так впечатлила мальчика, что он решил сделать всё, лишь бы 22-летний защитник стал выступать за его любимый клуб.

15 фунтов за футболиста и ответ «Брайтона»

Дэниэл готов отдать все свои карманные деньги. В письме он даже указал точную сумму.

«Дорогой Пол (Пол Барбер – исполнительный директор «Брайтона». — Прим. “Чемпионата”), мне пять лет, и я болею за «Лидс». Я пишу это письмо, чтобы рассказать о вашем игроке, который выступает в аренде в моем клубе. Это мой любимый футболист, его зовут Бен Уайт. Если это возможно, можем ли мы его выкупить в конце сезона? Я посчитал все деньги в своей копилке, у меня есть £ 15,07, если это поможет», — написал пятилетний мальчик.

Ответ «Брайтона» не заставил себя долго ждать. Исполнительный директор Пол Барбер отметил, что в будущем мальчик может стать хорошим скаутом.

«Спасибо за твоё письмо с пожеланием помочь своему любимому клубу купить нашего игрока. Здорово, что ты предлагаешь свои деньги ради помощи «Лидсу», и ты явно хорошо разбираешься в молодых талантах. Возможно, скаутинг может стать твоей будущей работой! Мы уделили твоему предложению серьёзное внимание, которое оно заслуживает, но мы знаем, что наш тренер и технический директор считают Бена очень важным футболистом, поэтому, боюсь, мы не сможем продать Бена в «Лидс» летом.

Ещё раз спасибо за письмо, желаем тебе, твоей семье и всем сотрудникам «Лидса» всего наилучшего. Надеемся, скоро мы снова будем играть в футбол», — говорится в заявлении «Брайтона».

В “Твиттере” под постом «Брайтона» комментарий оставил итальянский бизнесмен и владелец «Лидса» Андреа Радриццани. Он похвалил мальчика и не исключил, что клуб сможет вернуться к покупке Уайта.

«Отличная работа, Дэниел! Ты можешь присоединиться к клубу и помочь Виктору Орте (спортивный директор «Лидс Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») после окончания школы. Мы дополним твоё предложение по Бену и вернёмся к мистеру Барберу», — написал итальянец.

В этом сезоне 22-летний защитник Бен Уайт провёл за «Лидс» 37 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 млн евро.

Реакция фанатов

Пользователи “Твиттера” начали шутить по поводу стоимости футболиста.

«Понятно, что это только начало переговоров. Но я думаю, что он (владелец «Лидса») должен вернуться с предложением в 17 фунтов».

«Какое бы предложение вы ни сделали, пожалуйста, убедитесь, что в конце концов он стоит 15,07 фунта стерлингов...»

Некоторые фанаты решили помочь Дэниэлу, начав предлагать деньги на покупку Уайта.

«Люблю такое. Это действительно заставило меня улыбнуться. Молодец, Радриццани. И Дэниелу спасибо за то, что он привнёс немного радости… У меня также есть 8,17 фунта стерлингов, которые я с удовольствием отдам Бену».

«Я готов соответствовать предложению Дэниела, так что в сумме это 30,14 фунта, у нас есть ещё?» Тут же стали подключаться и другие фанаты, каждый раз увеличивая сумму на 15,07 фунта. До более крупных “взносов” дело не дошло.

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