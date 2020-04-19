Пятилетний мальчик предложил все деньги из копилки ради трансфера любимого игрока

Пятилетний Дэниэл Отен, возможно, самый юный болельщик английского «Лидса», отправил письмо в «Брайтон» с необычной просьбой: продать в его любимый клуб защитника Бена Уайта. Последний сейчас выступает за клуб из Лидса на правах аренды. Игра Уайта так впечатлила мальчика, что он решил сделать всё, лишь бы 22-летний защитник стал выступать за его любимый клуб.

15 фунтов за футболиста и ответ «Брайтона»

Дэниэл готов отдать все свои карманные деньги. В письме он даже указал точную сумму.

«Дорогой Пол (Пол Барбер – исполнительный директор «Брайтона». — Прим. “Чемпионата”), мне пять лет, и я болею за «Лидс». Я пишу это письмо, чтобы рассказать о вашем игроке, который выступает в аренде в моем клубе. Это мой любимый футболист, его зовут Бен Уайт. Если это возможно, можем ли мы его выкупить в конце сезона? Я посчитал все деньги в своей копилке, у меня есть £ 15,07, если это поможет», — написал пятилетний мальчик.

Ответ «Брайтона» не заставил себя долго ждать. Исполнительный директор Пол Барбер отметил, что в будущем мальчик может стать хорошим скаутом.

«Спасибо за твоё письмо с пожеланием помочь своему любимому клубу купить нашего игрока. Здорово, что ты предлагаешь свои деньги ради помощи «Лидсу», и ты явно хорошо разбираешься в молодых талантах. Возможно, скаутинг может стать твоей будущей работой! Мы уделили твоему предложению серьёзное внимание, которое оно заслуживает, но мы знаем, что наш тренер и технический директор считают Бена очень важным футболистом, поэтому, боюсь, мы не сможем продать Бена в «Лидс» летом.

Ещё раз спасибо за письмо, желаем тебе, твоей семье и всем сотрудникам «Лидса» всего наилучшего. Надеемся, скоро мы снова будем играть в футбол», — говорится в заявлении «Брайтона».

В “Твиттере” под постом «Брайтона» комментарий оставил итальянский бизнесмен и владелец «Лидса» Андреа Радриццани. Он похвалил мальчика и не исключил, что клуб сможет вернуться к покупке Уайта.

«Отличная работа, Дэниел! Ты можешь присоединиться к клубу и помочь Виктору Орте (спортивный директор «Лидс Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») после окончания школы. Мы дополним твоё предложение по Бену и вернёмся к мистеру Барберу», — написал итальянец.

В этом сезоне 22-летний защитник Бен Уайт провёл за «Лидс» 37 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 млн евро.

Реакция фанатов

Пользователи “Твиттера” начали шутить по поводу стоимости футболиста.

«Понятно, что это только начало переговоров. Но я думаю, что он (владелец «Лидса») должен вернуться с предложением в 17 фунтов».

«Какое бы предложение вы ни сделали, пожалуйста, убедитесь, что в конце концов он стоит 15,07 фунта стерлингов...»

Некоторые фанаты решили помочь Дэниэлу, начав предлагать деньги на покупку Уайта.

«Люблю такое. Это действительно заставило меня улыбнуться. Молодец, Радриццани. И Дэниелу спасибо за то, что он привнёс немного радости… У меня также есть 8,17 фунта стерлингов, которые я с удовольствием отдам Бену».

«Я готов соответствовать предложению Дэниела, так что в сумме это 30,14 фунта, у нас есть ещё?» Тут же стали подключаться и другие фанаты, каждый раз увеличивая сумму на 15,07 фунта. До более крупных “взносов” дело не дошло.