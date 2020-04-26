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Легионеры чемпионата России по футболу: тест — угадай их по имени

Тест. Угадай легионера РПЛ по имени
«Чемпионат»
Тест. Угадай легионера РПЛ по имени
Ещё одна проверка на знание истории нашего футбола.
Футбол / РПЛ 0

Продолжаем серию тестов, посвящённых истории российского футбола. На этот раз ваша задача — вспомнить легионеров, которые защищали (а некоторые до сих пор защищают) цвета наших клубов.
Всё просто: мы пишем имя — вы угадываете фамилию.

Тест. Угадай тренера РПЛ по клубам, которые он тренировал
Об игроках вы что-то помните. А как хорошо вы знаете тех, кто ими руководит?

В этом тесте мы загадывали фамилии легионеров исключительно из дальнего зарубежья. В большинстве случаев варианты ответов подбирали из одной и той же страны. Но мы всё-таки надеемся, что вы справитесь с этой задачей и отгадаете максимальное число футболистов. В общем, как обычно, желаем вам удачи!

А начнём наш тест мы, конечно же, со «Спартака». Кстати, вы же не забыли, что 18 апреля легендарный московский клуб праздновал день рождения, чему был посвящён другой наш тест?

«Спартаку» — 98 лет. Что вы знаете о его истории?
Новый тест от «Чемпионата».

Поехали!

Пройти тест можно по ссылке.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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