Тест. Угадай легионера РПЛ по имени
Ещё одна проверка на знание истории нашего футбола.
Продолжаем серию тестов, посвящённых истории российского футбола. На этот раз ваша задача — вспомнить легионеров, которые защищали (а некоторые до сих пор защищают) цвета наших клубов.
Всё просто: мы пишем имя — вы угадываете фамилию.
Тест. Угадай тренера РПЛ по клубам, которые он тренировал
Об игроках вы что-то помните. А как хорошо вы знаете тех, кто ими руководит?
В этом тесте мы загадывали фамилии легионеров исключительно из дальнего зарубежья. В большинстве случаев варианты ответов подбирали из одной и той же страны. Но мы всё-таки надеемся, что вы справитесь с этой задачей и отгадаете максимальное число футболистов. В общем, как обычно, желаем вам удачи!
А начнём наш тест мы, конечно же, со «Спартака». Кстати, вы же не забыли, что 18 апреля легендарный московский клуб праздновал день рождения, чему был посвящён другой наш тест?
«Спартаку» — 98 лет. Что вы знаете о его истории?
Новый тест от «Чемпионата».
Поехали!
Пройти тест можно по ссылке.
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