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Что вы знаете об истории «Спартака», тест

Тест. Что вы знаете об истории «Спартака»
«Чемпионат»
«Спартаку» — 98 лет. Что вы знаете о его истории?
Новый тест от «Чемпионата».
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» предлагает вам вспомнить историю московского «Спартака». В данном тесте будут вопросы, как о советском периоде, так и о более известном для большинства читателей российском. Подсчитаем чемпионские титулы красно-белых, выделим неудачи тренеров и достижения бомбардиров, вернёмся к лучшим выступлениям «народной команды» на международной арене. Почти 30 лет назад, в марте 1991-го «Спартак» сыграл в полуфинале Кубка чемпионов! Выбил по пути «Наполи» с Диего Марадоной и великий «Реал». Сейчас просто невозможно представить, чтобы какой-то из российских клубов претендовал на победу в ЛЧ. Красно-белые же были близки к трофею, но проиграли… Кому? А вот на этот вопрос вы как раз сами должны ответить, пройдя наш тест.

Пройти тест можно по ссылке.

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