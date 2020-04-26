Как сейчас выглядят футболисты сборной СССР, выигравшие золото Олимпиады-1988

Продолжаем вспоминать героев минувших лет. Ранее мы писали о футболистах ЦСКА, сенсационно выбивших «Барселону» из Лиги чемпионов. Теперь вспомним триумфаторов Олимпийских игр 1988 года.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, сенсационно выбившие «Барселону» из ЛЧ в 1992 году Один работает водителем автобуса, другой — на заводе. Жизнь после футбола сложилась не у всех.

В Сеуле сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца добралась до финала, в котором благодаря легендарному голу Юрия Савичева в дополнительное время сумела обыграть звёздную Бразилию. Рассказываем, как сложилась судьба футболистов и тренеров нашей команды.

Футболисты сборной СССР Фото: Getty Images

Дмитрий Харин

Тогда: вратарь сборной СССР, 20 лет



Сейчас: тренер вратарей «Хемел Хемпстед Таун», 51 год

Фото: Из личного архива Дмитрий Харина

Харин очень недолго оставался в СССР после победной Олимпиады. С 1992-го у вратаря был длительный поход по британским лигам. Особняком стоит период в «Челси», за который вратарь провёл более 100 матчей. Закончив играть в 2004-м, Харин стал тренером вратарей английского «Лутон Таун», чуть позже помогал Тедди Шерингему в тренерском штабе «Стивениджа». До высших лиг пока добраться не вышло — Дмитрий тренирует вратарей в «Хемел Хемпстед Таун». Это полупрофессиональный клуб.

Сергей Горлукович

Тогда: защитник сборной СССР, 26 лет



Сейчас: футбольный эксперт, 58 лет

Фото: Getty Images

В отличие от голкипера, после отъезда за рубеж («Боруссия», «Байер») вернулся домой. С тех пор взял несколько титулов в России и получил опыт выступления в Армении. Новую жизнь Горлукович начинал в «Спартаке» (селекционером), но чуть позже захотел самостоятельности и возглавлял целый ряд клубов. Последним был «Сочи» — ещё в 2014-м. Теперь Сергей даёт огненные комментарии по событиям в российском футболе и делится с болельщиками байками из своего богатого прошлого.

Гела Кеташвили

Тогда: защитник сборной СССР, 23 года



Сейчас: вице-президент Объединения ветеранов грузинского футбола, 54 года

Фото: Getty Images / fcdinamo.ge

Так и не смог покинуть родную Грузию из-за угроз местных националистов. С футболом пришлось закончить после страшной аварии. Гела не только растерял форму, но и мог перестать ходить. Кеташвили подался в гаишники и дослужился до руководителя отдела. Должность покинул со скандалом — считает, что его убрали из-за несогласия с политикой Саакашвили. В 2015 году стал вице-президентом Объединения ветеранов грузинского футбола. Медаль Олимпиады отдал в Фонд помощи беженцам из Абхазии, но её попытались вывезти за границу, и Кеташвили получил её обратно.

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Евгений Яровенко

Тогда: защитник сборной СССР, 25 лет



Сейчас: без работы, 56 лет

Фото: rusteam.permian.ru / mfcmetalurg.com

После распада СССР почти не играл в России, а большую часть карьеры провёл на Украине. То же касается периода, когда он стал тренером. С середины 2000-х работал в Казахстане, возглавлял местную «молодёжку». Затем Яровенко занимал должность главного тренера казахстанского «Тараза», а с июня 2018 года работал в тренерском штабе Олега Тарана в запорожском «Металлурге». Украинский тренер не смог вывести клуб в Первую лигу и летом 2019 года подал в отставку. Вместе с ним ушёл и Яровенко.

Виктор Лосев

Тогда: защитник сборной СССР, 29 лет



Сейчас: без работы, 61 год

Фото: РИА Новости / murom.ru

Капитан победителей Олимпиады-1988 почти всю карьеру провёл в «Факеле», «Торпедо» и «Динамо». В Воронеж он вернулся в роли тренера, а позднее помогал Бородюку в молодёжной сборной России. Последним клубом тренера Лосева стала «Уфа», которую он покинул в 2015-м. Какое-то время консультировал Тульскую академию футбола, а потом воссоединился с Бородюком в сборной Казахстана. Последние два года наслаждается жизнью вне футбола, но всё ещё полон желания продолжить карьеру тренера.

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Алексей Михайличенко

Тогда: полузащитник сборной СССР, 25 лет



Сейчас: главный тренер «Динамо» Киев, 57 лет

Фото: РИА Новости / fcdynamo.kiev.ua

Единственный в том составе, кто выиграл ещё и серебряные медали Евро-1988. Воспитанник украинского футбола несколько раз номинировался на «Золотой мяч», а карьеру игрока провёл всего в трёх клубах — киевском «Динамо», «Сампдории» и «Рейнджерс». С каждым становился чемпионом. Затем дважды выигрывал чемпионство на Украине в качестве главного тренера «Динамо» Киев и выводил молодёжную сборную Украины в финал чемпионата Европы, после чего тренировал первую команду страны. Вернувшись в «Динамо», Михайличенко работал и директором, и спортивным директором и тренером родного клуба. В 2019 году его вновь назначили главным тренером киевлян.

Евгений Кузнецов

Тогда: полузащитник сборной СССР, 27 лет



Сейчас: тренер юношеских команд в Швеции, 58 лет

Фото: ФК «Спартак»

Как ни странно, большую часть карьеры провёл в Швеции. Покинув «Спартак» после сезона-1989, в Россию он вернулся лишь на один сезон — в «Локомотив» (в 1995-м). Тренерскую карьеру тоже начинал на родине Ибрагимовича, но в 2004-м возглавлял «Анжи». Позднее ходили слухи, что Кузнецов может стать тренером родного «Шинника», но не срослось. Евгений так и остался в Швеции, где наставляет юных футболистов.

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Арминас Нарбековас

Тогда: нападающий сборной СССР, 23 года



Сейчас: владелец футбольной академии в Литве, 55 лет

Фото: lff.lt

Если бы не то золото, можно было бы сказать, что Арминаса с Россией связывают лишь десяток матчей за сборную СССР и чуть больше за «Локо». Всю свою жизнь литовец с русским отцом прожил в Литве и Австрии. Отложив бутсы, Арминас не стал ничего менять в жизни и возглавил австрийский «Гросвайкерсдорф», в котором доигрывал. На родине был президентом «Жальгириса» и тренировал молодёжную сборную Литвы. В 2016-м открыл там собственную футбольную академию, которой занимается последние годы.

Владимир Татарчук

Тогда: 22 года, полузащитник сборной СССР



Сейчас: без работы, 53 года

Фото: РИА Новости

Имеет в своём резюме внушительный список клубов. Особенно примечательно, что в нём есть даже команда из Саудовской Аравии. Ветеран ЦСКА тренировал в школе «армейцев», но очень давно. В 2013-м Владимиру поставили страшный диагноз — рак, в какой-то момент бывший футболист похудел до 54 кг. После химиотерапии наступила ремиссия, и Татарчук проводил много времени, не вставая с кровати. Болельщики помнят своего героя и собрали деньги на несколько операций. О своей нынешней жизни и ярком прошлом Владимир рассказал «Чемпионату».

«В раздевалку зашёл Колосков с ящиком шампанского: «А тебя, Татарчук, оштрафуем» 30 лет назад его удалили с поля в финале Олимпиады, а через четверть века врачи поставили страшный диагноз.

Игорь Добровольский

Тогда: полузащитник сборной СССР, 21 год

Сейчас: главный тренер «Динамо-Авто», 52 года

Фото: РИА Новости / Getty Images

Автор первого гола в финале с бразильцами в итоге стал лучшим советским бомбардиром Олимпиады-88 вместе с Алексеем Михайличенко. Покинув «Динамо», как и большинство футболистов той сборной, играл за рубежом. В 1993-м в составе «Марселя» Добровольский выиграл Лигу чемпионов, тем же летом на год вернулся в «Динамо». Закончил играть в Молдавии, где осел на долгие годы: несколько раз возглавлял местную сборную. Сейчас тренирует тираспольский клуб «Динамо-Авто».

Владимир Лютый

Тогда: нападающий сборной СССР, 26 лет



Сейчас: тренер молодёжной команды «Ганзы», 58 лет

Фото: РИА Новости

В конце 80-х уехал в Германию, играл в местных клубах и остался жить в этой стране. В Россию приезжал лишь тренером — состоял в тренерском штабе Бышовца в «Локомотиве» и исполнял обязанности главного в «Ростове». После — уехал в Румынию и катался по ближнему зарубежью.



С 2018 года тренирует молодёжку немецкой «Ганзы». Говорят, помимо футбола Лютый занимается бизнесом.

Игорь Скляров

Тогда: защитник сборной СССР, 22 года



Сейчас: совладелец детской футбольной школы в США, 53 года

Фото: РИА Новости

В довольно раннем возрасте (26 лет) получил травму «крестов», после которой так и не смог вернуться на высший уровень. В 2001-м вместе с женой, чемпионкой мира по спортивной гимнастике Натальей Юрченко, уехал в США. Там тренировал детей и со временем стал совладельцем футбольной школы (жена тоже открыла школу — по гимнастике). В 2009-м попытался закрепиться в российском футболе, став спортивным директором «Сибири», но этот период продлился всего около двух лет. Затем вернулся в Америку.

Юрий Савичев

Тогда: нападающий сборной СССР, 23 года



Сейчас: ремонтирует медицинские аппараты в Германии, 55 лет

Особенный интерес по понятным причинам вызывает судьба Юрия Савичева. Уехав из СССР, автор золотого гола в финале ОИ почти 10 лет играл в Германии. Там же начал карьеру тренера. Его последним клубом был «Пиннеберг», который Савичев покинул в 2015-м, спустя месяц после назначения. Сейчас Юрий работает в немецкой клинике — чинит медицинские аппараты. Распрощаться с футболом он решил ради стабильности.

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Арвидас Янонис

Тогда: защитник сборной СССР, 26 лет



Сейчас: работает на заводе по производству вагонов для скоростных поездов, 58 лет

Фото: sportas.info

После ухода из «Жальгириса», за который Янонис отыграл 13 лет, он провёл сезон в московском «Локомотиве». Затем переехал в Австрию. Там выступал за «Санкт-Пёльтен» и клубы из низших лиг. Завершив карьеру, Арвидас не стал возвращаться на родину. В Австрии он начал работать в корпорации, производящей вагоны для поездов метрополитена. Сейчас по словам его бывшего партнёра по сборной СССР Алексея Прудникова, Янонис вставляет окна в скоростные поезда, похожие на российские «Ласточки».

Алексей Чередник

Тогда: защитник сборной СССР, 28 лет



Сейчас: селекционер донецкого «Шахтёра», 59 лет

Фото: Getty Images

Спустя два года после окончания Олимпиады Алексея Чередника из «Днепра» забрал «Саутгемптон». В Англии защитник провёл три года, но толком заиграть так и не сумел. Вернувшись на Украину, Алексей доигрывал в «Черноморце», «Металлурге» и «Кривбассе». Завершив карьеру, Чередник получил небольшой опыт тренерской работы — в «Кривбассе» и запорожском «Торпедо», а затем стал тренером-селекционером. С 2001 года он ищет молодые таланты для донецкого «Шахтёра».

Сергей Фокин

Тогда: защитник сборной СССР, 27 лет



Сейчас: специалист по сборке агрегатов автомобилей на заводе «Фольксваген», 58 лет

Фото: Из личного архива Сергея Фокина

Отыграв 9 лет за ЦСКА, Фокин перебрался в Германию. Там защитник провёл 7 сезонов за «Айнтрахт» и завершил карьеру. Решив не возвращаться в Россию, он отучился на токаря, а затем сменил профиль. Окончил специальные курсы и устроился на завод «Фольксваген», где трудится до сих пор — специалистом по сборке агрегатов автомобиля в филиале, который специализируется на сборке рулевого управления.

Игорь Пономарёв

Тогда: полузащитник сборной СССР, 28 лет



Сейчася: член наблюдательного совета клуба «Сабах», 60 лет

Фото: sabahfc.az

Вернувшись из Сеула, Игорь Пономарёв перешёл из родного «Нефтчи» в «Норрчёпинг». В шведском клубе полузащитник провёл всего год и затем завершил карьеру. Оставшись в Швеции, бывший футболист предпринял попытку запустить свой бизнес, но она оказалась неудачной. Тогда Пономарёв решил вернуться в футбол. Сначала специалист тренировал шведские клубы из низших лиг, а затем получил серьёзный шанс проявить себя, став главным тренером сборной Азербайджана. Не добившись серьёзных успехов, вскоре он покинул сборную и подписал контракт со шведской «Сюрианской». Затем работал в «Карабах-Азерсун», «Машуке», «Хазар-Ленкорань» и азербайджанском «Сабахе», в котором до сих пор является членом наблюдательного совета.

Александр Бородюк

Тогда: нападающий сборной СССР, 25 лет



Сейчас: без работы, 57 лет

Фото: РИА Новости

Уехав в Германию из «Динамо», Бородюк феноменально провёл первые два сезона в «Шальке» — форвард регулярно забивал и входил в тройку лучших футболистов чемпионата. Однако после прихода тренера Йорга Бергера престал попадать в основной состав и был вынужден уйти. Во «Фрайбурге» и «Ганновере 96» у нападающего не задалось, поэтому вскоре он вернулся в Россию, где доигрывал в «Локомотиве», «Торпедо-ЗИЛ» и «Крыльях». На тренерском поприще Бородюк запомнился в первую очередь по работе в сборной России вместе с Хиддинком и затем Адвокатом. Также в 2006 году он тренировал молодёжную сборную России и главную национальную команду. Последним серьёзным успехом Бородюка был выход в Премьер-лигу вместе с «Торпедо». Затем тренер неудачно отработал с «Кайратом», а в 2017 году провалил со сборной Казахстана отбор к ЧМ-2018, проиграв 6 матчей из 7. С 2018 года Александр Бородюк без работы. Тренер очень хочет вернуться в футбол, но пока интересных предложений ему не поступало.

Анатолий Бышовец

Тогда: главный тренер сборной СССР, 42 года



Сейчас: футбольный эксперт, 74 года

Фото: РИА Новости / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренер, свозивший команду на аудиенцию с папой римским перед той Олимпиадой, до сих пор у многих ассоциируется с этой победой. Кто-то говорит, что она осталась чуть ли не единственным успехом в его карьере, но это не совсем так. Помимо Кубка России с «Локомотивом» Бышовец выиграл тренером бронзу чемпионата СССР с «Динамо» и серебро чемпионата Украины с «Шахтёром». Кроме того, возглавлял сборную Южной Кореи и португальский «Маритиму». Сейчас Анатолий Фёдорович — уважаемый эксперт и часто высказывается по различным вопросам в российском футболе.

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Гаджи Гаджиев

Тогда: тренер сборной СССР, 42 года



Сейчас: президент клуба «Махачкала», 74 года

Фото: Getty Images / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После Олимпиады Гаджиев сделал славную карьеру. Несколько лет он проработал в молодёжной сборной России и год в главной национальной команде, занял четвертое место в Премьер-лиге с «Анжи», взял бронзу чемпионата с «Крыльями Советов» и финишировал на пятой строчке РПЛ с «Сатурном». Гаджиев также тренировал «Волгу», а последним клубом в его карьере стал «Амкар». Сейчас бывший тренер занимает должность президента клуба «Махачкала», выступающего в ПФЛ.

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Владимир Сальков

Тогда: тренер сборной СССР, 51 год



Сейчас: на пенсии, 83 года

Фото: rotor-volgograd.ru

Прежде чем завершить тренерскую карьеру, Владимир Сальков работал со сборной СССР и СНГ, «Ротором», донецким «Шахтёром» и сборной Узбекистана. Затем он занял должность спортивного директора ЦСКА. Именно Сальков в своё время присмотрел для московского клуба Жо и Алана Дзагоева. В последние годы работы в ЦСКА Владимир Максимович был советником у Евгения Гинера.

Вадим Тищенко

Тогда: полузащитник сборной СССР, 25 лет



Умер в 2015 году, в возрасте 52 лет

Фото: ua-football.com

Вадим Тищенко не участвовал в олимпийском турнире, но не рассказать о его трагической судьбе мы не могли. Перед Олимпиадой-1988 Тищенко получил страшную травму — соперник влетел ему в опорную ногу. Полузащитник рисковал не только пропустить игры в Сеуле, но и получить инвалидность. Тем не менее Тищенко всё-таки смог восстановиться и вернуться в футбол. В Сеул, он, конечно, не поехал, но золотую медаль получил — тренерский штаб сборной СССР оставил полузащитника в заявке. В «Днепре» футболист дослужился до капитанской повязки, а затем переехал в Израиль, где в местном «Хапоэле» в 31 год завершил карьеру. Вернувшись на родину, Тищенко начал работать тренером в «Днепре». Затем тренировал «Кривбасс-2» и «Кривбасс», после чего вернулся в «Днепр». Родному клубу он посвятил последние годы жизни. Сначала работал в «Днепре» тренером, а с 2011 года занимал должность спортивного директора. 14 декабря 2015 года Вадим Тищенко скоропостижно скончался в Днепропетровске. Причину смерти тогда не называли, но поговаривают, всему виной сердечный приступ.

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Алексей Прудников

Тогда: вратарь сборной СССР, 28 лет



Сейчас: без работы, 60 лет

Фото: fcdynamo.ru

Алексей Прудников тоже не провёл ни одного матча в Сеуле. Будучи сменщиком Дмитрия Харина, он так не получил шанса выйти на поле. Прежде чем завершить свою карьеру, голкипер успел поиграть в Югославии, Чехии, Финляндии и даже Южной Корее — в клубе «Чонбук Хёндэ Моторс» из города Чонджу Алексей был играющим тренером. В начале нулевых Прудников вернулся в Россию и стал тренером вратарей в «Спартаке». Затем попробовал себя в роли спортивного директора литовской «Ветры» и директора любительского московского клуба «Серп и Молот». Потом год проработал тренером голкиперов в «Крыльях Советов», а спустя пять лет занял ту же должность в казахстанском «Окжетпесе». Сейчас Прудников отдыхает от футбола, путешествует и ежегодно проводит мастер-классы с Аркадием Белым (бывшим игроком в мини-футбол) на Камчатке.