История странной афёры. Футболист-любитель продал себя в клуб АПЛ одним телефонным звонком

— Мистер Грэм Сунесс? Это Джордж Веа. Хочу вам предложить одного талантливого футболиста. Его зовут Али Диа, он мой двоюродный брат, совсем недавно он не договорился по контракту с «ПСЖ» и сейчас без клуба. Интересно?

С такого телефонного звонка началась история одного из самых грандиозных обманов в истории АПЛ. Дело в том, что звонил Сунессу не Веа, действующий на тот момент обладатель «Золотого мяча» и будущий президент Либерии. Звонил главному тренеру «Саутгемптона» сам Али Диа, футболист-любитель, выступавший на тот момент за полупрофессиональный клуб.

После звонка от якобы Веа, Сунесс согласился взглянуть на игрока и пригласил его на просмотр. После нескольких тренировок с основой «Саутгемптона» руководство предложило игроку подписать контракт на один месяц. Сенегалец, конечно же, согласился.

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Перед матчем 14-го тура АПЛ против «Лидс Юнайтед» Сунесс неожиданно для всех включил в заявку в качестве запасного игрока новичка Диа. На тот момент, «Саутгемптон» испытывал проблему с нападающими из-за большого количества травмированных. Поэтому на игру тренеру пришлось выпускать на позицию форварда полузащитника Мэтта Ле Тиссье. Никто и не подозревал, что спустя полчаса он получит травму икроножной мышцы, а на поле вместо него под 33 номером выйдет никому неизвестный сенегальский футболист-любитель. Но пребывание Диа на стадионе «Сент-Мэрис» вышло недолгим. Уже спустя 53 минуты Сунесс убрал игрока с поля, а после матча «Саутгемптон» расторг с ним контракт.

Буквально на днях издание ESPN составило список худших трансферов АПЛ. Али Диа занял в нём первое место.

Рейтинг худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN:



1. Али Диа («Блайт Спартанс» — «Саутгемптон», 1996 год)

2. Дэниэл Дринкуотер («Лестер Сити» — «Челси», 2017)

3. Рикардо Альварес («Интер» — «Сандерленд», 2015)

4. Бошко Балабан («Динамо» (Загреб) — «Астон Вилла», 2001)

5. Адриан Муту («Парма» — «Челси», 2003)

6. Пабло Освальдо («Рома» — «Саутгемптон», 2013)

7. Андрей Шевченко («Милан» — «Челси», 2006)

8. Томас Бролин («Парма» — «Лидс», 1995)

9. Винстон Богард («Барселона» — «Челси», 2000)

10. Марио Балотелли («Милан» — «Ливерпуль», 2014). 1. Али Диа («Блайт Спартанс» — «Саутгемптон», 1996 год)2. Дэниэл Дринкуотер («Лестер Сити» — «Челси», 2017)3. Рикардо Альварес («Интер» — «Сандерленд», 2015)4. Бошко Балабан («Динамо» (Загреб) — «Астон Вилла», 2001)5. Адриан Муту («Парма» — «Челси», 2003)6. Пабло Освальдо («Рома» — «Саутгемптон», 2013)7. Андрей Шевченко («Милан» — «Челси», 2006)8. Томас Бролин («Парма» — «Лидс», 1995)9. Винстон Богард («Барселона» — «Челси», 2000)10. Марио Балотелли («Милан» — «Ливерпуль», 2014).

Али с детства мечтал стать профессиональным футболистом

Диа родился в Дакаре в далеко не самой бедной сенегальской семье. Его отец был дипломатом, работавшим в посольстве в Париже, а мать трудилась учительницей в средней школе. Для матери было особенно важно, чтобы её сын Али получил хорошее образование. Но Диа с ранних лет мечтал стать футболистом и даже прогуливал школу, чтобы поиграть в футбол.

В 1987 году родители отправили его на учёбу в Париж в надежде, что сын выучится и получит высшее образование. Но сенегалец совмещал учёбу в университете с играми за любительские футбольные клубы. К тому же Диа всех убеждал в том, что с 1987-го по 1988-й играл за «ПСЖ» и даже выигрывал с клубом Кубок Парижа.

Диа продолжил выступать за французские любительские и полупрофессиональные клубы, а в 1994 году познакомился с африканским агентом Баширом Сулеманом. Спустя год Али уехал в Финляндию. Впрочем, там он надолго не задержался, проведя за два финских клуба, «ФиннПа» и «ПК-35», чуть менее десятка игр. А перед тем, как оказаться в Англии, сенегалец сыграл несколько матчей за немецкий клуб «Любек», который на тот момент выступал во Второй Бундеслиге.

«Я понял, что он безнадёжен в первые десять минут его пребывания на поле»

В своей единственной игре в АПЛ против «Лидса» Али за 53 минуты нанёс один опасный удар по воротам, но, в основном бегал за мячом в попытке отобрать его у соперников. Диа постоянно терял свою позицию на поле и со стороны выглядел максимально неуклюже. Сунесс не выдержал и заменил его на 85-й минуте. «Лидс» тогда уже вёл 1:0, а в самой концовке встречи «Саутгемптон» пропустил второй мяч.

Сразу же после матча контракт с Диа был расторгнут, а легенда «Саутгемптона» Мэттью Ле Тиссье удивлялся, как с таким футболистом вообще удалось подписать соглашение, сравнив его с персонажем мультфильма Уолта Диснея Бэмби.

«Он бегал по полю, как Бэмби по льду. Это было то ещё зрелище. Похоже, он вообще не понимал, что делать на поле. Я даже не знаю, владел ли он английским, мы с ним ни разу не говорили», — подытожил Ле Тиссье.

К Сунессу было огромное внимание со стороны британских СМИ, которые жаждали узнать детали перехода Диа в стан «Саутгемптона». Во время одного из телевизионных интервью шотландский тренер рассказал про тот самый звонок от якобы Джорджа Веа.

«Мы сказали: «окей, пусть приедет, мы на него взглянем. Пусть потренируется с нами неделю или около того, и мы решим». Когда футболист такого калибра дает вам рекомендацию, вы садитесь и записываете, что он вам говорит», — сказал Сунесс.

При этом шотландский тренер заявил, что сразу понял, насколько бесполезен был сенегалец, но из-за огромного количества травмированных футболистов ему пришлось выпустить на поле Диа, который на скамейке запасных был единственным нападающим.

«Истории о том, что нас развели, — полнейшая чушь. Я понял, что он безнадёжен в первые десять минут его пребывания на поле. Чего уж там, я понял это, как только этот парень присоединился к команде. Но у меня не было выбора», — твердил Сунесс.

Несмотря на такой провальный трансфер, футболки с фамилией Диа на спине пользовались спросом среди болельщиков «святых». «Саутгемптон» продавал их даже после ухода футболиста, а в 2016 году джерси с его именем можно было купить в клубном магазине за 80 фунтов стерлингов.

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Диа всё же получил высшее образование и стал работать финансовым консультантом в банке

После ухода из «Саутгемптона» сенегалец сыграл несколько матчей в клубе пятого английского дивизиона «Гейтсхед», а потом таинственно исчез. Журналисты пытались выяснить, куда же делся африканский аферист, который убеждал всех в своём профессионализме. Сам Джордж Веа заявил, что не знает, кто такой Али Диа. А вот мать сенегальского футболиста была другого мнения. Она рассказала, что либериец был другом её дочери Софи, а Али знаком с Веа как раз через свою сестру и даже несколько раз общался с обладателем «Золотого мяча» 1995 года.

По словам матери, после ухода из футбола Диа получил высшее образование, о котором она так мечтала. «Али стал бизнесменом. В 2003 году он закончил магистратуру в университете Сан-Франциско, затем несколько лет провёл в Катаре», – рассказывала она.

В 2015 году сенегалец уехал из Катара после того, как его контракт с банком истёк. Там Али работал финансовым консультантом. В следующем году он проходил испытательный срок в лондонском банке, параллельно скрываясь от британских журналистов. Диа винил в своей истории именно представителей СМИ. Он считал, что они раздули её, выставив его лжецом и аферистом. Тем не менее для сайта Bleacher Report он сделал исключение, дав интервью.

«Я сказал матери: я ни в чем не виноват, журналисты многое раздули. Они изображали меня грязным лжецом. А я действительно играл за «ПСЖ» с 1987-го по 1988-й год и даже выиграл Кубок Парижа. В 1994 году я познакомился с африканским агентом Баширом Сулеманом, он свел меня с британским футболом, а дальше случилось то, что случилось. Я тренировался с резервной командой «Саутгемптона», затем провел две недели с основой, тренерский штаб знал мои способности. За день до встречи с «Лидсом» была двусторонка, я забил три гола. Потом Сунесс похвалил меня и пообещал выпустить на пару минут с «Лидсом». Всё пошло иначе: Ле Тиссье травмировался в первом тайме, и я вышел на поле без разминки. Люди могут думать, что хотят, но мне совсем не стыдно за свою игру», — заявил Диа.

Журналисты Bleacher Report в ходе расследования вышли на сына Али Диа — Симона Диа, который тоже является футболистом. В разное время они с отцом выступали за один и тот же клуб — французский «Олимпик» из Сен-Кантена. Представители СМИ спросили его об известном переходе отца в «Саутгемптон» и Симон не стал защищать папу: «Нет, мой отец не брат Джорджа Веа. Он вообще не обсуждал со мной этот случай, но мне кажется, я знаю правду. Да, да, да, он соврал! Я знаю, на что он способен ради успеха. Но это он. Я не имею с этим ничего общего».

Ведущие британские газеты The Times и Daily Mail включили Диа в список самых худших футболистов за всю историю АПЛ. А вот Али до сих пор продолжает настаивать на том, что он был хорошим футболистом, которому просто не дали ещё одного шанса. К тому, кто его знает, как бы отреагировала британская пресса, если бы его единственный опасный удар в матче обернулся бы забитым мячом.