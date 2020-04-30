В российском футболе – мощный конфликт интересов. Из-за путевок в РПЛ

17 клубов ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона – теперь это решение должен утвердить исполком РФС. В том, что это произойдет, нет никакого сомнения: пару дней назад генеральный секретарь союза Александр Алаев сам сказал, что возобновлять чемпионат нецелесообразно. Президент ФНЛ Игорь Ефремов был с ним солидарен.



Если кто-то забыл, как выглядит турнирная таблица РПЛ – она здесь.

По плотности в верхней четверке видно – все в распределении заветных двух путевок в РПЛ могло быть по-другому. Выиграй, допустим «Торпедо» последний свой матч у аутсайдера – ивановского «Текстильщика» — и оно выходило бы в элитный дивизион. В этой связи всем понятна степень разочарования поклонников этой команды.

Почему решили не доигрывать?

Ефремов говорил, что возобновить сезон не получится раньше 21 июня, а это значит, что за месяц (УЕФА дал указание доиграть чемпионаты до 3 августа) нужно будет провести 11 туров. При этом необходимо учесть медицинские требования, построить более или менее комфортную логистику в таких условиях, а также значительно потратиться. Президент ФНЛ сказал, что в такие сжатые сроки и с дополнительными негативными факторами возобновление сезона «противоречит данному смыслу».

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.

Кто выступил против?

Доиграть хотели три клуба – «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик». А все потому, что в обоих вариантах завершения сезона, разработанных РПЛ и РФС, пункт об обмене клубами с ФНЛ исключает стыковые матчи за выход в высший дивизион.



— Если РПЛ будет доиграна до конца, то по итогам сезона из лиги вылетают два клуба, а две лучших по спортивным результатам команды – поднимаются из ФНЛ. Стыков нет ни в том, ни в другом случае.



— Если же завершить сезон РПЛ не получится, то лига расширяется до 18 команд за счет двух лучших клубов ФНЛ. И снова без стыков.



Получается, что в обоих случаях в РПЛ выходят «Ротор» (56 очков) и «Химки» (54 очка). Только вот дело в том, что «Чертаново» и «Торпедо» несильно оторвались от лидеров – за 27 туров они набрали 54 и 53 очка соответственно.



— Доигрывать необходимо, — писал Сергей Игнашевич у себя в «Инстаграме». — Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают.

«Нефтехимик», который также выступил против досрочного завершения, шел в пяти очках от стыков и хотел попробовать выйти в РПЛ.



— У нас были свои планы, — сказал «Чемпионату» директор клуба Айрат Исмагилов. — Нефтехимик» был готов играть в РПЛ, мы и сейчас к этому готовы.

Какие были варианты, чтобы определить, кто выйдет в РПЛ?

Игнашевич предлагал формат мини-турнира с участием 4-6 команд за выход в РПЛ, чтобы определить два клуба по спортивному принципу.



Такой же вариант предлагал Роман Широков:



— «Чертаново», «Торпедо», «Химки» и «Ротор» могли бы сыграть мини-турнир между собой. Можно к ним добавить пятую и шестую команды ФНЛ, если они готовы играть. Пусть проведут такой турнир, две лучшие выйдут в РПЛ, третья и четвёртая — в стыки.



Но, по словам Ефремова, «большинство клубов сочли эту идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа».

И что теперь?

Окончательное решение остается за РФС, исполком также будет решать, как быть с распределением мест. Возможно, болезненный вопрос со стыками все же решится.

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Помимо этого, исполком рассмотрит интересный момент, связанный со снятием «Армавира» — из-за этого «Торпедо» все же может получить шанс выйти в РПЛ вместо «Химок».



В регламенте ФНЛ есть следующий пункт:



«4.7. Если Команда, добровольно выбывшая или исключенная из Первенства, сыграла менее 50% Матчей Первенства (менее всех Матчей первого круга), то ее результаты аннулируются. Если Команда, добровольно выбывшая или исключенная из Первенства, сыграла 50% и более Матчей Первенства, то только во всех Матчах второго круга, в том числе в уже сыгранных Матчах второго круга, этой Команде засчитываются поражения со счетом 0:3, а всем Командам-соперницам засчитываются победы со счетом 3:0».



Во втором круге «Армавир» из лидеров сыграл только с «Торпедо» — клуб одержал победу 2:1. Но, согласно регламенту, результат должен быть аннулирован и команде Игнашевича присуждена победа 3:0. А это значит, что «Торпедо» заканчивает сезон с 56 очками и выходит в РПЛ вместо «Химок».



Но нужно учитывать, что регламент не рассчитан на подобные форс-мажорные ситуации, в которой сейчас оказался наш футбол. Поэтому, вероятнее всего, данный пункт не будет учтен.

А что с РПЛ? Есть ли новости?

27 апреля должно было состояться видео-совещание с участием клубов РПЛ, но лига была вынуждена отложить его на неопределенный срок в связи с тем, «что в ближайшее время ожидается принятие решения исполнительных органов власти и РФС о возобновлении тренировочного процесса и рестарте» чемпионата.



Разные источники сообщают, что лига ждет разрешения на старт тренировок 15 мая, но в данном случае все зависит от того, пойдет ли эпидемия на спад к окончанию периода «нерабочих» дней.



РФС и Минспорта хотят доиграть, но часть клубов все же против возобновления сезона. Среди тех, кто выступает за досрочное окончание чемпионата, — «Ахмат», «Урал», «Уфа» и «Динамо».

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Если чемпионат все же будет завершен, то фиксация результатов произойдет по текущей таблице. Но главное в данном случае – это вопрос с еврокубками. Нидерланды, недавно объявившие о досрочном завершении сезона, могут лишиться в следующем сезоне одного места в Лиге Европы, Бельгия – участия и в ЛЧ, и в ЛЕ. Нам бы такого совсем не хотелось.