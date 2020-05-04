Сколько стоили игроки «Спартака» на пике карьеры. Шюррле подешевел в 5 раз!

Продолжаем рассказ о том, сколько стоили игроки ведущих клубов РПЛ на пике своей трансферной цены. В первом материале в центре внимания был «Зенит», а теперь речь пойдёт о футболистах московского «Спартака». При составлении рейтинга обратимся к данным аналитиков популярного сайта Transfermarkt.ru.

Сколько стоили игроки «Зенита» на пике карьеры. Был ценник даже в 45 миллионов Малком – космос.

10. Эсекьель Понсе, 6 млн евро

Максимальная стоимость Понсе, по версии экспертов рынка, составляла 6 млн в январе 2015-го. Тогда 17-летний нападающий уже играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в чемпионате и Кубке Либертадорес, считался большим талантом. Через полгода «Рома» выкупила аргентинца за 4,2 млн. Но в Европе прогресс Эсекьеля затормозился. Прошлым летом Понсе перешёл в «Спартак» за 3 млн, а на данный момент оценивается в 3,2 млн.

Эсекьель Понсе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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9. Лоренсо Мельгарехо, 7 млн

Мельгарехо никогда не стоил так дорого, как в июле 2014-го. Тогда за 23-летнего защитника/полузащитника «Кубани» «давали» 7 млн. Годом ранее парагваец перешёл в краснодарский клуб из «Бенфики» за 5 млн, а ещё через полтора года его продали в «Спартак» за 4,5 млн. Легионер выдал хороший первый сезон в «Кубани»: забил девять голов в РПЛ и Лиге Европы. На сегодняшний день Мельгарехо оценивают лишь в 2,8 млн, очевидно, в том числе из-за завершающегося контракта с красно-белыми.

Лоренсо Мельгарехо Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

8. Алекс Крал, 7,5 млн

«Спартак» приобрёл Крала в сентябре прошлого года за 12 млн, однако, по мнению аналитиков трансферного рынка, чех даже близко столько не стоил. В декабре 2019-го его ориентировочная стоимость возросла до 7,5 млн: это пока максимум в карьере универсального полузащитника. В апреле в связи с экономической ситуацией в мире цены на большинство игроков РПЛ упали. Сейчас напротив фамилии Крала нарисованы другие цифры – 6,7 млн.

Алекс Крал Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

7. Александр Максименко, 9 млн

Максименко – собственный воспитанник, который никогда не уходил из «Спартака», поэтому показатель его стоимости не мог быть привязан к трансферной цене, что так или иначе происходит с другими игроками. В марте 2020-го Александра оценивали в 9 млн. Это был личный рекорд 22-летнего голкипера, выступающего за молодёжную сборную России. После апрельского спада ориентировочная стоимость Максименко снизилась до 8 млн.

Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика игроков «Спартака» в сезоне РПЛ

4-6. Георгий Джикия, 10 млн

Когда Джикия переходил из «Амкар» в «Спартак» в январе 2017-го, никто и представить не мог, что этот игрок станет в будущем капитаном красно-белых и основным центральным защитником сборной России. В то время его оценивали в 2,5 млн, а столичный клуб заплатил за новичка ещё меньше – 2,35 млн. Но Георгий здорово прибавил, выиграл с командой золото РПЛ. В декабре прошлого года 26-летнего Джикию оценивали уже в 10 млн, а вот в апреле цену снизили до 8 млн.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4-6. Самуэль Жиго, 10 млн

У напарника Джикии по центру обороны красно-белых Жиго похожая ценовая история. Его стоимость достигла максимальной отметки в декабре прошлого года, когда 26-летнего француза оценивали в 10 млн. Между тем «Спартак» приобретал игрока «Гента» летом 2018-го за 8 млн, хотя, по мнению экспертов из Transfermarkt, центральный защитник стоил тогда только в 6 млн. В любом случае московский клуб не ошибся с выбором. Сейчас за Жиго тянет на те же 8 млн.

Самуэль Жиго Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

4-6. Зелимхан Бакаев, 10 млн

Бакаев – самый результативный игрок «Спартака» в нынешнем сезоне. Он забил восемь голов и сделал 12 голевых передач во всех турнирах. Логично, что в марте этого года ориентировочная стоимость 23-летнего атакующего полузащитника достигла рекордного в его карьере показателя в 10 млн. Вне всяких сомнений, ценник на Зелимхана ещё будет расти. Но в апреле на фоне изменившейся экономической ситуации Transfermarkt снизил рыночный рейтинг Бакаева до 8 млн.

Землихан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали Рыжков, Козлов, Малоян, Прудников: казалось, они – будущее сборной России.

3. Гус Тиль, 12 млн

Покупка Тиля – самый удивительный пока что трансфер «Спартака» при Томасе Цорне. По данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил за голландца 18 млн евро, несмотря на то, что его реальная рыночная стоимость составляла в три раза меньше (6 млн). Дорогой переход отразился на цене 21-летнего полузащитника: уже в сентябре 2019-го Гуса оценивали в 12 млн. Однако положение Тиля в «Спартаке» точно не прибавит ему новых миллионов. После апрельских изменений напротив его фамилии стоит другая сумма – 9,5 млн.

Гус Тиль Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

2. Роман Зобнин, 14 млн

Стоимость Зобнина стабильно увеличивалась после перехода из «Динамо» в «Спартак» летом 2016-го за 3 млн. Этому не помешала даже травма, полученная полузащитником после яркого чемпионского сезона. Рост шёл и благодаря успешному ЧМ-2018. Максимального показателя в своей карьере Роман добился в июне прошлого года, когда 25-летнего игрока оценивали в 14 млн. На сегодняшний день Зобнин делит с Тилем первое место в списке самых дорогих игроков «Спартака»: за обоих дают по 9,5 млн.

Роман Зобнин Фото: РИА Новости

3 миллиона за бледного чемпиона. «Спартак» — как турбюро для Шюррле У руководства на одну футбольную жизнь меньше.

Андре Шюррле Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

1. Андре Шюррле, 30 млн

Вот бы «Спартаку» того Шюррле, который в 2014 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии! К февралю 2015-го ориентировочная стоимость 24-летнего форварда возросла до 30 млн – это пик его карьеры. В том сезоне, золотом для «Челси», немец перебрался из лондонского клуба в «Вольфсбург» за 32 млн. Через несколько лет в «Спартак» приехал уже совсем другой Андре. Ещё прошлым летом его оценивали в 12 млн, а сейчас всего в 6,5 млн. Но красно-белые и за такие деньги не выкупят бывшего чемпиона мира: Шюррле, по сути, попрощался с командой.