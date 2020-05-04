Дибала дал первое интервью после болезни. Он рассказал, как пережил этот месяц

Пауло Дибала был одним из первых футболистов, заразившихся коронавирусом. Он прошёл аж четыре положительных теста на инфекцию. Сейчас нападающий «Ювентуса» уже чувствует себя хорошо и вернулся к домашним тренировкам.

— Сейчас моя главная задача – не переживать и держать себя в хорошей форме. Я тренируюсь дома, у меня есть кое-какое оборудование, но это, конечно, совсем не то, — рассказал футболист на сайте www.adidas.ru.

Пауло не знает, когда возобновятся тренировки, и его эта неопределённость явно напрягает.



— Мы не знаем точно, когда вернёмся к нормальным тренировкам. Сначала была одна неделя, потом ещё одна и ещё одна… В отпуске ты хотя бы знаешь, что будешь отдыхать определённый период времени, а потом вернёшься к привычному рабочему ритму.

Но в такой долгой домашней изоляции всё же есть плюсы – появилось время на новые увлечения.



— Просидев дома столько времени, я начал пробовать себя в чём-то новом, — говорит Дибала. — Так я стал фанатом йоги. Мне очень нравится! И я понимаю, что занятия мне очень помогают.



Помимо этого, Пауло с девушкой снимают видео в TikTok – в основном танцевальные, хотя, как признаётся футболист, танцор из него так себе.



— TikTok очень танцевальный, а я танцую просто ужасно. Мне надо очень сильно сконцентрироваться, чтобы нормально сделать пару движений. А вот моя девушка отлично танцует – у неё это получается очень естественно. Но из-за меня мы стараемся снимать разные видео, не только музыкальные.

Помимо танцев, пара ещё записала песню на испанском – девушка пела, Дибала играл на пианино.

Ну и без шуточных видео не обошлось: Дибала и Орианна сыграли в охранников их нового члена семьи.

Но всё это только потому, что Дибала очень скучает по футболу и очень ждёт его возвращения.



— По правде говоря, я никогда не думал, что буду настолько скучать по тренировкам и играм, — говорит он. — Чувствую, что мне очень нужно потренироваться, увидеть своих друзей и товарищей по команде. В конце концов, дотронуться до мяча! Всё-таки самостоятельные тренировки дома – это не то же самое. Хочется надеть бутсы, бегать, забивать голы… Всегда говорю: если в тебе есть страсть, всё вокруг тебя становится в два раза важнее.