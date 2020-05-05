Это не футбол. Россия должна закончить бюджетный маскарад

Несколько дней назад Кирилл Хаит предложил мне написать короткое сочинение на тему: «Как я скучаю по по футболу». Точно же задание звучало так: «Любой объём от двух абзацев, важно содержание. Найди какую-то деталь в работе, которой тебе не хватает. Гриша прислал про траву на бровке, Богдан — про эмоции, Полина — про атмосферу...».

И я тоже колол себя — за что бы уцепиться?! Голы красивые, голы обычные, голы рабочие — нет.



Фанаты поющие, фанаты дымящие, фанаты посылающие — тоже нет.



Игроки, агенты, коллеги, чиновники, судьи, ОМОН, министры с пятью шагами из випа до «Мерседеса» — нет, всё, сдаюсь.



Знаете, а ведь мне абсолютно всё равно, когда начнётся вот этот наш футбол.



Мне безразличен клуб «Химки». Да и «Ротор», в общем-то, тоже. Как и ПФЛ, ФНЛ и вся РПЛ.



Не интересно, купит ли «Зенит» ещё одного игрока за 50 тысяч.



Не важно, вылетят ли «Крылья».



Не трогает, где будет играть «Тамбов».



Ничего со мной не случится, если Кадыров больше не прокричит во время матчей РПЛ и если трибуна «Спартака» больше не назовёт Федуна плохим словом.



Мне в равной степени больше не хочется знать, покупал ли кого-то Гинер и купили ли теперь его.



Да и феномен Сёмина, растворяющего 10 зарплат «железнодорожника» в одной бутылке вина из Марбельи, но при этом умудряющегося сохранять имидж деда с соседнего огорода, — тоже параллелен. Хотя «петушок» с «Гуччи» на голубом «Бентли» — это всегда было гениально.



Но сейчас на этот вонючий, гнилой, криминальный и мало кому по-настоящему нужный в нынешнем виде профессиональный футбол России мне просто наплевать.



Кстати, помните же фразы: пусть лучше на бюджетные деньги построят больницы, закупят оборудование. Забавно, мы ведь, слыша это, морщили рожи: «Фуууу, популизм». Но сейчас, глядя на фотографии задристанных региональных клиник, понимаем, как она была проста, эта русская правда. Ковид нам её очень доступно показал.



Коронавирус же не только убивает, но и вырывает нас из бешеного ритма, навязанных чёрт знает кем ценностей — и пока даёт время оглядеться и подумать, зачем мы живём. Возможно, это состояние сменится куда более простым вопросом — как бы выжить? Но пока этот период, слава богу, не настал. Для меня по крайней мере, простите. А для кого-то, может, и давно идёт…



Но я не об этом. О РПЛ.

В России — бедной, неустроенной России — футболист не может получать миллионы долларов, когда врачи зарабатывают по 10 тыс.



Госкорпорации и якобы частные нефтяники не имеют права вваливать миллиарды в искусственно существующие футбольные клубы, когда какой-нибудь работяга, днями и ночами укладывающий рельсы, хрен без соли доедает.



Какие еврокубки? Какая Лига чемпионов? Какая победа на Евро? Пройдёмся по улицам, заглянем на стадионы своего детства. Ну и что это?! Футбол?!

Россия – не Москва и Петербург. Сборная всегда должна играть в регионах Большой репортаж Егорова из Нижнего Новгорода – о роли футбола в жизни страны и примере США.

Это понты чиновников, делящих какого-нибудь Кокорина.



Это вечная шалимовщина.



Это касса бандитов.



Это обман. Маскарад.



Футбол я люблю, но по вот этому абсолютно не скучаю.