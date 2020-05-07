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Лучшие голы сборных СССР и России на ЧМ, тест «Чемпионата»

Лучшие голы сборных СССР и России на ЧМ
Богдан Горбунов
Тест. Что вы знаете о самых памятных голах нашей сборной на ЧМ
«Пушка» Раца, проход Бышовца, празднование Дзюбы.
Футбол 0

«Чемпионат» уже не первый месяц рассказывает о великих голах. Мы вспомнили шикарный удар Роберто Карлоса, легендарный проход Марадоны, гениальный финт Бергкампа, невероятный «выстрел» Раца и другие шедевры. Теперь пришло время узнать, как хорошо помнят знаменитые голы наши читатели.

«Клянусь, с тех пор я больше не видел таких ударов». Супергол игрока из СССР Раца на ЧМ-86
Зарядил в девятку с левой — с 30 метров!

В этом тесте мы будем проверять ваши знания только о забитых мячах сборных СССР и России на чемпионатах мира. Чтобы успешно справиться с заданиями, вам нужно вспомнить не только обстоятельства, которые привели к голу, но и исторический контекст. Очень глубоко копать не будем, поэтому начинаем с 1966 года.

Этим шедевром гордился даже обыгранный защитник! Гол Бергкампа — лучший в истории АПЛ
Внутри — видео потрясающего финта и гола. И реакция на него.

Небольшая подсказка перед началом: ответы на некоторые вопросы уже есть на «Чемпионате». Тем не менее что-то всё равно вам придётся вспомнить самим.

Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-1998?
Голы Зидана, чудеса парагвайского вратаря, драма Роналдо в финале.

Если тест не отображается, его можно пройти по ссылке.

Желаем удачи. Поехали!

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