Тест. Что вы знаете о самых памятных голах нашей сборной на ЧМ

«Чемпионат» уже не первый месяц рассказывает о великих голах. Мы вспомнили шикарный удар Роберто Карлоса, легендарный проход Марадоны, гениальный финт Бергкампа, невероятный «выстрел» Раца и другие шедевры. Теперь пришло время узнать, как хорошо помнят знаменитые голы наши читатели.
В этом тесте мы будем проверять ваши знания только о забитых мячах сборных СССР и России на чемпионатах мира. Чтобы успешно справиться с заданиями, вам нужно вспомнить не только обстоятельства, которые привели к голу, но и исторический контекст. Очень глубоко копать не будем, поэтому начинаем с 1966 года.
Небольшая подсказка перед началом: ответы на некоторые вопросы уже есть на «Чемпионате». Тем не менее что-то всё равно вам придётся вспомнить самим.
Если тест не отображается, его можно пройти по ссылке.
Желаем удачи. Поехали!
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