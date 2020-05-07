Тест. Что вы знаете о самых памятных голах нашей сборной на ЧМ

«Чемпионат» уже не первый месяц рассказывает о великих голах. Мы вспомнили шикарный удар Роберто Карлоса, легендарный проход Марадоны, гениальный финт Бергкампа, невероятный «выстрел» Раца и другие шедевры. Теперь пришло время узнать, как хорошо помнят знаменитые голы наши читатели.

«Клянусь, с тех пор я больше не видел таких ударов». Супергол игрока из СССР Раца на ЧМ-86 Зарядил в девятку с левой — с 30 метров!

В этом тесте мы будем проверять ваши знания только о забитых мячах сборных СССР и России на чемпионатах мира. Чтобы успешно справиться с заданиями, вам нужно вспомнить не только обстоятельства, которые привели к голу, но и исторический контекст. Очень глубоко копать не будем, поэтому начинаем с 1966 года.

Этим шедевром гордился даже обыгранный защитник! Гол Бергкампа — лучший в истории АПЛ Внутри — видео потрясающего финта и гола. И реакция на него.

Небольшая подсказка перед началом: ответы на некоторые вопросы уже есть на «Чемпионате». Тем не менее что-то всё равно вам придётся вспомнить самим.

Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-1998? Голы Зидана, чудеса парагвайского вратаря, драма Роналдо в финале.

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Желаем удачи. Поехали!