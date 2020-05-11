10 звёзд футбола, которые пытались, но так и не стали чемпионами Англии

Популярный британский телеканал Sky Sports составил список из 50 футболистов, которые играли в чемпионате Англии, но так и не сумели его выиграть. Мы отобрали десятку “самых-самых”. Некоторые из них до сих пор тесно связаны с футболом.

10-е место. Мэттью Ле Тиссье («Саутгемптон»)

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Ле Тиссье был главной звездой «Саутгемптона» в 90-е годы. Несмотря на яркую карьеру в английском клубе, в сборной он так и не заиграл. Выступая на позиции полузащитника, в сезоне-1993/1994 Ле Тиссье наколотил за «Саутгемптон» 25 мячей. Мэттью стал первым полузащитником, который смог достичь отметки в 100 голов в АПЛ. При этом в его карьере не было никаких значимых титулов. Его безумно любили болельщики «святых»: прозвище Бог говорит само за себя. Фанаты признали Ле Тиссье величайшим игроком «Саутгемптона» за всю историю. Сейчас бывший футболист, который играл на «Сент-Мэрис» на протяжении 17 лет, является официальным послом клуба и часто выступает в качестве футбольного эксперта на британском телевидении.

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Итальянец был одним из самых ярких игроков лондонского «Челси» до прихода в клуб Романа Абрамовича. Главный тренер Руд Гуллит предоставил Дзоле полную свободу на поле, благодаря чему тот раскрылся в полной мере. В составе «Челси» Джанфранко дважды брал Кубок Англии. В 1998 году итальянцу удалось поднять над головой аж три трофея — Кубок футбольной лиги, Кубок обладателей кубков УЕФА, а также Суперкубок УЕФА. «Челси» на тот момент был исключительно кубковой командой. Дзола покинул лондонский клуб в возрасте 37 лет, но даже в своём последнем сезоне сумел забить за «Челси» 16 голов. После завершения карьеры итальянец стал тренером. В 2018 году он вернулся в лондонский клуб в качестве ассистента Маурицио Сарри. Но уже летом следующего года покинул «Челси» после истечения контракта. Руководство синих предложило ему должность посла клуба, но итальянец захотел продолжить тренерскую карьеру. Но пока возобновить её у Дзолы не получается.

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Легенда «Ливерпуля» отдал клубу из Мерсисайда 17 лет своей карьеры, но так и не выиграл долгожданный трофей АПЛ. Это единственный титул, который не покорился защитнику красных. Он трижды признавался футболистом года в «Ливерпуле», а в 2006-м был включён в команду года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. Особенно близок к чемпионству АПЛ Каррагер был в сезоне-2008/2009, когда его «Ливерпуль» в последний момент упустил титул и завершил сезон на втором месте с отставанием от «Манчестер Юнайтед» в четыре очка. В 2013 году Джейми завершил карьеру, проведя за красных более 500 игр. Бывший футболист стал работать экспертом на Sky Sports в тандеме с Гари Невиллом, а также запустил подкаст о футболе The Greatest Game.

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Ходдл играл в чемпионате Англии ещё до образования АПЛ. С «Тоттенхэмом» он стал двукратным обладателем Кубка Англии, а также победителем Кубка УЕФА 1984 года. В сезоне-1979/1980 Ходдл показал свой лучший результат, забив в первом дивизионе 19 мячей. А вот его «Тоттенхэм» тогда финишировал лишь на 14-й позиции. Только в «Монако» в 1987 году англичанин наконец стал чемпионом страны. На родину Гленн вернулся в 1991 году в скромный «Суиндон Таун», который тогда выступал во втором английском дивизионе. Спустя два года он перешёл в крепкий клуб-середняк «Челси», где и завершил карьеру, так и не сумев поднять над головой трофей чемпионата Англии. Любопытно, что за последние два клуба Ходдл выступал в роли играющего тренера. В 2008 году он основал академию в память об умершем брате – футболисте «Тоттенхэма» Карле Ходдле. Сейчас бывший главный тренер сборной Англии является экспертом на телеканалах BT Sport и ITV Sport.

6-е место. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм» «Вест Хэм»)

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Гривз дебютировал в английском футболе в 17 лет, а уже через два года стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в составе «Челси». В 1961 году Джимми перешёл в лондонский «Тоттенхэм», где провёл свои лучшие годы. Ему принадлежит уникальный рекорд: он был ведущим бомбардиром в первом английском дивизионе в течение шести сезонов и никогда за карьеру не выпадал из первой пятёрки. В составе «шпор» Гривз стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1963 году в финальном матче Кубка кубков против мадридского «Атлетико» он сделал дубль и помог «Тоттенхэму» одержать победу со счётом 5:1. Но Джимми со временем стал всё больше подпадать под алкогольную зависимость. С каждым годом он всё больше и больше пил накануне матчей, из-за чего в итоге их попросту пропускал. «Тоттенхэм» решил избавиться от нападающего, который уже не показывал свой прежний уровень. После ухода из футбола в 1980 году Джимми продолжил бороться с алкоголизмом. Сегодня 80-летний Гривз привлекается на британское телевидение в качестве эксперта.

5-е место. Гарри Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»)

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За свою карьеру Линекер выиграл не так уж много трофеев. В 1991 году вместе с «Тоттенхэмом» он взял свой единственный Кубок Англии. Также нападающий дважды брал Суперкубок страны. Гарри становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии в составе «Эвертона» и «Тоттенхэма». В 1986-м Линекер был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира в составе сборной Англии, получив «Золотую бутсу». К тому же ему принадлежит уникальное достижение. Проведя более 600 матчей, Линекер ни разу не получил ни жёлтую, ни красную карточку. Сам Гарри объясняет это тем, что раньше английские судьи закрывали глаза даже на самые грубые нарушения правил. После ухода из футбола Линекер сделал успешную карьеру на телевидении, работая на различных спортивных каналах. Сейчас бывший английский футболист трудится в качестве ведущего на телеканалах BBC Sport и BT Sport.

4-е место. Джефф Хёрст («Вест Хэм», «Сток Сити»)

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Легендарный нападающий «Вест Хэма» Джефф Хёрст блистал в составе «молотобойцев» в 60-е годы. Вместе с клубом из Восточного Лондона он брал Кубок Англии и Кубок обладателей кубков УЕФА 1965 года. Нападающий знаменит тем, что забил три гола в ворота сборной ФРГ в финале чемпионата мира — 1966. До сих пор никому не удалось повторить такой результат в решающем матче. После 13 лет пребывания на «Аптон Парк» Джефф подписал контракт со «Стоком» в 1972 году и помог тому сохранить прописку в первом дивизионе. В последующих двух сезонах «гончары» вместе с Хёрстом боролись за титул, но оба раза заняли лишь пятое место. После завершения карьеры англичанин был главным тренером клубов «Телфорд Юнайтед» и «Челси», а также сборной Кувейта. 78-летний сэр Джеффри Хёрст часто присутствует в качестве гостя на футбольных матчах и теннисных турнирах.

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Гаскойн считался одним из самых талантливых английских полузащитников своего поколения. Вместе с Гари Линекером он в составе «Тоттенхэма» выиграл Кубок Англии в 1991 году. Но до перехода в стан «шпор» Пол отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» в 1988-м. Гаскойн не раз признавался, что жалеет об этом. После ухода из «Тоттенхэма» его карьера пошла на спад. Да, в конце 90-х ему удалось дважды выиграть чемпионство Шотландии с «Рейнджерс», но ведущие клубы АПЛ на него уже не засматривались. Репутацию футболиста испортили безобразное поведение на поле, частые травмы, а также алкогольная зависимость. Уже после завершения карьеры англичанин часто влипал в скандалы. В 2015 году Гаскойн признался, что всеми силами пытается побороть алкоголизм и постоянно лечится. Уже в марте прошлого года он вышел на поле в матче легенд «Тоттенхэма» и «Интера», который был приурочен к официальному открытию нового стадиона «шпор».

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«Ливерпуль» не выигрывал титул на протяжении почти десяти лет к тому времени, как Джеррард дебютировал за клуб в 1998 году. Он стал ключевой фигурой на «Энфилде» при Жераре Улье, а при Бенитесе вырос в настоящую звезду футбола после сумасшедшего финала Лиги чемпионов в Стамбуле. В 2005 году Джеррарду дважды предлагал контракт лондонский «Челси», но полузащитник остался верен родному клубу. Ближе всего к титулу Стивен был в 2009-м и в 2014 годах, когда его печально известное падение позволило Демба Ба забить за «Челси» и сделать на «Энфилде» счёт 2:0. Уже в следующем туре «Ливерпуль» Джеррарда сыграл в результативную ничью с «Кристал Пэлас» (3:3) и потерял шансы на долгожданное чемпионство. С «Ливерпулем» он взял 11 трофеев, но титул чемпиона Англии так и остался для Стивена непокоренным. Сейчас тренер Джеррард практикует в шотландском «Рейнджерс».

1-е место. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»)

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В эпоху, когда центральные защитники должны были быть жёсткими, Мур считался «чистым» футболистом, который славился своевременностью действий и лидерскими качествами. Он был капитаном сборной Англии на триумфальном чемпионате мира 1966 года и одним из творцов той победы. За сборную Бобби провёл 108 матчей, Пеле назвал его лучшим защитником из тех, кого когда-либо видел мир. Вместе с родным «Вест Хэмом» он выиграл Кубок Англии и Кубок кубков, но до чемпионского титула так и не добрался. В 1993 году Мур скончался в возрасте 51 года из-за рака кишечника и печени. А уже в 2007-м на территории стадиона «Уэмбли» был установлен памятник легендарному футболисту «Вест Хэма» и сборной Англии.