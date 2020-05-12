На старт! «Чемпионат» перезапускает мировой спорт уже сегодня

— Парни, французы пишут, что чемпионат Бурунди по футболу возобновляют, — написал я вчера около полуночи в редакционном чате. – Публикуйте, важная новость.



Еще каких-то два с половиной месяца назад я был бы готов поклясться, что никогда в жизни не напишу предложение, в котором были бы объединены слова «Бурунди», «футбол» и «публикуйте». Это столь же невозможно, как победа «Спартака» в Лиге чемпионов при моей жизни. Не бывает в настоящем мире таких сюжетов.

Эта весна перенесла всех нас в новую реальность. Кто-то впервые по-настоящему познакомился со своим супругом и детьми. Кто-то в рекордно сжатые сроки достиг вершины – 10-процентной скидки в алкогольном супермаркете. Журналисты «Чемпионата» поняли, что могут писать про спорт даже когда спорта не существует.



В последний раз такое случалось (не с журналистами «Чемпионата», разумеется, а вообще) 75 лет назад – в годы Великой Отечественной, победу в которой мы праздновали несколько дней назад. Вот что тогда печатали спортивные газеты. Это было жестоко, но честно – про другое в те дни писать было невозможно.

Нам, потомкам героев, безопаснее, теплее и сытнее. Правда, последние недели мы сидим на домашнем диване и стонем от того, насколько это невыносимо переносить – и до чего довели страну. А чтобы ругать власть было привычнее, «Чемпионат» делал вид, что никакого коронавируса нет. Работа, если кто заметил, не остановилась ни на один день – с утра и до позднего вечера.



Наша статистика в матч-центре была, возможно, самой полной среди спортивных медиа – в ней можно было найти все более-менее значимые события в мире: от чемпионата Никарагуа до киберспортивных игр в FIFA20. Более того, мы заморочились и сделали вкладку «10 лет назад» – теперь сбежать из жесткой реальности в дни прекрасной юности стало возможно одним кликом.

Мы призывали вас на зарядку с фитнес-коучами и футбольными тренерами в нашем сообществе «ВКонтакте». Несколько раз в неделю шли и продолжают идти прямые эфиры с громкими фигурами российского спорта в «инстаграме» «Чемпионата». Еще были (и будут) многочисленные тесты и онлайн-квизы на сайте и на Ютуб-канале. Про исторические расследования, архивные тексты и актуальные колонки нет смысла даже говорить – в конце концов нас даже начали немного пугать пятёрки под статьями Егорова и подобные отзывы под материалами.

Всё это хорошо, но с дивана надо когда-то вставать – пусть даже по-прежнему внимая нашему призыву оставаться дома. Хватит ныть и думать только о карантине – он уже заканчивается, и нормальная жизнь возвращается. Три дня назад прошли первые бои ММА, на выходных – Бундеслига, а за ними и все остальные подтянутся. Сегодня «Чемпионат» торжественно объявляет о запуске нашего проекта, который мы, не особо придираясь к себе, назвали «На старт!». Именно это слово слышат спортсмены перед уходом на дистанцию, а нам уже очень хочется сорваться с места. Президент Путин, если что, вчера разрешил.

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В автобиографии самого быстрого бегуна в истории Усейна Болта есть такой момент. Он описывает, как он шёл на старт забега на 100 м на своей самой первой Олимпиаде, и понимал, что ничего не чувствует. А это очень плохо – это означало (пишет Болт), что я – пустой, перегорел. И вот когда Болт, уже в колодках, услышал слово READY («На старт») – тут-то его будто пронзил электрический разряд. От одного слова он словно вернулся к жизни. И установил мировой рекорд. С сегодняшнего дня, нажимая на слова «На старт!», которые будут располагаться на самом видном месте сайта, вы сможете видеть постепенное пробуждение мирового спорта. Новости, тексты, видео с возобновляющимися турнирами, онлайн-карта с появляющимися там всё новыми и новыми точками, виртуальные проекты в тех видах, где спорт ещё пока не возможен – всё это там будет.



Да, есть такое – пока это похоже на шаманские пляски с бубнами. Но ведь в Бурунди футбол-то вернулся. А раз так, то вернётся и весь спорт. Может быть, и «Спартак» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов.