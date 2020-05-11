Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен. Первым рабочим днём станет 12 мая. Возобновить деятельность смогут предприятия в сфере промышленности, строительства, связи, энергетики, сельского хозяйства. Кроме того, президент призвал не руководствоваться общей калькой, так как ситуация в регионах разная.

Президент сохранил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Также Путин отметил, что массовые мероприятия пока в стране запрещены.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 30 марта в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 283 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн. В России известно о 2009 смертельных случаях, выздоровел 39 801 человек.