Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен. Первым рабочим днём станет 12 мая. Возобновить деятельность смогут предприятия в сфере промышленности, строительства, связи, энергетики, сельского хозяйства. Кроме того, президент призвал не руководствоваться общей калькой, так как ситуация в регионах разная.
Президент сохранил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Также Путин отметил, что массовые мероприятия пока в стране запрещены.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 30 марта в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 283 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн. В России известно о 2009 смертельных случаях, выздоровел 39 801 человек.
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