Футбол возвращается в Россию с 21 июня: как это будет? Тут ответы на главные вопросы

Главная новость нынешней недели – российский футбол вернётся в июне! Исполком РФС решил, что сезон РПЛ будет возобновлён и доигран: старт 23-го тура назначен на 21 июня.

Ранее «Чемпионат» проводил исследование среди футболистов РПЛ, и 60,9% игроков высказались за то, чтобы сезон был доигран.

Нужно ли доиграть сезон РПЛ? Мы спросили футболистов Многие не хотят заканчивать.

«Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ, — пояснил президент РФС Александр Дюков. — К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнёром, который обеспечивает трансляции. Третий аргумент: возвращение футбола на ТВ экраны — это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше им не интересовался».

Как будут играть?

К сожалению, без зрителей. Регламент проведения матчей на данный момент обсуждается с органами исполнительной власти – согласно нему, игры будут проходить при пустых трибунах. Увы, решение ожидаемое и вполне логичное в нынешней ситуации.



«Ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе, — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. — Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально».



Что касается структуры, то оставшиеся восемь туров пройдут с 21 июня по 22 июля: чтобы уложиться, придётся играть через два дня на третий (четыре тура в выходные, четыре – посреди недели).

Примерное расписание такое:

23-й тур: 21 июня



24-й тур: 28 июня



25-й тур: 1 июля



26-й тур: 5 июля



27-й тур: 8 июля



28-й тур: 12 июля



29-й тур: 15 июля



30-й тур: 22 июля



Также в регламент будет внесено изменение, позволяющее проводить в одном матче пять замен.

Кубок тоже вернётся?

Да! Розыгрыш Кубка России стартует 24 июня.

Пока матчи намечены на следующие даты:

1/4 финала: 24 июня



1/2 финала: 18-19 июля



Финал: 25 июля

Проводить матчи точно неопасно?

РФС и РПЛ совместно проработали протокол проведения игр, в котором учтены все требования государственных органов власти, а также наработки других лиг, которые также приняли решение продолжить сезон.



«Возвращение футбола станет сигналом к тому, что мы находимся на пути к восстановлению привычного образа жизни, — сказал Дюков. — Футбол нужен командам, тренерам, игрокам. Простой негативно влияет на уровень мастерства, наносит урон футболу. Принимая такое решение, мы понимаем, что здоровье футболистов и сотрудников остаётся для нас приоритетом. Ни один футболист, ни один сотрудник не был инфицирован. Это говорит о том, что наше мартовское решение было верным».



Также президент РФС добавил, что «не видит никаких оснований для того, чтобы наш футбол находился в изоляции»:



«Понятно, что любое инфицирование сотрудника клуба или футболиста — большая неприятность. Но пребывание без футбола может нанести урон гораздо больший».



По словам Дюкова, в клубах и на стадионах будут проводиться регулярные тестирования, а для снижения рисков клубы должны выполнять все требования.

Бундеслига уже на этой неделе! Требования к организации – жесточайшие 332 человека на матче, картонные фанаты и дезинфекция мяча.

Были же клубы, которые не хотели доигрывать?

Были. Тот же «Ахмат» неоднократно об этом заявлял и после исполкома своего мнения не изменил.



«Свою позицию, мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания, — сказал гендиректор грозненского клуба «Чемпионату». — Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает — будем доигрывать».

Дюков на это ответил следующее:



«Футбол — одна из отраслей нашей экономики. Да, я слышал высказывания, что кто-то был против, но не надо воспринимать это за общую позицию».



Президент «Зенита» Александр Медведев, например, сказал, что решение исполкома было единогласным и назвал его «очень важным»:



«Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определится на поле».

Раз сказали, что возобновят, то это сто процентов?

Не совсем – окончательное решение остаётся за органами власти. Для возобновления РФС и РПЛ нужно пройти через несколько важных этапов.



«Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам, — рассказал Дюков. — Клубы должны вернуть легионеров. Хочу сказать, что процесс получения согласований практически завершён. Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.



Второй этап — разработка регламента. Мы его уже сделали, теперь он должен быть рассмотрен Роспотребнадзором.



Третий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять. Рассчитываем на понимание региональных властей».



В общем, судя по словам президента РФС, проблем с подписанием документов не возникнет и в июне к нам вернётся футбол.

Если органы власти не разрешат, тогда что?

То результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят.

Что будет с контрактами игроков?

Дюков сказал, что продление контрактов не может быть для клубов обязательством – каждый вправе сам решать, как быть в этой ситуации.



«ФИФА рекомендует продление до конца сезона, но ни ФИФА, ни УЕФА, ни РФС не может обязать клубы продлить контракты. Это дело клубов и игроков».

А что с ФНЛ?

Сезоны и в ФНЛ, и в ПФЛ решено завершить досрочно, таблицы зафиксировать по состоянию на 17 марта.



«Мы пытались разработать меры для доигровки ФНЛ, но это трудно сделать, не подвергнув их риску, — заявил Дюков. — Регламент РПЛ для ФНЛ было бы трудно выполнить. Мы понимаем, что финансово им будет труднее выполнить требования регламента. Использование регулярных рейсов опаснее».



Из ФНЛ в РПЛ выходят клубы, занявшие 1-е и 2-е места, а из элиты спустятся те, кто завершит сезон в чемпионате России на 15-е и 16-е местах. Стыковых матчей, увы, не будет.



«Мы не доиграли турнир, поэтому здесь любое решение будет не до конца справедливым, — прокомментировал Дюков отмену стыков. — Данное решение мотивировано конкретной ситуацией в таблице. Аргументы следующие: проведение мини-турнира — это новое соревнование, форматы которого должны отдельно согласовываться. При создании нового турнира, нужно аннулировать уже существующее первенство. К тому же нужно применять единый подход и принцип: если бы мы создали мини-турнир ФНЛ, то его нужно было бы создавать и в РПЛ. А если посмотрите на календарь, то вы увидите, что на стыковые матчи нет дат. Поэтому мы отказались от них. Кто-то всегда будет не согласен».



Важный момент: если «Ротор» или «Химки» не пройдут лицензирование, то их заменят на другие клубы. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в РПЛ.

В российском футболе – мощный конфликт интересов. Из-за путёвок в РПЛ Стыковых матчей не будет. Это явно противоречит спортивному принципу.

Что касается истории с «Армавиром» и возможным увеличением очков «Торпедо», то этого не произойдёт, так как клуб снялся в апреле, а таблица зафиксирована по состоянию на 17 марта.