Нужно ли доиграть сезон РПЛ? Мы спросили футболистов

15 мая на исполкоме РФС решится, будет ли доигран сезон в РПЛ или его придётся досрочно завершить. Рабочая группа РФС разработала несколько вариантов, когда и при каких обстоятельствах соревнование может возобновиться. Одно из наиболее реальных предложений на данный момент — стартовать 21/28 июня. Даже с учётом того, что режим самоизоляции в Москве продлён до 31 мая, у клубов будет две недели на подготовку. Конечно, если ограничительные меры не продлят до середины июня.
Решение будет принято футбольными властями совместно с правительством, исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас позиция РФС такова: сезон необходимо доиграть. При этом, насколько нам известно, 11 клубов из 16 выступают против такого расклада.
Мы же решили узнать мнение самих футболистов — всё-таки играть в непростой обстановке предстоит им, а не чиновникам.
В течение недели мы опрашивали игроков всех 16 клубов РПЛ. Намеренно не разглашаем имена участников исследования: в некоторых клубах запрещено комментировать нынешнюю ситуацию публично, и мы не хотим подставлять тех, кто пошёл нам навстречу.
На вопросы ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные.
Анкета для игроков включала в себя четыре вопроса с несколькими вариантами ответа:
1) Нужно ли доигрывать сезон в РПЛ или стоит зафиксировать результаты по текущей таблице?
— Чемпионат нужно доиграть.
— Чемпионат нужно завершить досрочно и зафиксировать результаты.
2) Если доигрывать, то когда нужно вернуться к играм?
— Июль.
— Август.
— Сентябрь.
— Не доигрывать.
3) Считаете ли вы, что футболистам в России опасно для здоровья играть в футбол, пока эпидемия не пойдёт на спад? Даже если матчи будут проходить без болельщиков на закрытых стадионах.
— Да, играть в футбол опасно.
— Нет, риск минимальный, если будут приняты все меры предосторожности.
4) Если матчи состоятся, то должны проходить без зрителей?
— Да, без зрителей.
— Нет, со зрителями.
Результаты
Большинство футболистов (60,9%) выступили за продолжение сезона.
— Я только за возобновление, хотя риски большие, — считает один из игроков. — Но меня все знакомые просят: “Начните хоть вы играть, а то по телевизору смотреть нечего".
Есть мнение, что доигрывать необходимо, “иначе будет нарушен спортивный принцип”.
68,4% проголосовавших считают, что играть нужно без зрителей — из соображений безопасности.
— Сезон должен быть доигран любыми способами, — уверен один из участников опроса. — Как угодно, но это нужно сделать.
Мнения о том, что сезон необходимо завершить досрочно, придерживаются лишь некоторые футболисты.
— Риски слишком большие, — считает один из игроков, выступивших против возобновления сезона.
— Надо заканчивать.
Над материалом работали Полина Куимова, Андрей Панков и Максим Еремин.
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