Нужно ли доиграть сезон РПЛ? Мы спросили футболистов

15 мая на исполкоме РФС решится, будет ли доигран сезон в РПЛ или его придётся досрочно завершить. Рабочая группа РФС разработала несколько вариантов, когда и при каких обстоятельствах соревнование может возобновиться. Одно из наиболее реальных предложений на данный момент — стартовать 21/28 июня. Даже с учётом того, что режим самоизоляции в Москве продлён до 31 мая, у клубов будет две недели на подготовку. Конечно, если ограничительные меры не продлят до середины июня.

Простите, а почему «Крылья» и «Ахмат» не вылетают? Спортивный принцип? Нет, не слышали.

Сезон РПЛ хотят доиграть! Как и когда вернётся наш футбол: инсайды и главные подробности РФС настаивает на возвращении футбола. Ждём ответа от правительства.

Сезон РПЛ могут завершить турниром на 8 команд. Как это будет Кажется, за право остаться в РПЛ «Ахмату» и «Крыльям» ещё придётся побороться.

Решение будет принято футбольными властями совместно с правительством, исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас позиция РФС такова: сезон необходимо доиграть. При этом, насколько нам известно, 11 клубов из 16 выступают против такого расклада.

Мы же решили узнать мнение самих футболистов — всё-таки играть в непростой обстановке предстоит им, а не чиновникам.



В течение недели мы опрашивали игроков всех 16 клубов РПЛ. Намеренно не разглашаем имена участников исследования: в некоторых клубах запрещено комментировать нынешнюю ситуацию публично, и мы не хотим подставлять тех, кто пошёл нам навстречу.



На вопросы ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные.

Анкета для игроков включала в себя четыре вопроса с несколькими вариантами ответа:



1) Нужно ли доигрывать сезон в РПЛ или стоит зафиксировать результаты по текущей таблице?



— Чемпионат нужно доиграть.

— Чемпионат нужно завершить досрочно и зафиксировать результаты.



2) Если доигрывать, то когда нужно вернуться к играм?



— Июль.

— Август.

— Сентябрь.

— Не доигрывать.



3) Считаете ли вы, что футболистам в России опасно для здоровья играть в футбол, пока эпидемия не пойдёт на спад? Даже если матчи будут проходить без болельщиков на закрытых стадионах.



— Да, играть в футбол опасно.

— Нет, риск минимальный, если будут приняты все меры предосторожности.



4) Если матчи состоятся, то должны проходить без зрителей?



— Да, без зрителей.

— Нет, со зрителями.

Результаты

Большинство футболистов (60,9%) выступили за продолжение сезона.



— Я только за возобновление, хотя риски большие, — считает один из игроков. — Но меня все знакомые просят: “Начните хоть вы играть, а то по телевизору смотреть нечего".



Есть мнение, что доигрывать необходимо, “иначе будет нарушен спортивный принцип”.



68,4% проголосовавших считают, что играть нужно без зрителей — из соображений безопасности.



— Сезон должен быть доигран любыми способами, — уверен один из участников опроса. — Как угодно, но это нужно сделать.



Мнения о том, что сезон необходимо завершить досрочно, придерживаются лишь некоторые футболисты.



— Риски слишком большие, — считает один из игроков, выступивших против возобновления сезона.

— Надо заканчивать.

Над материалом работали Полина Куимова, Андрей Панков и Максим Еремин.