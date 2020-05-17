Все будут соблюдать дистанцию и носить маски. Как пройдут матчи РПЛ

15 мая исполком РФС постановил, что сезон РПЛ — 2019/2020 будет возобновлён 21 июня. «Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ, — пояснил президент РФС Александр Дюков. — К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнёром, который обеспечивает трансляции. Третий аргумент: возвращение футбола на ТВ — это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше им не интересовался».
Чтобы РПЛ возобновилась, нужно окончательное решение органов власти. Российскому футболу надо пройти через три важных этапа:
Один из этапов был пройден сегодня утром. Иностранные игроки и тренеры получили разрешение на то, чтобы вернуться в Россию. После прибытия они обязаны пройти двухнедельный карантин.
Следующий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. РФС проведёт работу, чтобы клубы получили разрешение тренироваться, а некоторые команды, как, например, «Рубин» и «Зенит», уже получили разрешение возобновить тренировки.
Последний этап – разработка специального регламента с учётом эпидемиологической обстановки, который должен быть согласован Роспотребнадзором. Регламент уже создан, сегодня, 17 мая, клубы получили его для ознакомления. При его создании использовался опыт Германии и Испании. Регламент оказался и в распоряжении «Чемпионата». Мы решили выделить только основные пункты.
Процедура допуска игроков, персонала и судей к матчу
- Все команды, а также персонал, который с ними контактирует, обязаны проводить анализ ПЦР, исследование на антитела, а также клиническое обследование медицинской службой клуба, начиная с момента возобновления тренировок и до уведомления о прекращении данных мер со стороны РФС.
- Сотрудники и игроки с симптомами болезни изолируются от команды или тренировочной группы в отдельном помещении. Должна быть вызвана бригада «Скорой помощи», которая принимает решение о дальнейшем обследовании и лечении. Командным врачом оперативно определяются границы эпидемического очага и контактная группа. Контактная группа изолируется на 14 календарных дней. Организуется заключительная дезинфекция всех помещений и контактных поверхностей в границах эпидемического очага.
- Если возникают специфичные для коронавируса симптомы, в течение 24 часов необходимо обеспечить проведение анализа ПЦР у пациента в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
- В случае выявления пациента с антителами необходимо обеспечить его изоляцию на 14 календарных дней, проведение анализа ПЦР, а также ежедневное клиническое обследование на выявление симптомов. В случае отрицательного анализа методом ПЦР после истечения 14 календарных дней необходимо провести повторный тест на антитела.
- Важно отметить, что лица, в организме которых не обнаружена выработка антител, могут принимать участие в тренировочном процессе и матчах только под свою личную ответственность и должны в письменной форме уведомляться о возможных рисках.
- Исследования на антитела должны проводиться у команды, тренеров и персонала не реже чем один раз в две недели, а у судей за день до проведения матча.
- Анализ ПЦР должны пройти все сотрудники и игроки за день до даты сбора на тренировочной базе.
- Накануне или в день проведения запланированного матча проводится анализ ПЦР в реальном времени для определения текущего состояния инфицирования (временной интервал между взятием пробы и началом матча не может составлять более 24 часов) при сдаче биоматериала для проведения исследования.
Что делать, если в команде сдан положительный тест на коронавирус
- Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.
- Врачи клуба должны произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.
- Человек с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, после чего обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.
- Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.
- Все мероприятия в отношении выявленного зараженного и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора; Тестирование контактной группы организуется командным врачом.
- Пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней.
- Условие выхода из карантина для игрока – нахождение в нём не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР.
Как будут проходить тренировки
- Рекомендуется провести тренировочный период не менее 21 календарных дней перед возобновлением соревнований. Из этого можно сделать вывод, что крайний срок для начала тренировок всех команд – 1 июня.
- Тренировки проводятся в три этапа: индивидуально, в малых группах, в общей группе.
- Проводить среди персонала и игроков разъяснения о необходимости соблюдения дистанции (не менее двух метров), использования масок (смена маски не реже 1 раза в 2 часа), регулярной дезинфекции рук.
- Исключить рукопожатия и объятия.
- Необходимо определить объект, на территории которого будут проходить тренировки, и инвентарь, который будет использоваться.
- Инвентарь для первой команды должен использоваться только игроками и тренерским составом первой команды, для этого его нужно разместить отдельно.
- Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок должен быть разрешен только игрокам первой команды, тренерскому составу и минимальному числу сотрудников, которые нужны для выполнения задач по дезинфекции, очистке и логистике.
- Необходимо обеспечить наличие открытых дверей, чтобы не нужно было касаться дверных кнопок и ручек, и обеспечить оптимальную вентиляцию помещений.
- Клуб должен приложить все усилия, чтобы максимально исключить необходимость передвижения игрока (и членов его семьи, проживающих вместе с ним) в то время, когда данный игрок находится вне тренировочного объекта.
- Ношение масок и перчаток обязательно в течение всего времени пребывания на территории тренировочного комплекса, за исключением периода самой тренировки.
- Использование только личных бутылок для воды или других напитков для каждого игрока; Сопровождение игроков на тренировку посторонними лицами и нахождение таких лиц на территории тренировочного комплекса строго запрещено.
- Посещение бассейна, сауны запрещено.
- Необходимо минимизировать посещение тренажерного зала, в случае посещения зала необходимо использовать маски и перчатки.
- Физический контакт менее 2 метров между игроками во время тренировочного процесса должен быть минимизирован и ограничен игрой на поле.
Проведение матчей
Стадион во время проведения матча будет разделён на три зоны: Чистую зону, зону Трибун и Наружную зону. Зона трибун может быть разделена на подзоны.
«Чистая зона»
- Футбольное поле.
- Игровая зона — места нахождения помощников Судьи, Резервного судьи, мальчиков, подающих мячи, представителей Основного вещателя (ОВ), медицинского персонала, охраны, Делегата, Инспектора, Комиссара и Матч-менеджера принимающей стороны.
- Техническая зона для размещения игроков и других участников матча (лиц, внесённых в протокол матча).
- Футбольный отсек (раздевалки команд, комнаты Судей, Делегата, Инспектора, Комиссара, допинг-контроля).
- 1-я рекламная линия.
В чистой зоне располагаются:
- Участники матча, не более 35 человек от клуба.
- Делегат РПЛ, судьи, инспектор РФС, комиссар РФС, директор по безопасности РПЛ, либо лицо его замещающее, матч-менеджер клуба организатора, сотрудники по связям со СМИ по одному от каждого клуба.
- Лицо, обеспечивающее работу системы VAR.
- Представители основного вещателя.
- Санитарный врач, эвакуационный персонал с носилками и водитель эвакуационной машины – не более 5 человек.
- Специалист по фото- и видеосъемке клуба организатора.
- Лица, подающие мячи — 16 человек и их руководитель.
- Представители службы эксплуатации с учетом необходимой потребности для конкретного стадиона, представители по безопасности участников соревнований, по одному от клуба.
- Охранники, согласно Плану обеспечения безопасности ЧЗ стадиона.
- Люди для допинг-контроля.
«Зона трибун»
Зона трибун включает отведённые организатором места размещения аккредитованных на матче представителей, а также сотрудников служб, необходимых для проведения матча.
В Зоне трибун располагаются:
- Представители клуба организатора – не более 10 человек.
- Представители клуба гостя – не более 5 человек.
- Представители РПЛ — не более 2 человек.
- Представители РФС — не более 2 человек.Представители по безопасности клуба организатора, полиции, Росгвардии и МЧС (нахождение в ЕЦУС).
- Лица, обеспечивающие работу системы – VAR.
- Персонал для обеспечения функционирования стадиона (по согласованию с РПЛ, в зависимости от вместимости стадиона).
- Персонал медпункта — не более 2 человек.
- Диктор стадиона.
- Представители основного вещателя — не более 14 человек.
- Комментаторы — не более 2 человек.
- Охранники, согласно Плану обеспечения безопасности.
«Наружная зона»
- Охрана, согласно Плану обеспечения безопасности.
- Персонал скорой помощи – не более 3 человек на машину.
- Пожарные расчёты — по согласованию с РПЛ.
- Персонал передвижной телевизионной станции (ПТС) — не более 22 человек.
- Водители служебного автотранспорта — по согласованию с РПЛ.
- Персонал, необходимый для функционирования зоны.
Допуск к матчу
- Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей.
- Каждый участник спортивного мероприятия, которому предоставлен доступ на стадион, должен заполнить декларацию.
- Контроль доступа на стадион осуществляется по QR-коду.
- Лица, находящиеся в Чистой зоне, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только футболисты и судьи в период разминки и по ходу матча.
Порядок выхода на поле
- Команды выходят без сопровождения детей.
- Рукопожатие между командами не производится.
- Выход на футбольное поле осуществляется каждой командой отдельно.
- Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.
- Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий.
- Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.
Другие требования
- Лицами, подающими мячи, могут быть лица мужского пола, достигшие возраста 18 лет.
- Все лица, подающие мячи, должны быть в перчатках и масках при выполнении своих обязанностей.
- Необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств, которыми лица, подающие мячи, должны воспользоваться до и после матча, а также во время перерыва.
- Все игровые мячи должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время перерыва.
- Матчевые атрибуты (арка выхода команд, стойка под мяч, пресс-вол для флеш-интервью) должны быть продезинфицированы до и после матча.
Мероприятия для СМИ
- Рекомендуется организация общения футболистов, тренеров, сотрудников Клуба с журналистами путём интернет- или телефонной связи.
- Пресс-конференция после матча может быть проведена только в режиме видеоконференции.
Запрещенные действия на время проведения матчей без зрителей:
- Пресс-конференции.
- Микст-зоны.
- Интервью.
- Видеосъёмка в раздевалках команд.
- Все дополнительные съёмки клубными ТВ и ОВ.
Требования к транспорту
- Команда и персонал (все категории) приезжает и уезжает на нескольких автобусах/трансферах (увеличено расстояние между игроками и персоналом, используются маски).
- Следует организовать дезинфекцию автобуса до того, как команда войдет в него и после выхода команды. В зависимости от инфраструктуры стадиона необходима организация более широких проходов и организация большего расстояния между раздевалками.
- Все водители обязаны носить перчатки и маски, а также предоставить в клуб результаты теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не менее чем за 24 часа до игры.
- В случае необходимости использования авиасообщения в целях обеспечения изоляции команды и тренерского состава рекомендуется пользоваться чартерными рейсами.
Рекомендации к отельному размещению гостевых команд
Рекомендуется прибывать на гостевой матч в день проведения игры. В случае, если это не представляется возможным, то необходимо предусмотреть заблаговременный контакт представителя медицинского штаба клуба и менеджера отеля для определения возможности соблюдения следующих мер:
- Необходимо соблюдение дистанции среди сотрудников отеля, сотрудники из группы риска (возраст, состояние здоровья) не должны контактировать с делегациями команд.
- Приоритетным вариантом является поиск отеля под полное бронирование для команды или предоставление эксклюзивного этажа/сектора с целью избежать контакты с другими гостями отеля. В случае невозможности осуществления указанных мер следует проработать иные способы ограждения от контактов с другими посетителями отеля: собственный вход для команды; собственные гостиничные секторы без посторонних посетителей (коридор, столовая, конференц-зал), собственный лифт.
- Средства для дезинфекции рук должны быть в наличии в коридоре, перед входом в помещение и в общих помещениях, в помещениях, используемых медицинским персоналом, и, по возможности, в каждой комнате.
- Необходимо обеспечить игроков и сотрудников масками, когда они перемещаются и находятся за пределами своих комнат, в столовой.
- Обеспечение специальной/полной дезинфекции и уборки помещений, которые должны использоваться командой непосредственно перед ее прибытием.
- Обеспечение качественной вентиляции.
- Исключение уборки комнат в течение времени, когда команда находится в отеле, и уборки в коридоре, когда пребывание ограничено несколькими днями.
- Ресторан и конференц-зал должны быть достаточной площади для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию между людьми не менее 2 метра между собой.
- Количество сотрудников отеля должно быть минимально достаточным.
- Сотрудники отеля должны носить маски, регулярно дезинфицировать руки, проходить инструктаж и обучение и не должны иметь доступа в отель, если у них есть признаки инфекции.
- Необходимо исключить самообслуживание для членов делегаций/ буфет, питание должно быть выдано собственным персоналом и/или минимально достаточным персоналом отеля.
- Столы подлежат дезинфекции только после того, как игроки покинули комнату.
- Членам делегаций должно быть запрещено прикасаться к кнопкам лифта, поручням или дверным ручкам незащищенной кожей рук.
- Даже внутри команды физический контакт менее 2 метров должен быть минимизирован и ограничен игрой на поле.
Тренерская зона
- На тренерской скамейке присутствует только команда и тренерский штаб.
- Должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные места/скамейки).
В случае нарушений требований настоящего Регламента клубами, игроками и официальными лицами клубов установлена ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС. А значит штраф может составить от 10 до 100 тысяч рублей.
- 17 мая 2020
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