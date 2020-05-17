Все будут соблюдать дистанцию и носить маски. Как пройдут матчи РПЛ

15 мая исполком РФС постановил, что сезон РПЛ — 2019/2020 будет возобновлён 21 июня. «Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ, — пояснил президент РФС Александр Дюков. — К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнёром, который обеспечивает трансляции. Третий аргумент: возвращение футбола на ТВ — это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше им не интересовался».

Футбол возвращается в Россию с 21 июня: как это будет? Тут ответы на главные вопросы Собрали всё в одном тексте.

Чтобы РПЛ возобновилась, нужно окончательное решение органов власти. Российскому футболу надо пройти через три важных этапа:

Один из этапов был пройден сегодня утром. Иностранные игроки и тренеры получили разрешение на то, чтобы вернуться в Россию. После прибытия они обязаны пройти двухнедельный карантин.

Следующий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. РФС проведёт работу, чтобы клубы получили разрешение тренироваться, а некоторые команды, как, например, «Рубин» и «Зенит», уже получили разрешение возобновить тренировки.

Последний этап – разработка специального регламента с учётом эпидемиологической обстановки, который должен быть согласован Роспотребнадзором. Регламент уже создан, сегодня, 17 мая, клубы получили его для ознакомления. При его создании использовался опыт Германии и Испании. Регламент оказался и в распоряжении «Чемпионата». Мы решили выделить только основные пункты.

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Процедура допуска игроков, персонала и судей к матчу

Все команды, а также персонал, который с ними контактирует, обязаны проводить анализ ПЦР, исследование на антитела, а также клиническое обследование медицинской службой клуба, начиная с момента возобновления тренировок и до уведомления о прекращении данных мер со стороны РФС.

Сотрудники и игроки с симптомами болезни изолируются от команды или тренировочной группы в отдельном помещении. Должна быть вызвана бригада «Скорой помощи», которая принимает решение о дальнейшем обследовании и лечении. Командным врачом оперативно определяются границы эпидемического очага и контактная группа. Контактная группа изолируется на 14 календарных дней. Организуется заключительная дезинфекция всех помещений и контактных поверхностей в границах эпидемического очага.

Если возникают специфичные для коронавируса симптомы, в течение 24 часов необходимо обеспечить проведение анализа ПЦР у пациента в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В случае выявления пациента с антителами необходимо обеспечить его изоляцию на 14 календарных дней, проведение анализа ПЦР, а также ежедневное клиническое обследование на выявление симптомов. В случае отрицательного анализа методом ПЦР после истечения 14 календарных дней необходимо провести повторный тест на антитела.

Важно отметить, что лица, в организме которых не обнаружена выработка антител, могут принимать участие в тренировочном процессе и матчах только под свою личную ответственность и должны в письменной форме уведомляться о возможных рисках.

Исследования на антитела должны проводиться у команды, тренеров и персонала не реже чем один раз в две недели, а у судей за день до проведения матча.

Анализ ПЦР должны пройти все сотрудники и игроки за день до даты сбора на тренировочной базе.

Накануне или в день проведения запланированного матча проводится анализ ПЦР в реальном времени для определения текущего состояния инфицирования (временной интервал между взятием пробы и началом матча не может составлять более 24 часов) при сдаче биоматериала для проведения исследования.

Что делать, если в команде сдан положительный тест на коронавирус

Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.

Врачи клуба должны произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.

Человек с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, после чего обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.

Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.

Все мероприятия в отношении выявленного зараженного и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора; Тестирование контактной группы организуется командным врачом.

Пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней.

Условие выхода из карантина для игрока – нахождение в нём не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР.

Как будут проходить тренировки

Рекомендуется провести тренировочный период не менее 21 календарных дней перед возобновлением соревнований. Из этого можно сделать вывод, что крайний срок для начала тренировок всех команд – 1 июня.

Тренировки проводятся в три этапа: индивидуально, в малых группах, в общей группе.

Проводить среди персонала и игроков разъяснения о необходимости соблюдения дистанции (не менее двух метров), использования масок (смена маски не реже 1 раза в 2 часа), регулярной дезинфекции рук.

Исключить рукопожатия и объятия.

Необходимо определить объект, на территории которого будут проходить тренировки, и инвентарь, который будет использоваться.

Инвентарь для первой команды должен использоваться только игроками и тренерским составом первой команды, для этого его нужно разместить отдельно.

Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок должен быть разрешен только игрокам первой команды, тренерскому составу и минимальному числу сотрудников, которые нужны для выполнения задач по дезинфекции, очистке и логистике.

Необходимо обеспечить наличие открытых дверей, чтобы не нужно было касаться дверных кнопок и ручек, и обеспечить оптимальную вентиляцию помещений.

Клуб должен приложить все усилия, чтобы максимально исключить необходимость передвижения игрока (и членов его семьи, проживающих вместе с ним) в то время, когда данный игрок находится вне тренировочного объекта.

Ношение масок и перчаток обязательно в течение всего времени пребывания на территории тренировочного комплекса, за исключением периода самой тренировки.

Использование только личных бутылок для воды или других напитков для каждого игрока; Сопровождение игроков на тренировку посторонними лицами и нахождение таких лиц на территории тренировочного комплекса строго запрещено.

Посещение бассейна, сауны запрещено.

Необходимо минимизировать посещение тренажерного зала, в случае посещения зала необходимо использовать маски и перчатки.

Физический контакт менее 2 метров между игроками во время тренировочного процесса должен быть минимизирован и ограничен игрой на поле.

Проведение матчей

Стадион во время проведения матча будет разделён на три зоны: Чистую зону, зону Трибун и Наружную зону. Зона трибун может быть разделена на подзоны.

«Чистая зона»

Футбольное поле.

Игровая зона — места нахождения помощников Судьи, Резервного судьи, мальчиков, подающих мячи, представителей Основного вещателя (ОВ), медицинского персонала, охраны, Делегата, Инспектора, Комиссара и Матч-менеджера принимающей стороны.

Техническая зона для размещения игроков и других участников матча (лиц, внесённых в протокол матча).

Футбольный отсек (раздевалки команд, комнаты Судей, Делегата, Инспектора, Комиссара, допинг-контроля).

1-я рекламная линия.

В чистой зоне располагаются:

Участники матча, не более 35 человек от клуба.

Делегат РПЛ, судьи, инспектор РФС, комиссар РФС, директор по безопасности РПЛ, либо лицо его замещающее, матч-менеджер клуба организатора, сотрудники по связям со СМИ по одному от каждого клуба.

Лицо, обеспечивающее работу системы VAR.

Представители основного вещателя.

Санитарный врач, эвакуационный персонал с носилками и водитель эвакуационной машины – не более 5 человек.

Специалист по фото- и видеосъемке клуба организатора.

Лица, подающие мячи — 16 человек и их руководитель.

Представители службы эксплуатации с учетом необходимой потребности для конкретного стадиона, представители по безопасности участников соревнований, по одному от клуба.

Охранники, согласно Плану обеспечения безопасности ЧЗ стадиона.

Люди для допинг-контроля.

«Зона трибун»

Зона трибун включает отведённые организатором места размещения аккредитованных на матче представителей, а также сотрудников служб, необходимых для проведения матча.

В Зоне трибун располагаются:

Представители клуба организатора – не более 10 человек.

Представители клуба гостя – не более 5 человек.

Представители РПЛ — не более 2 человек.

Представители РФС — не более 2 человек.Представители по безопасности клуба организатора, полиции, Росгвардии и МЧС (нахождение в ЕЦУС).

Лица, обеспечивающие работу системы – VAR.

Персонал для обеспечения функционирования стадиона (по согласованию с РПЛ, в зависимости от вместимости стадиона).

Персонал медпункта — не более 2 человек.

Диктор стадиона.

Представители основного вещателя — не более 14 человек.

Комментаторы — не более 2 человек.

Охранники, согласно Плану обеспечения безопасности.

«Наружная зона»

Охрана, согласно Плану обеспечения безопасности.

Персонал скорой помощи – не более 3 человек на машину.

Пожарные расчёты — по согласованию с РПЛ.

Персонал передвижной телевизионной станции (ПТС) — не более 22 человек.

Водители служебного автотранспорта — по согласованию с РПЛ.

Персонал, необходимый для функционирования зоны.

Допуск к матчу

Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей.

Каждый участник спортивного мероприятия, которому предоставлен доступ на стадион, должен заполнить декларацию.

Контроль доступа на стадион осуществляется по QR-коду.

Лица, находящиеся в Чистой зоне, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только футболисты и судьи в период разминки и по ходу матча.

Порядок выхода на поле

Команды выходят без сопровождения детей.

Рукопожатие между командами не производится.

Выход на футбольное поле осуществляется каждой командой отдельно.

Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.

Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий.

Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.

Другие требования

Лицами, подающими мячи, могут быть лица мужского пола, достигшие возраста 18 лет.

Все лица, подающие мячи, должны быть в перчатках и масках при выполнении своих обязанностей.

Необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств, которыми лица, подающие мячи, должны воспользоваться до и после матча, а также во время перерыва.

Все игровые мячи должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время перерыва.

Матчевые атрибуты (арка выхода команд, стойка под мяч, пресс-вол для флеш-интервью) должны быть продезинфицированы до и после матча.

Мероприятия для СМИ

Рекомендуется организация общения футболистов, тренеров, сотрудников Клуба с журналистами путём интернет- или телефонной связи.

Пресс-конференция после матча может быть проведена только в режиме видеоконференции.

Запрещенные действия на время проведения матчей без зрителей:

Пресс-конференции.

Микст-зоны.

Интервью.

Видеосъёмка в раздевалках команд.

Все дополнительные съёмки клубными ТВ и ОВ.

Требования к транспорту

Команда и персонал (все категории) приезжает и уезжает на нескольких автобусах/трансферах (увеличено расстояние между игроками и персоналом, используются маски).

Следует организовать дезинфекцию автобуса до того, как команда войдет в него и после выхода команды. В зависимости от инфраструктуры стадиона необходима организация более широких проходов и организация большего расстояния между раздевалками.

Все водители обязаны носить перчатки и маски, а также предоставить в клуб результаты теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не менее чем за 24 часа до игры.

В случае необходимости использования авиасообщения в целях обеспечения изоляции команды и тренерского состава рекомендуется пользоваться чартерными рейсами.

Рекомендации к отельному размещению гостевых команд

Рекомендуется прибывать на гостевой матч в день проведения игры. В случае, если это не представляется возможным, то необходимо предусмотреть заблаговременный контакт представителя медицинского штаба клуба и менеджера отеля для определения возможности соблюдения следующих мер:

Необходимо соблюдение дистанции среди сотрудников отеля, сотрудники из группы риска (возраст, состояние здоровья) не должны контактировать с делегациями команд.

Приоритетным вариантом является поиск отеля под полное бронирование для команды или предоставление эксклюзивного этажа/сектора с целью избежать контакты с другими гостями отеля. В случае невозможности осуществления указанных мер следует проработать иные способы ограждения от контактов с другими посетителями отеля: собственный вход для команды; собственные гостиничные секторы без посторонних посетителей (коридор, столовая, конференц-зал), собственный лифт.

Средства для дезинфекции рук должны быть в наличии в коридоре, перед входом в помещение и в общих помещениях, в помещениях, используемых медицинским персоналом, и, по возможности, в каждой комнате.

Необходимо обеспечить игроков и сотрудников масками, когда они перемещаются и находятся за пределами своих комнат, в столовой.

Обеспечение специальной/полной дезинфекции и уборки помещений, которые должны использоваться командой непосредственно перед ее прибытием.

Обеспечение качественной вентиляции.

Исключение уборки комнат в течение времени, когда команда находится в отеле, и уборки в коридоре, когда пребывание ограничено несколькими днями.

Ресторан и конференц-зал должны быть достаточной площади для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию между людьми не менее 2 метра между собой.

Количество сотрудников отеля должно быть минимально достаточным.

Сотрудники отеля должны носить маски, регулярно дезинфицировать руки, проходить инструктаж и обучение и не должны иметь доступа в отель, если у них есть признаки инфекции.

Необходимо исключить самообслуживание для членов делегаций/ буфет, питание должно быть выдано собственным персоналом и/или минимально достаточным персоналом отеля.

Столы подлежат дезинфекции только после того, как игроки покинули комнату.

Членам делегаций должно быть запрещено прикасаться к кнопкам лифта, поручням или дверным ручкам незащищенной кожей рук.

Даже внутри команды физический контакт менее 2 метров должен быть минимизирован и ограничен игрой на поле.

Тренерская зона

На тренерской скамейке присутствует только команда и тренерский штаб.

Должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные места/скамейки).

В случае нарушений требований настоящего Регламента клубами, игроками и официальными лицами клубов установлена ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС. А значит штраф может составить от 10 до 100 тысяч рублей.