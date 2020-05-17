Как выглядели нынешние главные тренеры РПЛ в молодости

Накануне РФС объявил о решении возобновить сезон РПЛ 21 июня. А пока вспоминаем, как выглядели главные тренеры клубов РПЛ в молодости. Некоторым пришлось рано завершить карьеру футболиста из-за серьёзных травм, поэтому они решили попробовать себя на тренерском поприще.

Семак около десяти лет был одним из ведущих игроков московского ЦСКА. Уже в 19 лет он получил капитанскую повязку, а в 2005 году перешёл в «Пари Сен-Жермен». Там он не задержался и вернулся на родину, где выступал за «Москву», «Рубин» и «Зенит». Сегодня Семак является одним из самых талантливых молодых тренеров в отечественном футболе и уже в этом сезоне может взять второе подряд чемпионство с клубом из Санкт-Петербурга.

Юрий Сёмин Фото: из архива Юрия Сёмина/Getty Images

В бытность футболистом Сёмин играл за три московских клуба – «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». В последнем клубе ему удалось добиться успехов уже в качестве главного тренера. Сёмин четыре раза приходил на эту должность и, кажется, пятого пришествия уже не будет. Несколько дней назад «Локомотив» объявил о его уходе из клуба. Но Юрий Палыч не собирается уходить на пенсию и намерен продолжить тренерскую карьеру в другом клубе.

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Валерий Карпин Фото: из архива Валерия Карпина/«Чемпионат»

Экс-футболист московского «Спартака» самый успешный период своей карьеры провёл за рубежом – в Испании. Там он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Также Карпин является автором первого гола в постсоветской истории сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич сумел построить боеспособный коллектив в «Ростове», где его любят и уважают не только футболисты, но и болельщики команды.

Гончаренко завершил карьеру игрока в 25 лет из-за тяжёлой травмы, полученной на тренировке БАТЭ. Спустя два года он начал тренерскую карьеру в борисовском клубе, пройдя от должности тренера дубля до главного тренера первой команды. В 2013 году Виктор уехал в Россию, где непродолжительное время тренировал «Кубань», «Урал» и «Уфу». В ЦСКА, который белорусский специалист тренирует на протяжении последних четырёх сезонов, Гончаренко заручился поддержкой руководства и болельщиков. И даже несмотря на неудачи в еврокубках, они продолжают верить в него.

Игорь Шалимов Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

После распада СССР Шалимов уехал играть в Италию. Там он выступал за несколько итальянских клубов, в том числе за «Интер», который отправлял его в аренду в немецкий «Дуйсбург» и швейцарский «Лугано». Завершив карьеру на Апеннинском полуострове, Шалимов вернулся в Россию и начал тренировать. Он был главным тренером женской сборной России, а также «Краснодара» Сергея Галицкого. С начала этого сезона работает в грозненском «Ахмате», который на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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Леонид Слуцкий Фото: из архива Леонида Слуцкого/«Чемпионат»

Слуцкий так и не стал профессиональным футболистом после несчастного случая (упал с дерева, доставая кошку), из-за которого он получил серьёзные травмы. Проведя целый год в больнице, он всё же сумел встать на ноги и начал тренерскую карьеру в школе футбола в Волгограде. Потом работал в местной «Олимпии», «Уралане», ФК «Москва» и самарских «Крыльях Советов». Но главные успехи Слуцкого связаны с московским ЦСКА, с которым он становился трёхкратным чемпионом России. Сейчас российский специалист пытается спасти от вылета казанский «Рубин», который одержал при новом тренере всего одну победу в трёх матчах.

В бытность футболистом Божович поиграл в Нидерландах, Индонезии, Японии и даже на Кипре. В начале 2000-х черногорец начал тренерскую карьеру, а за последние 12 лет успел стать для российских болельщиков своим. Божович тренировал в России семь разных клубов. Но за это время ему удалось выиграть только Кубок России вместе с «Ростовом» в сезоне-2013/2014. Сейчас черногорский специалист борется за выживание с самарскими «Крыльями Советов», а на днях заявил, что ему будет проблематично вернуться в Россию.

В качестве футболиста Евсеев добился главных побед в составе московских команд – «Спартака» и «Локомотива». Защитник никогда не боялся идти в опасный подкат. Грубая игра против Райана Гиггза в матче между сборными России и Уэльса — лишнее тому подтверждение. После окончания карьеры работал ассистентом главного тренера в пермском «Амкаре», впоследствии став главным тренером. В марте прошлого года был приглашён на работу в «Уфу» и за короткое время смог создать крепкую команду, которая по ходу этого сезона уже обыгрывала «Спартак», «Зенит» и «Ростов».

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Главным клубом в карьере Черевченко-игрока остаётся московский «Локомотив». Экс-защитник «железнодорожников» завершил карьеру уже в 27 лет из-за частых травм. Черевченко долгое время работал в тренерском штабе московского «Локомотива», дойдя даже до должности главного тренера. С ноября 2018 года он тренирует тульский «Арсенал», с которым выступает в РПЛ достаточно стабильно. В прошлом сезоне красно-жёлтые заняли шестое место, а в нынешнем, после 22 туров, идут на седьмой позиции.

Сергей Первушин («Тамбов»)

Сергей Первушин Фото: из архива Первушина/«Чемпионат»

Первушина можно назвать легендой тамбовского футбола. Он четыре раза приходил в местный «Спартак» в качестве футболиста, а после завершения карьеры продолжил развивать футбол в родной области, работая в академии. С 2015 года находится в тренерском штабе «Тамбова». После ухода из клуба Александра Григоряна Первушин стал исполнять обязанности главного тренера. При нём клуб из Тамбова одержал пять побед в девяти матчах, сумев выйти из зоны вылета.

Кирилл Новиков Фото: из архива Кирилла Новикова/«Чемпионат»

Экс-футболисту московского «Динамо» из-за тяжёлой травмы пришлось завершить карьеру в 21 год. Он принял решение стать футбольным судьёй, со временем получив региональную категорию. Позже Новиков начал работать тренером в детском футболе, после чего возглавил молодёжку московского «Динамо». В начале октября прошлого года, после ухода Дмитрия Хохлова с поста главного тренера стал исполнять его обязанности. Уже через месяц молодой специалист был утверждён главным тренером до конца этого сезона, в котором его «Динамо» занимает, на данный момент, шестое место.

Доменико Тедеско Фото: из архива Доменико Тедеско/«Чемпионат»

Тедеско не был профессиональным футболистом. Он тренировал молодёжные команды в «Штутгарте» и «Хоффенхайме». Потом работал с «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге, наконец получив шанс проявить себя в «Шальке». В Гёльзенкирхене его любили болельщики, с которыми он мог вместе спеть на фанатской трибуне. В октябре прошлого года немец стал главным тренером московского «Спартака». Тедеско удалось одержать несколько внушительных побед над «Локомотивом», «Ростовом» и ЦСКА, но «Спартак» так и продолжает оставаться в середине турнирной таблицы РПЛ, при этом продолжая борьбу в Кубке России.

Дмитрий Парфёнов Фото: из архива Дмитрия Парфёнова/«Чемпионат»

Главными клубами в карьере Парфёнова были одесский «Черноморец» и московский «Спартак». Именно в этих командах он добился наибольшего успеха, став двукратным обладателем Кубка Украины в составе одесситов, а также четырёхкратным победителем чемпионата России в составе красно-белых. В качестве главного тренера «Тосно» выиграл Кубок России сезона-2017/2018, а после распада клуба получил работу в «Урале», сделав клуб из Екатеринбурга твёрдым середняком РПЛ.

Мусаев работает в «Краснодаре» на протяжении последних 15 лет. Он начал тренировать в академии краснодарского клуба, после чего был назначен на должность главного тренера молодёжной команды. Весной 2018 года стал исполнять обязанности главного тренера первой команды после увольнения Игоря Шалимова. При этом Мусаев не имеет тренерской лицензии PRO, которая позволяет тренировать клубы РПЛ. Поэтому с этого сезона он стал старшим тренером, а на роль главного был назначен Сергей Матвеев.