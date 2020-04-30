Простите, а почему «Крылья» и «Ахмат» не вылетают?

Все чемпионаты встали на паузу из-за коронавируса (ну да, кроме белорусского). В УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон, но окончательное решение за лигами.

В России досрочно завершаются сезоны в ФНЛ и ПФЛ, а вот с чемпионатом России пока непонятно. РПЛ рассматривает два варианта:



1. Доиграть сезон. Последние две команды отправить в ФНЛ, а первые две команды ФНЛ поднять в РПЛ. Без стыковых матчей.

2. Не доигрывать РПЛ. Никто не вылетает. Из ФНЛ поднимаются две лучшие команды. Без стыковых матчей. В следующем сезоне чемпионата России играют 18 команд.

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Похоже, коронавирус ломает спортивный принцип. А он точно ломается, если лиги не доигрываются. Хотя бы потому что у кого-то был более приятный календарь (и по количеству домашних матчей, и по уровню соперников). Вполне можно понять недовольство «Чертаново» и «Торпедо», которые лишаются шансов на РПЛ. ФНЛ стартует с одними условиями, а завершается – с другими.

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Не совсем понятно, почему уже сейчас отказались от стыков. Если мы считаем, что при коронавирусе опасно играть в футбол, то вообще ничего нельзя доигрывать. А тут 64 матча РПЛ провести ещё вроде можно, а вот 4 стыковых встречи – нельзя. Как так?

Хотя есть один момент, который кажется даже еще более несправедливым. Я говорю про расширение РПЛ. Смотрите, что получается:

Пришел кирдык. По объективным причинам в футбол играть нельзя. Форс-мажор, в котором не виноваты ни клубы, ни лига, ни кто-то другой в мире футбола. Допустим, ради безопасности нельзя доигрывать чемпионат России, но нужны итоговые результаты. Нужны и для присуждения чемпионского титула, и для распределения мест в еврокубках, и для обмена командами между лигами.

В результате мы фиксируем положение команд после 22 туров. И вот тут главный вопрос: почему места в начале таблицы признаются, а в конце – нет? Это ведь одна и та же таблица!

Вдумайтесь: мы признаём, что «Зенит» – лучшая команда РПЛ на основании 22 туров. При этом мы не признаём, что «Ахмат» – худшая команда РПЛ в этих же 22 турах. Я ничего не имею против «Ахмата» и «Крыльев», но в чём логика?

В российском футболе – мощный конфликт интересов. Из-за путёвок в РПЛ Стыковых матчей не будет. Это явно противоречит спортивному принципу.

Известно, что РПЛ уже давно разрабатывает варианты расширения до 18 команд. Выглядит словно навязчивая идея. Прошедшим летом Сергей Прядкин говорил дословно: «Вы знаете, по ходу чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели такую сносочку в регламенте...». Далее президент РПЛ объяснил, что существует несколько вариантов расширения до 18 команд. Например, 15-я и 16-я команды не вылетают, а проводят стыковые матчи с 3-й и 4-й командами ФНЛ. Другим вариантом (по словам Прядкина) был лишь один стыковой матч – 16-я команда РПЛ против 3-й в ФНЛ.

На видео, начиная с 2:01:

При этом, даже Сергей Прядкин в феврале признавал, что расширение экономически не выгодно. А с тех пор экономический фон стал еще более грустным. В плане календаря расширение так же выглядит, кхм-кхм, сомнительно. Особенно учитывая более поздний старт следующего сезона РПЛ и последующий чемпионат Европы. Вот и хочется понять, откуда такое стремление к расширению лиги?