Простите, а почему «Крылья» и «Ахмат» не вылетают?

Все чемпионаты встали на паузу из-за коронавируса (ну да, кроме белорусского). В УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон, но окончательное решение за лигами.
В России досрочно завершаются сезоны в ФНЛ и ПФЛ, а вот с чемпионатом России пока непонятно. РПЛ рассматривает два варианта:
1. Доиграть сезон. Последние две команды отправить в ФНЛ, а первые две команды ФНЛ поднять в РПЛ. Без стыковых матчей.
2. Не доигрывать РПЛ. Никто не вылетает. Из ФНЛ поднимаются две лучшие команды. Без стыковых матчей. В следующем сезоне чемпионата России играют 18 команд.
Похоже, коронавирус ломает спортивный принцип. А он точно ломается, если лиги не доигрываются. Хотя бы потому что у кого-то был более приятный календарь (и по количеству домашних матчей, и по уровню соперников). Вполне можно понять недовольство «Чертаново» и «Торпедо», которые лишаются шансов на РПЛ. ФНЛ стартует с одними условиями, а завершается – с другими.
Не совсем понятно, почему уже сейчас отказались от стыков. Если мы считаем, что при коронавирусе опасно играть в футбол, то вообще ничего нельзя доигрывать. А тут 64 матча РПЛ провести ещё вроде можно, а вот 4 стыковых встречи – нельзя. Как так?
Хотя есть один момент, который кажется даже еще более несправедливым. Я говорю про расширение РПЛ. Смотрите, что получается:
Пришел кирдык. По объективным причинам в футбол играть нельзя. Форс-мажор, в котором не виноваты ни клубы, ни лига, ни кто-то другой в мире футбола. Допустим, ради безопасности нельзя доигрывать чемпионат России, но нужны итоговые результаты. Нужны и для присуждения чемпионского титула, и для распределения мест в еврокубках, и для обмена командами между лигами.
В результате мы фиксируем положение команд после 22 туров. И вот тут главный вопрос: почему места в начале таблицы признаются, а в конце – нет? Это ведь одна и та же таблица!
Вдумайтесь: мы признаём, что «Зенит» – лучшая команда РПЛ на основании 22 туров. При этом мы не признаём, что «Ахмат» – худшая команда РПЛ в этих же 22 турах. Я ничего не имею против «Ахмата» и «Крыльев», но в чём логика?
Известно, что РПЛ уже давно разрабатывает варианты расширения до 18 команд. Выглядит словно навязчивая идея. Прошедшим летом Сергей Прядкин говорил дословно: «Вы знаете, по ходу чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели такую сносочку в регламенте...». Далее президент РПЛ объяснил, что существует несколько вариантов расширения до 18 команд. Например, 15-я и 16-я команды не вылетают, а проводят стыковые матчи с 3-й и 4-й командами ФНЛ. Другим вариантом (по словам Прядкина) был лишь один стыковой матч – 16-я команда РПЛ против 3-й в ФНЛ.
На видео, начиная с 2:01:
При этом, даже Сергей Прядкин в феврале признавал, что расширение экономически не выгодно. А с тех пор экономический фон стал еще более грустным. В плане календаря расширение так же выглядит, кхм-кхм, сомнительно. Особенно учитывая более поздний старт следующего сезона РПЛ и последующий чемпионат Европы. Вот и хочется понять, откуда такое стремление к расширению лиги?
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