Тест. Что вы помните о Сёмине в «Локомотиве»?

Сегодня закончился контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом». Он уступил своё место пока что совершенно неизвестному в России сербскому тренеру Марко Николичу. Болельщики «железнодорожников» бунтуют, руководство клуба пытается объяснить мотивы своего решения, а мы предлагаем вам пройти тест и вспомнить некоторые яркие эпизоды из карьеры Палыча в родной, можно сказать, команде. Пусть он и не воспитанник «Локомотива».
Сёмин проработал в «Локомотиве» (с перерывами) 24 года – целая футбольная жизнь! Дважды был награждён знаком «Почётный железнодорожник». Под его руководством красно-зелёные выиграли почти два десятка трофеев. Сёмин оставил Николичу отличную команду, способную бороться за золотые медали чемпионата России и находящуюся в зоне Лиги чемпионов.
Пройти тест можно по ссылке.
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