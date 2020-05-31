Тест. Что вы помните о Сёмине в «Локомотиве»?

Сегодня закончился контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом». Он уступил своё место пока что совершенно неизвестному в России сербскому тренеру Марко Николичу. Болельщики «железнодорожников» бунтуют, руководство клуба пытается объяснить мотивы своего решения, а мы предлагаем вам пройти тест и вспомнить некоторые яркие эпизоды из карьеры Палыча в родной, можно сказать, команде. Пусть он и не воспитанник «Локомотива».

Тест. Что вы помните о нынешнем чемпионате России? Вероятно, за два месяца вы забыли уже всё, кроме места любимой команды в таблице.

Сёмин проработал в «Локомотиве» (с перерывами) 24 года – целая футбольная жизнь! Дважды был награждён знаком «Почётный железнодорожник». Под его руководством красно-зелёные выиграли почти два десятка трофеев. Сёмин оставил Николичу отличную команду, способную бороться за золотые медали чемпионата России и находящуюся в зоне Лиги чемпионов.

Пройти тест можно по ссылке.