Тест. Что вы помните о нынешнем чемпионате России?

С 16 марта, когда был сыгран 22-й тур РПЛ, мы ждали возвращения чемпионата России, и вот наконец руководители нашего футбола объявили о возобновлении сезона с 21 июня.
Если бы РПЛ финишировала прямо сейчас, то «Зенит» и «Локомотив» попали бы напрямую в Лигу чемпионов, «Краснодар» – в квалификацию ЛЧ, а «Ростов», ЦСКА и «Динамо» – в Лигу Европы. Но теперь и «Спартак» ещё может побороться за еврокубки. Красно-белые находятся рядом с шестым местом и продолжают борьбу за Кубок России.
Вы ещё не забыли, что происходило в чемпионате до паузы? Если у вас хорошая память, то наверняка ответите на все 10 вопросом этого теста. Если же какая-то информация стёрлась за два месяца, наш тест напомнит вам события, факты и даже имена.
Пройти тест можно по ссылке.
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